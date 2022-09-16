Top 5 dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí, hoàn thiện nhất hiện nay!

Google Drive là ứng dụng được cho là toàn diện nhất hiện nay. Dịch vụ lưu trữ đám mây này có sự hỗ trợ của ông lớn Google, nền tảng vững chắc và khả năng thích ứng với nhiều thiết bị công nghệ, và nhất là đối với những thiết bị di động.

Ngày nay, lưu trữ đám mây đã trở thành một dịch vụ vô cùng phổ biến xuất hiện trên mọi nền tảng, là phương tiện thay thế các hình thức lưu trữ truyền thống như sử dụng USB, thẻ nhớ và ngay cả ổ cứng. Trong bài viết này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý bạn đọc 5 dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí tốt nhất hiện nay nhé!

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng nhiều hơn 15GB, bạn hoàn toàn có thể chọn các gói trả phí để nhận được nhiều tiện ích hơn. Cụ thể, đối với các nhóm và doanh nghiệp, có thể bạn cần phải sử dụng G Suite nếu muốn mở rộng thêm dung lượng bộ nhớ. Các gói cơ bản của G Suite có giá bắt đầu từ 6$/tháng/người dùng và đi kèm với 30GB bộ nhớ lưu trữ và một loạt các tính năng tuyệt vời khác, bao gồm email doanh nghiệp và Google Meet.

Không chỉ tiện lợi khi có ngay 15GB dung lượng miễn phí khi đăng nhập tài khoản Google mail, Google drive còn được tích hợp với các thiết bị Android như: Chromebook, đồng thời cũng hoạt động tốt với các sản phẩm của Adobe, Atlassian, DocuSign, Salesforce, và Slack và các phần mềm teamwork khác.

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng gói Business với mức giá 12$/tháng/người dùng và bộ nhớ lưu trữ đám mây không giới hạn, cùng với tính năng tìm kiếm trên đám mây thông minh để cho phép bạn tìm tệp và nội dung trên toàn bộ G Suite.

Hoặc gói Enterprise cao cấp nhất có mức giá 25$ cho mỗi người dùng một tháng đi kèm với tất cả tính năng đi kèm.

2. Dropbox – 2GB miễn phí

Dropbox – Dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến nhất!

Ngay cả khi bạn không biết chính xác dịch vụ lưu trữ đám mây là gì, có thể bạn đã từng nghe nói Dropbox. Được thành lập vào năm 2008, họ đã đi tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp lưu trữ tệp và lưu trữ đám mây.

Với các ứng dụng máy tính để bàn tiện lợi cho Windows, Mac và Linux, cũng như các ứng dụng tuyệt vời cho Android, iOS, hay thậm chí là cho cả Kindle Fire, Dropbox là một giải pháp lưu trữ đám mây rất linh hoạt, cho dù bạn đang sử dụng thiết bị nào đi nữa.

Cùng với tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp cơ sở, Dropbox cung cấp một số công cụ bổ sung tuyệt vời, ví dụ như trang tổng quan quản trị cho phép bạn theo dõi các hoạt động chia sẻ tệp của nhóm. Ngoài ra, còn có Dropbox Paper, cung cấp cho nhóm của bạn không gian làm việc tiện dụng để chia sẻ và tải tệp lên.

Mặc dù chỉ cung cấp 2GB lưu trữ miễn phí, nhưng nó vẫn được xem là dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến nhất, cùng với giao diện đơn giản cùng nhiều chức năng hấp dẫn. Cũng như Google Drive, bạn có thể trả mức phí 16.58$/tháng cho 3TB dung lượng lưu trữ với một loạt các tính năng bảo mật dữ liệu, đánh dấu vân tay hay thậm chí là xóa thiết bị từ xa, hoặc gói Gói Plus: $ 9.99 / tháng cho 2TB dung lượng.

