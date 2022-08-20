Khám phá Sky Villa - “biệt thự trên không” tại Sunshine Sky City

Theo thống kê của CBRE, các dự án tại TP.HCM sở hữu hướng nhìn ra sông đang có mức giá chào bán cao hơn từ 24% đến 81% so với các dự án không có hoặc hướng nhìn bị hạn chế.

Thừa hưởng lợi thế của vị trí tâm điểm vàng Quận 7 (ngã tư Phú Thuận và Huỳnh Tấn Phát), liền kề trung tâm KĐT Phú Mỹ Hưng, ôm trọn tầm view hướng sông đắt giá, Sky Villa hiện hữu giữa tầng không sẽ góp phần “Tái định nghĩa chuẩn sống tầm cao mới” dành riêng cho chủ nhân Sunshine Sky City.

“Tuyệt phẩm” không gian sống đẳng cấp giữa mây trời tại Sky Villa

Sunshine Sky City chỉ cung cấp ra thị trườn Sky Villa đắt giá, phiên bản giới hạn giữa lưng chừng mây trời, được thiết kế với 4 - 5 phòng ngủ, đặc biệt có căn lên đến hơn 350m2. Khắc họa sắc nét đến từng chi tiết, Sky Villa mang đến chất sống nghỉ dưỡng chuẩn 5* cao cấp tại gia như một “biệt thự đơn lập” đúng nghĩa giữa lưng chừng mây trời, với bể bơi, sàn tắm nắng, tiểu cảnh, sân vườn, quầy bar, hiên thưởng trà…..

Sky Villa được bài trí đầy tính nghệ thuật, thể hiện cá tính của từng chủ nhân

Ánh sáng tự nhiên được thu nạp trọn vẹn qua bức tường kính liền khối Low-E với thiết kế thông tầng khiến Sky Villa bừng sáng và tràn đầy năng lượng. Không gian cá tính của phòng khách, ấm cúng sum vầy cho phòng ăn, không gian làm việc yên tĩnh…, tất cả đều tạo ra nhiều cảm hứng sáng tạo, là góc thư giãn rất “chill” dành riêng cho cư dân tinh hoa.

Phòng ngủ tại Sky Villa sang trọng, hiện đại với tầm view khoáng đạt

Bước chân vào căn Sky Villa sẽ thấy một kiệt tác kiến trúc tôn vinh vẻ đẹp của sự hài hòa, đẳng cấp bằng ngôn ngữ tinh tế. Hệ thống nội thất và các trang thiết bị tại đây đều được nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng tại Đức, Ý, Nhật Bản… toát lên sự sang trọng, hiện đại trong từng góc cạnh. Từ cảnh quan thiên nhiên, không gian sinh hoạt chung bước đến từng phòng riêng tại Sky Villa đều được ứng dụng các thiết kế thông minh, góp phần tạo nên bức tranh hoàn thiện cho phong cách sống đẳng cấp nhưng vẫn đề cao tính độc bản cho chủ nhân.

Đặc quyền thượng lưu cho những chủ nhân danh giá

Giữa tâm điểm phồn hoa của Sài Gòn, chủ nhân tại Sky Villa sẽ vừa hưởng trọn vẹn nhịp sống sôi động, xa hoa, vừa thả hồn vào không gian riêng để cảm nhận sự yên bình trong tâm trí với giá trị sống trọn vẹn, hoàn hảo.

Trong đó, một “đặc quyền” hiếm có của Sky Villa là tầm nhìn panorama không giới hạn trên tầng cao lộng gió, ôm trọn toàn cảnh thành phố với đường chân trời xa thẳm cùng sông Sài Gòn thơ mộng, từ trên cao, cư dân có thể có những khoảnh khắc thơ mộng của ngày mới hay vẻ đẹp huyền bí của màn đêm khi phố thị lên đèn… Chỉ riêng khoảng view này thôi đã đủ để những căn Sky Villa trở nên đặc biệt và đầy kiêu hãnh, cũng là "bảo chứng vàng" vừa song hành, vừa vinh danh chủ nhân xứng tầm.

Một trong những góc “bình yên đắt giá” chỉ có tại Sky Villa

Sở hữu không gian thượng đỉnh tại Sky Villa là gia chủ đã thực sự bước vào thế giới của lối sống thời thượng, bỏ xa sự bó hẹp của cuộc sống đô thị ngay dưới chân mình. Với ứng dụng công nghệ 4.0 vào toàn bộ thiết bị điện tử tại căn hộ Sky Villa thông qua hệ sinh thái Smart Living, cuộc sống hiện đại sẽ “phủ sóng” và đáp ứng mọi nhu cầu của chủ nhân.

Đặc biệt, dự án nổi bật với chuỗi tiện ích all-in-one trong không gian sống chuẩn Wellness đẳng cấp sẽ đem đến cho chủ nhân Sky Villa những giây phút thăng hoa. Cùng với đó là dịch vụ 5 sao được sự quản lý, vận hành của Matterhorn Hotels & Resorts và các thương hiệu quốc tế làm trọn vẹn trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng tại gia, được “đo ni đóng giày” cho người thành đạt.

Với chính sách bán hàng “siêu ưu đãi”, Sunshine Sky City mở ra cho khách hàng cơ hội sở hữu “cực phẩm” Sky Villa đắt giá: Tặng ngay 5 chỉ vàng 9999 cho khách hàng đặt mua; Hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị hợp đồng, hưởng lãi suất 0% trong 18 tháng. Tiến độ thanh toán 8 đợt linh hoạt; Chiết khấu thanh toán sớm lên tới 15.2% giá trị BĐS (áp dụng với khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị hợp đồng); Chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11%/năm/số ngày vượt.