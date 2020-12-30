Chia sẻ cách làm dưa giá hẹ ăn liền ngon, giòn và sạch tại nhà cực đơn giản

Giá hẹ ngâm chua là món ăn giản dị và rất dễ ăn, không hề tốn kém. Với vị lạ miệng, chua ngọt, giòn ngon, món dưa giá sẽ giúp cân bằng lại hương vị của bữa ăn nhiều cá thịt. Muối dưa giá miền Nam thường dùng lá hẹ. Đặc biệt, trong những dịp Tết mâm cỗ thịt thà dễ gây ngán, món ăn này lại càng được yêu thích hơn.

Học cách làm dưa giá hẹ ăn liền ngon giòn chống ngán và dễ làm, nhanh chóng để không lo ngán trong bữa ăn hàng ngày và những ngày Tết.

Với món dưa giá ăn liền này, không cần đợi 1-2 ngày bạn mới ăn được mà chỉ cần mất 1 tiếng đã có thể dùng. Cách thực hiện như sau:

Giá đỗ: 300 g

Cà rốt: 2 củ vừa

Muối, đường, chanh (hoặc giấm), nước đun sôi để nguội

Cách làm dưa giá ăn liền:

Làm món dưa giá ăn ngay này khoảng 1 tiếng trước khi bắt đầu nấu ăn. Làm trước rồi mới nấu món khác để có món dưa giá khi dọn ăn. Có thể dùng kèm với món ăn khác.

+ Nhặt sạch vỏ và rễ giá đỗ, rửa sạch và vớt ra rổ, để ráo nước.

+ Rửa sạch cà rốt, gọt vỏ, nạo sợi nhỏ và để cho ráo nước.

+ Cho giá và cà rốt vào 1 cái thố và trộn đều nhẹ nhàng.

+ Cho muối, đường, chanh (hoặc giấm) và 2 tô nước đun sôi để nguội vào 1 cái thố. Khuấy đều cho tan hoàn toàn và nếm thử sao cho vừa khẩu vị.

+ Cho phần nước muối vừa pha trên vào thố đựng giá, cà rốt. Ấn giá và cà rốt xuống để giá, cà rốt ngập trong nước. Sau khoảng 1h thì có thể dùng dưa giá ăn được.

Dùng kèm dưa giá hẹ muối trên với cơm và món thịt kho tàu (thịt kho trứng cút) hoặc thịt ba chỉ luộc chấm cùng nước mắm ngon

2. Cách làm dưa giá hẹ chua ngọt

Món ăn này khá bắt mắt với đầy đủ màu sắc: màu cam của cà rốt, màu xanh của lá hẹ và màu trắng của giá đỗ cùng màu tím của củ hành. Vị chua ngọt, giòn giòn rất hấp dẫn. Nếu không ăn hết thì bạn vẫn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Giá đỗ sạch: 500 gr

Cà rốt: 1 củ vừa

Hành tím: 2-3 củ

Hẹ: 1 bó

Ớt: 4 – 5 quả (có thể bỏ qua)

Đường, muối, giấm, nước lọc

Lọ thủy tinh sạch (tráng qua nước sôi, để khô)

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món dưa giá hẹ chua ngọt

Cách làm món dưa giá hẹ

Các bước làm dưa giá hẹ chua ngọt như sau:

+ Làm hỗn hợp chua ngọt gồm có ba thìa canh đường, hai thìa nhỏ muối, một thìa nhỏ giấm hòa tan với bốn thìa canh nước. Đun sôi hỗn hợp nước muối này và để sôi khoảng 1-2 phút thì tắt bếp, đợi nguội.

+ Nhặt bỏ rễ giá đỗ và vỏ đỗ còn sót lại, rửa sạch, để ráo.

+ Rửa sạch cà rốt và gọt bỏ vỏ, nạo hoặc thái sợi.

+ Rửa sạch lá hẹ, cắt khúc khoảng 3 cm, để ráo.

Cách làm dưa giá hẹ chua ngọt với các bước tiến hành đơn giản

+ Bóc bỏ vỏ củ hành và thái thành lát mỏng.

+ Cho lá hẹ, giá đỗ, cà rốt vào âu rửa sạch và trộn thật đều.

+ Rửa sạch ớt và thái lát. Đợi nước muối nguội thì cho ớt vào cùng.

+ Cho hỗn hợp giá đỗ vừa trộn vào lọ thủy tinh. Rót nước muối đường giấm vào. Gài đồ lên trên để giá không bị nổi lên khỏi mặt nước.

+ Ngâm dưa giá chừng 1 ngày rồi vắt bớt nước và cho vào đĩa ăn cùng cơm cùng các món ăn khác.

+ Pha thêm 1 bát nước mắm để chấm dưa giá, ăn rất ngon. Nước mắm cho tỏi băm, ớt cắt lát, đường, nước cốt chanh cùng ớt bột.

