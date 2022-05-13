5 lý do tại sao âm nhạc tốt cho sức khỏe của bạn

Kiến thức hay 13/05/2022 06:00

Âm nhạc có tác dụng tích cực đối với sức khỏe bao gồm cả việc giúp giải tỏa căng thẳng. Không những vậy nó còn có nhiều chức năng khác chẳng hạn như sạc năng lượng đã cạn kiệt trong ngày khi nghe nhạc yêu thích của bạn hoặc được sử dụng để các bà mẹ làm thai giáo cho bé. "Health.com" một trang tin y tế và sức khỏe của Mỹ, đã giới thiệu 5 lý do khoa học tại sao âm nhạc lại tốt cho sức khỏe.

5 lý do tại sao âm nhạc tốt cho sức khỏe của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sự tập trung

Nếu bạn có công việc đòi hỏi sự tập trung và bạn thường xuyên bị phân tâm thì nghe nhạc của Vivaldi hoặc Bach có thể giúp ích. Theo nhóm nghiên cứu tại Đại học Y khoa Stanford, Mỹ, nhạc Baroque được chứng minh là có tác dụng cải thiện khả năng tập trung và cải thiện trí nhớ ngắn hạn.

Ngoài ra, những bài hát dễ nhớ cứ lởn vởn trong đầu bạn được gọi là earworms, có nghĩa là một số bài hát nhất định cứ lởn vởn trong đầu bạn mặc dù bạn không thực sự nghe thấy chúng. Theo báo cáo của 'Web MD', đôi khi sẽ gây khó chịu, nhưng một bài hát cứ văng vẳng trong đầu bạn như thế này có thể đóng một vai trò quyết định trong việc củng cố trí nhớ của bạn.

Tác dụng của việc tập luyện tăng lên

Nếu bạn vừa nhảy vừa nghe nhạc sôi động, bạn có thể đạt được hiệu quả khi tập thể dục nhịp điệu. Tương tự đối với các bài tập thể dục mạnh mẽ khác ngoài khiêu vũ. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao và Thể dục cho thấy nghe nhạc giúp tăng hiệu quả luyện tập ở những người đang luyện tập cường độ cao.

Cải thiện cảm giác chán nản, ủ rũ

Vào mùa đông, lượng ánh sáng mặt trời giảm đi khiến bạn dễ cảm thấy chán nản, phiền muộn. May mắn thay, âm nhạc cũng có thể có tác dụng tích cực trong những trường hợp như vậy. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Thần kinh cho thấy nghe nhạc cổ điển làm tăng nồng độ dopamine trong não của những người tham gia và cải thiện tâm trạng của họ so với không nghe nhạc.

Giảm đau

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm lý học Frontier cho thấy nghe nhạc có thể giúp bệnh nhân đau cơ xơ hóa giảm đau. Đau cơ xơ hóa là một hội chứng đau ở các mô mềm như gân và dây chằng, cơ và mô mỡ thường gây ra đau cơ xương, cứng khớp, rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi trên khắp cơ thể.

Trong nghiên cứu này, bệnh nhân đau cơ xơ hóa đã nghe nhạc trong 10 phút với tốc độ 120 nhịp mỗi phút hoặc ít hơn, bất kể loại nhạc nào.

Giúp trở nên bình tĩnh

Là một người tài xế thì việc lái xe an toàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Tuy nhiên, có một số người không có kiên nhẫn đến thế và thường tăng ga, phóng xe một cách mù quáng. Những kẻ này thường khiến những người lái xe an toàn căng thẳng và mất bình tĩnh.

Trong trường hợp này, âm nhạc cũng có ích giúp họ trở nên bình tĩnh hơn. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ergonomics cho thấy nghe nhạc tươi sáng, tích cực khi lái xe có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Còn khi tức giận bạn có thể bình tĩnh lại bằng cách nghe nhạc nhẹ nhàng hơn.

(Theo Kormedi)

5 lầm tưởng sai lầm về bệnh ung thư

5 lầm tưởng sai lầm về bệnh ung thư

Có rất nhiều tin đồn thất thiệt và thông tin nửa thật nửa giả về bệnh ung thư tràn lan trên mạng khiến bạn hoang mang. Khi nói đến bất kỳ vấn đề nào bao gồm cả ung thư bạn cần tìm hiểu rõ mọi thứ để có những biện pháp ứng phó.

Xem thêm
Từ khóa:   âm nhạc sức khỏe âm nhạc giúp ích cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 36 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 19 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm