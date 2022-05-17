Chanh là nguyên liệu có tính axit khá cao. Vì thế, cách giặt áo sơ mi trắng bị ố vàng và làm sạch sẽ hiệu quả hơn. Bạn chà xát miếng chanh lên nách áo trước lúc giặt với các vết ố mới và có mùi nhẹ. Với các vết ố đã có từ lâu, có thể sử dụng hỗn hợp công thức sau. Pha nước, nước cốt chanh, muối, baking soda. Sau đó, lấy dung dịch cho lên áo ngay chỗ ố vàng. Sử dụng bàn chải chà xát và ngâm vài tiếng. Giặt kỹ lại với nước sạch là hoàn thành.

Bạn cho bột vào một cái chén nhỏ rồi thêm giấm cho hỗn hợp sệt lại. Sau đó, bạn bôi dung dịch này lên trên vết ố rồi để yên từ 15-20 phút. Giặt lại với nước sạch ngay sau đó để vết bẩn biến mất hoàn toàn.

Thuốc tím & chanh

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Hòa tan thuốc tím với ít nước, rồi ngâm áo vào một lúc. Sau đó vắt ráo thuốc tím rồi lấy vài quả chanh vắt lấy nước và ngâm áo vào. Nước chanh sẽ khử màu thuốc tím sạch sẽ và bạn sẽ lấy lại được chiếc áo mới tinh.

Lòng đỏ trứng gà

Ảnh minh họa: Internet

Nghe như có vẻ là điều không thể. Tuy nhiên, việc dùng trứng gà sẽ giúp bạn tẩy sạch đi các vết ố bám trên áo rất hữu hiệu. Hòa tan lòng đỏ trứng với một chút cồn. Sau đó, thoa đều lên nơi có vết bẩn. Rồi chờ đến lúc dung dịch khô và cạo hoặc bóc đi. Sau đó, giặt sạch với nước hoặc bột giặt.

Sữa bò

Ảnh minh họa: Internet

Thoa trực tiếp sữa bò lên cổ áo đến khô rồi ngâm vết bẩn trong giấm, sau 30 phút bạn vắt bớt nước rồi thoa hỗn hợp sệt từ baking soda với một thìa cà phê muối, nửa thìa nước oxy già lên vải đối với trường hợp vết bẩn quá cứng đầu. Sự kết hợp của các nguyên liệu này chắc chắn tẩy sạch bất kỳ vết ố hay bẩn nào trên quần áo nhà bạn.

Kem đánh răng

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Một điều bạn cần chú ý khi áp dụng cách làm trắng áo sơ mi bị ố vàng này. Chính là chọn loại kem đánh răng màu trắng. Bạn thoa đều kem đánh răng lên trên vết bẩn. Để yên khoảng 10 phút và dùng bàn chải lông mềm chà lên nơi có vết ố vàng. Dùng nước ấm hoặc bột giặt để giặt lại cho sạch. Bạn có thể dùng nước xả vải để làm mềm vải và đánh tan mùi của kem đánh răng.

Dùng Oxy già

Ảnh minh họa: Internet

Oxy già cũng là một nguyên liệu dùng để tẩy vết ố vàng hiệu quả. Trước tiên bạn pha nước với oxy già theo tỉ lệ 1:1 rồi cho quần áo vào ngâm trong khoảng từ 13-30 phút. Sau đó bạn giặt và phơi quần áo như bình thường. Bạn có thể lặp lại quá trình này để đạt được hiệu quả tẩy trắng cao nhất.

Xăng

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Áo sơ mi mới may, trước khi sử dụng, bạn dùng bông tẩm xăng (tốt nhất là xăng trắng) thoa xăng lên cổ áo và tay áo một vài lần.

Đợi đến lúc xăng khô bốc hơi, mới dùng nước sạch để giặt. Sau khi làm như vậy, khi áo mặc bẩn, cổ áo và ống tay áo rất dễ giặt sạch.

Thuốc kháng sinh

Ảnh minh họa: Internet

Nghiền nhuyễn 2-3 viên kháng sinh (tùy theo độ rộng của vết ố) pha với nước ấm, ngâm trong 3 giờ rồi giặt lại với xà phòng, đảm bảo vết ố sẽ không còn.

Giấm trắng

Ảnh minh họa: Internet

Giấm trắng không những là một nguyên liệu nhà bếp mà nó có công dụng hữu ích trong việc vệ sinh nhà cửa. Sử dụng giấm trắng tẩy rửa các vết bẩn “cứng đầu” được nhiều người áp dụng. Bạn có thể sử dụng giấm trắng là cách làm sạch cổ áo sơ mi bị ố vàng trên áo sơ mi nam. Vừa hiệu quả mà lại cực kỳ đơn giản.

Trước khi giặt áo, bạn lấy giấm đổ trực tiếp lên trên vết bẩn và ngâm trong thời gian từ 15-20 phút. Sau đó, giặt áo lại với nước lạnh và nên giặt áo bằng tay cho sạch hết các vết ố.

Những lưu ý sau khi tẩy trắng áo sơ mi bị ố vàng

Ảnh minh họa: Internet

Với màu áo, những loại thuốc tẩy thường sẽ làm loang lổ áo. Vì thế, các cách tẩy vết ố vàng trên đây có thể áp dụng với hầu hết những loại vải cũng như mọi loại màu.

Với nhiệt độ khi giặt, loại vải thông thường bạn có thể sử dụng nước ấm. Tăng thêm nhiệt độ sẽ giúp cho những hoạt chất có trong những nguyên liệu linh hoạt hơn. Đó là một cách tốt để “lôi kéo” vết bẩn ra khỏi áo.

Tuy nhiên, khi giặt những loại áo có chất liệu len hay lụa. Bạn nên sử dụng nước lạnh để không làm tổn hại đến chất lượng của vải. Với việc phơi áo, bạn có thể phơi trực tiếp áo dưới ánh nắng mặt trời. Điều này làm tăng thêm công dụng mất đi vết ố vàng trên áo.