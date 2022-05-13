9 sai lầm khiến quần áo và máy giặt của bạn dễ hỏng

Và dưới đây là một số sai lầm chúng ta thường mắc phải khi sử dụng máy giặt mà không hề đoán trước hậu quả tiêu cực về sau khi để tình trạng sai lầm kéo dài.

Tuy nhiên, một số nhược điểm đáng kể được ẩn giấu chính là trong đặc điểm cuối cùng đấy. Một viên nén được thiết kế cho ít nhất một tải trọng đồ trung bình của máy giặt. Có nghĩa là khi cho viên giặt vào một lượng quần áo dưới mức trung bình, chúng ta sẽ tạo ra tác dụng phụ của chất tẩy rửa hóa học lên cả quần áo và máy giặt của chúng ta. Nó có thể tạo thành cặn dư thừa và làm hỏng máy bơm và động cơ.

Chúng ta thường quên làm thoáng khí cho máy.

Khi chúng ta đóng cửa máy giặt ngay sau khi lấy quần áo ra ngoài, chúng ta sẽ để máy ở trạng thái tăng độ ẩm. Điều này lại tạo ra một môi trường hoàn hảo cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Do đó, tốt hơn hết bạn nên để yên cửa máy giặt mở trong 15-20 phút, hoặc thậm chí giúp khô nhanh hơn bằng cách lau bề mặt bằng vải sau khi giặt.

Chúng ta sử dụng chất tẩy rửa dạng bột thay vì chất lỏng.

Chúng ta thừa nhận rằng bột giặt rất phù hợp để loại bỏ các vết bẩn cứng, đó là lý do tại sao việc sử dụng nó trong một số trường hợp là khá hợp lý. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, bột giặt dạng lỏng lại chiếm ưu thế hơn.

Trước hết, việc xử lý vết bẩn sẽ tốt hơn. Thứ hai, nó để lại ít dấu vết hơn trên quần áo. Và thứ ba, nó an toàn hơn cho máy giặt nhờ đặc tính hòa tan tốt hơn so với bột giặt có thể làm tắc nghẽn hệ thống.

Đổ bột giặt trực tiếp trên quần áo.

Đổ chất tẩy rửa trực tiếp trên quần áo (đặc biệt khi đó là bột giặt) là một ý kiến không hay vì 2 lý do. Thứ nhất, máy giặt được thiết kế theo một cách nhất định là có lý do. Nó giải phóng chất tẩy rửa vào đúng thời điểm và khi trình tự này bị phá vỡ, chất tẩy rửa sẽ không hoàn toàn hòa tan. Và dẫn đến yếu tố tiêu cực thứ hai: bột giặt có thể vẫn còn lưu trên quần áo, để lại các vết bẩn và sọc trắng trên quần áo.

Chúng ta thường xuyên sử dụng nước xả vải.

Ưu điểm của việc sử dụng nước xả vải là tạo mùi thơm và độ mềm mại cho quần áo. Tuy nhiên, trong trường hợp trong máy giặt có thể sẽ phản tác dụng. Về mặt kỹ thuật, nước xả vải không góp phần làm sạch quần áo tốt hơn.

Ngược lại, chúng đang làm quần áo của bạn hóa dầu. Hơn nữa, máy giặt cũng bị bẩn. Nước xả vải có thể góp phần vào sự phát triển của nấm mốc và làm tắc nghẽn máy giặt và đường ống.

Đổ lượng bột giặt không đủ.

Trước đó đã đề cập đến hậu quả của việc sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa trong viên giặt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giảm bớt lượng bột giặt cần đủ sẽ giúp chúng ta bảo vệ quần áo. Ngược lại, một lượng nhỏ bột giặt sẽ không giặt sạch quần áo đúng cách. Và đương nhiên bạn phải giặt đi giặt lại nhiều lần quần áo, do đó, sẽ không giữ chất lượng của chúng bền hơn.

Không loại bỏ lông trên quần áo trước khi giặt.

Nếu có động vật trong nhà, việc quần áo thường dính đầy lông là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng không nên trực tiếp cho quần áo còn dính lông vào máy giặc vì có thể làm hỏng máy. Vấn đề là lông thú bị tích tụ thành cục trong khi giặt, có thể làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước và thậm chí cả động cơ, và cuối cùng có thể làm vở cả ống nước.

Cho quần áo ướt vào máy giặt hoặc cho vào giỏ giặt.

Độ ẩm tạo ra một môi trường hoàn hảo cho nấm mốc phát triển. Đó là lý do tại sao tốt hơn là bạn không nên để cho khăn ướt hoặc quần áo thể thao ướt đẫm mồ hôi vào giỏ đựng đồ giặt hay máy giặt mà để quá lâu trước khi thật sự bắt đầu giặt chúng, mà nên tìm thời gian để treo và làm khô chúng nếu bạn không định giặt ngay. Điều này sẽ giúp quần áo của bạn tránh xuất hiện những mùi khó chịu và giúp bền quần áo hơn.

Chúng ta bỏ qua sự tồn tại của những quả bóng len để làm khô và làm mềm vải.

Nước xả vải được sử dụng vô cùng phổ biến vì nó giúp lưu hương và mềm vải, đó là lý do tại sao nhiều người sử dụng chúng, trong khi chỉ một số ít biết về sự tồn tại của quả bóng len. Điều này khá không công bằng vì chúng không có bất kỳ nhược điểm nào như làm tắc máy giặt, gây dị ứng do nước hoa và làm giảm khả năng thấm hút của vải mà nước xả vải có. Một bộ bóng len chất lượng tốt giúp làm khô, mềm vải và chống nhiễm điện cho quần áo và sẽ phục vụ bạn trong 1.000 lần giặt.

Bạn có phạm phải những sai lầm thường gặp khi sử dụng máy giặt trong danh sách liệt kê này không?