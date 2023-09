Chọn trái cây nào để bày mâm quả cúng Rằm tháng 8 để cầu cho gia đình hòa thuận, bình an, phúc lộc dồi dào

Ảnh minh họa: Internet

Nải chuối mang một ý nghĩa tâm linh đặc biệt, tựa như bàn tay ngửa hứng lấy những điều may mắn, phúc lộc. Lại cũng tựa như hình ảnh con cháu quây quần, đông đủ, bảo bọc lẫn nhau, cùng nhau đón năm mới sum vầy, đầm ấm. Những quả chuối to, đẹp, xanh mướt cũng đem lại hy vọng về một năm mới suôn sẻ, làm ăn phát đạt.

Quả hồng

May mắn, suôn sẻ Những quả hồng được treo đỏ rực trên cây uốn cành giống như một chuỗi lồng đèn đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Quả hồng có hình dáng tròn trịa, căng mọng. Theo phong tục xưa, ăn quả hồng được cho là mang lại may mắn vì nó tượng trưng cho "vạn sự như ý".

Quả lựu

Cây lựu là loại cây thân gỗ, trong phong thuỷ nó tượng trưng cho sự kiên cường và vững chãi. Những quả lựu căng đỏ tựa như những chiếc lồng đèn mang lại cho gia chủ sự may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Còn những chùm hoa lựu thì có tác dụng giúp gia chủ xua đuổi tà ma và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Quả bưởi



Theo quan niệm dân gian xưa thì trái bưởi tròn đầy tượng trưng cho sự sung túc, đoàn tụ của các thành viên trong gia đình, đồng thời người ta tin rằng việc bày bưởi trên mâm cỗ trung thu còn đem lại may mắn, như một lời chúc phúc cho gia chủ.

Quả khóm (quả thơm)

Ở miền Nam gọi là quả khóm, miến Bắc gọi là quả thơm. Nếu chưng chúng trong ngày tết đều có ý nghĩa là mang sự may mắn, thơm tho, sung túc đến cho cả gia đình. Những chồi tươi tốt bung xòe nở đều trên quả dứa mang thêm ý nghĩa của sự phát triển mạnh mẽ trong công việc làm ăn, hay ngụ ý mong muốn con cháu đầy nhà.