Vợ chồng hoà thuận, hạnh phúc bền chặt nhờ vào cách bày trí phòng ngủ

Nhà đẹp 12/08/2022 13:14

Học ngay 3 cách trang trí phòng ngủ giúp vợ chồng gắn kết tránh kẻ thứ 3 xuất hiện

Đặt một hình ảnh tình yêu ở phía Tây Nam của giường

Vợ chồng hoà thuận, hạnh phúc bền chặt nhờ vào cách bày trí phòng ngủ - Ảnh 1

Người xưa cho rằng uyên ương là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Ảnh minh họa: Internet

Người xưa cho rằng uyên ương là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Thay vì mua bộ ga gối có hoa văn đó, bạn có thể mua một đôi uyên ương treo ở phía Tây đầu giường. Vợ chồng mỗi khi nhìn thấy sẽ có thêm niềm tin và năng lượng yêu thương. Ngay cả khi mâu thuẫn, chúng cũng nhanh chóng chữa lành.

Ngoài ra, bạn cũng có thể treo một bức tranh tình yêu trong phòng ngủ. Theo phong thủy, bức tranh tình yêu là biểu tượng của tình yêu, hạnh phúc và hôn nhân bền chặt. Bức tranh mang ý nghĩa chúc phúc cho tình cảm vợ chồng mãi bền chặt.

Treo những bức tranh tình yêu ở đầu giường vợ chồng sẽ tạo nên sức mạnh của những lời chúc tốt đẹp giúp tình cảm vợ chồng thêm khăng khít, tránh ngoại tình trong hôn nhân.

Không để người lạ ngủ ở giường trong phòng ngủ vợ chồng

Vợ chồng hoà thuận, hạnh phúc bền chặt nhờ vào cách bày trí phòng ngủ - Ảnh 2

Tuyệt đối không để người thứ 3 ngủ trên giường này vì sẽ ảnh hưởng đến trường khí đào hoa. Ảnh minh họa: Internet

 Phòng ngủ vốn là không gian riêng tư của 2 vợ chồng. Tuyệt đối không để người thứ 3 ngủ trên giường này vì sẽ ảnh hưởng đến trường khí đào hoa. Dễ dẫn đến việc xuất hiện người thứ 3 xen vào giữa mối quan hệ của 2 vợ chồng.

Tuyệt đối không nên mở thêm một phòng thay đồ ngay trong phòng ngủ của 2 vợ chồng. Bởi theo phong thủy, điều này là đại kỵ vì đồng nghĩa với việc lập thêm “phòng nhì”, rất không nên. Đây cũng là điểm bào tình cảm vợ chồng nhạt nhòa, dễ nảy sinh ngoại tình.

Phân biệt rõ ràng vị trí của nam và nữ

Theo phong thủy, những vị trí Chính Bắc, Chính Đông, Đông Bắc và Tây Bắc là của nam mệnh nên cần đặt nhiều đồ vật có hình lõm. Những vị trí khác trong phòng là của nữ mệnh cần đặt nhiều đồ vật có hình dạng lồi. Nếu tuân thủ theo nguyên tắc này trong phòng ngủ vợ chồng sẽ giúp tình cảm thêm nồng ấm, thắm thiết. Ngược lại là đại kỵ và ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống hôn nhân.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ khóa:   Vợ chồng Phòng ngủ vợ chồng trang trí phong thuỷ

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