3. iDrive - 5GB miễn phí

iDrive – Dịch vụ lưu trữ đám mây tốt nhất để backup!

iDrive là một dịch vụ lưu trữ đám mây tuyệt vời, chuyên dùng để backup dữ liệu quan trọng của bạn.

Trên thực tế, nó cho phép người dùng sao lưu mọi thứ từ máy tính để bàn, thiết bị di động sang máy tính bảng của họ. Ngoài ra, với công cụ IDrive Express, người dùng có thể nhanh chóng sao lưu và truy xuất dữ liệu vô cùng tiện lợi.

Điều này rất tốt cho các doanh nghiệp có một lượng lớn dữ liệu muốn thực hiện sao lưu và lưu giữ nó ở một nơi an toàn như iDrive.

Ngoài ra, iDrive cũng cung cấp tính năng tạo phiên bản và khi bạn xóa các tệp của mình, iDrive sẽ giữ một phiên bản của chúng trong 30 ngày, đây là một biện pháp bảo vệ dự phòng tuyệt vời chống lại việc vô tình xóa bỏ mọi thứ.

4. Microsoft OneDrive – 5GB miễn phí

Microsoft OneDrive – Dịch vụ lưu trữ đám mây tốt nhất cho người dùng PC chuyên nghiệp!

OneDrive là một dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft, đây là một sự lựa chọn hiển nhiên nếu như bạn hoặc nhóm của bạn là người dùng Windows.

Phần mềm có các tính năng tuyệt vời, cho phép tích hợp với Outlook và và các thiết bị của Microsoft. Bên cạnh đó, nó cũng đi kèm với những tính năng độc đáo khác như backup tự động PC và Scan tài liệu.

Với quyền truy cập ngoại tuyến, bạn có thể lấy được các tệp của mình, bất kể rằng bạn có thể kết nối với mạng Internet hay không? OneDrive cũng cung cấp một tính năng rất hay, được gọi là Personal Vault, đây là một khu vực lưu trữ vô cùng an toàn được bảo vệ bằng các lớp xác minh danh tính. Điều đó có nghĩa rằng bạn có thể yên tâm lưu trữ các thông tin nhạy cảm mà không phải lo lắng kẻ xấu xâm nhập vào đánh cắp dữ liệu của bạn.

Bạn cũng có thể đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, bạn chỉ nhận được 5GB bộ nhớ trong – ít gấp 3 lần những gì bạn nhận được so với Google Drive miễn phí. Tiếp theo, đây là các mức giá dành cho người dùng cá nhân cùng với các tính năng mà bạn sẽ nhận được khi sử dụng.

Microsoft cũng có một số lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn cho các doanh nghiệp nếu như họ muốn mở rộng dung lượng lưu trữ. Bắt đầu với 5$ cho mỗi người dùng một tháng và bao gồm với 1TB dung lượng lưu trữ cho người dùng.

5. Apple iCloud – 5GB miễn phí

Apple iCloud – Dịch vụ lưu trữ đám mây tốt nhất cho người dùng Apple!

iCloud là một dịch vụ lưu trữ và điện toán đám mây của Apple Inc.hoạt động từ 12/10/2011. Nó dành riêng cho người dùng iOS, MacOS và các thiết bị iphone, ipad, macbook,… trong hệ sinh thái của Apple.

Dịch vụ này cung cấp cho người sử dụng các công cụ lưu trữ dữ liệu như văn bản, hình ảnh, và âm nhạc trên các máy chủ từ xa để tải về cho các thiết bị iOS, Macintosh hoặc Windows, để chia sẻ và gửi dữ liệu cho người dùng khác, và để quản lý các thiết bị Apple của họ nếu bị mất hoặc bị đánh cắp.

Tóm lại với thời đại công nghệ số như hiện nay, nhu cầu tìm các dịch vụ lưu trữ đám mây là vô cùng cần thiết. Hy vọng thông qua bài viết này, các chị em sẽ chọn lựa được cho mình gói dịch vụ lưu trữ tiện lợi và phù hợp nhất nhé!