3. Cách làm dưa giá hẹ bằng nước vo gạo

Nghe có vẻ lạ nhưng cách làm dưa giá hẹ bằng nước vo gạo sẽ ngon hơn. Mặc dù vậy, so với cách 1 và 2, cách muối dưa giá này sẽ không để lâu bằng.

Nguyên liệu:

500 g giá đỗ

1 củ cà rốt

1 bó lá hẹ hoặc hành lá

3 – 4 trái ớt

1 – 2 củ tỏi

Muối, đường, giấm, nước vo gạo.

Hũ thủy tinh hoặc hũ sành, sứ đã tiệt trùng

Các bước tiến hành:

Tương tự như các cách làm, chỉ cần thay thế nước muối đun sôi bằng nước vo gạo.

Bước 1:

+ Nhặt sạch giá đỗ và để ráo nước.

+ Gọt vỏ cà rốt, rửa sạch và nạo sợ hoặc tỉa hình hoa mỏng theo ý thích.

+ Nhặt hành/hẹ và rửa sạch, cắt khúc bằng giá đỗ, để ráo.

Nhặt hành/hẹ và rửa sạch

+ Ớt thái lát, băm nhỏ và bỏ hạt.

+ Tỏi bóc vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng hoặc đập dập.

Bước 2:

+ Dùng nước lọc vo gạo rồi lắng lấy nước trong.

+ Pha lấy hỗn hợp muối, đường cùng ít giấm vào với nước vo gạo, khuấy đều tay. Nêm nếm cho hơi ngọt, hơi chua chua là được. Với cách làm này, vị ngọt có trước và sản sinh dần vị chua từ nước vo gạo lên men. Tỉ lệ thường là 1 lít nước : 4 muỗng đường: 2 muỗng giấm.

+ Cho tỏi ớt vào hòa cùng nước vo gạo đã pha đường, muối.

Bước 3:

+ Trộn đều giá đỗ, cà rốt, lá hẹ và cho vào hũ thủy tinh.

+ Cho hỗn hợp nước vo gạo vào và gài que tre lên để giá không nổi lên. Đậy kín nắp và bảo quản nơi thoáng mát. Sau 1 ngày là bạn có thể lấy dưa giá ra ăn được.

Cách làm dưa giá hẹ bằng nước vo gạo

4. Cách làm dưa giá củ kiệu

Dưa giá củ kiệu là món ăn đặc trưng của xứ Huế. Món dưa giá này có thêm cái giòn thơm của củ kiệu. Dùng cả phần củ lẫn phần lá của củ kiệu, lá thay cho lá hẹ hoặc lá hành.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Giá đỗ: 500 g

Kiệu tươi: 150 g

Cà rốt: 1 củ

Muối sống

Hũ thủy tinh

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế củ kiệu.

+Lột vỏ củ kiệu và cắt bỏ lá úa và rễ. Rửa kĩ cho sạch đất cát và để ráo nước. Để riêng phần củ và phần lá. Cắt lá thành khúc khoảng 4- 5 cm. Cắt củ kiệu mỏng theo chiều dọc để ngấm chua nhanh hơn.

+ Cho ít muối vào khuấy đều với nước. Tiếp đó, cho hết phần củ và phần lá vào hũ thủy tinh rồi đổi nước muối vào. Cho thanh gài gài lên trên để kiệu ngập trong nước. Ngâm trong khoảng 2 ngày.

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu khác.

+ Sau 2 ngày thì tiến hành sơ chế các nguyên liệu khác: cạo sạch vỏ cà rốt và nạo sợi mỏng.

+ Giá đãi bỏ vỏ và rửa sạch, để cho ráo nước.

Bước 3: Muối dưa giá củ kiệu.

+ Cho hết phần giá đã chuẩn bị vào âu to và dàn đều. Sau đó, rải đều cà rốt lên và cuối cùng là phần lá và củ kiệu. Cho phần nước muối củ kiệu vào ngâm chung.

+ Cho phần giá vào âu to và dàn đều ra. Tiếp theo, cho cà rốt và phần củ kiệu, lá. Ngâm với nước muối củ kiệu. Ngâm cho nước đầy mặt dưa. Pha thêm nước muối loãng đổ vào. Bảo quản âu dưa ở nơi kín gió trong 5 tiếng. Cho tất cả các nguyên liệu trên vào và trộn đều. Cho vào hũ và đậy nắp thật chặt.

+ Ngâm trong 10 tiếng thì có thể đem dưa giá ra dùng. Có thể cho vào ngăn mát bảo quản nếu không dùng hết.

Dưa giá củ kiệu

Món dưa giá củ kiệu có màu trắng đẹp mắt và vị chua vừa ăn. Dùng kèm dưa giá củ kiệu với thịt luộc, thịt heo quay.

** Một vài lưu ý để muối dưa giá ngon giòn:

+ Chọn nước muối dưa giá phải thật nguội. Dùng nước nóng sẽ làm dưa giá chín nhũn, không ngon.

+ Dùng cách muối bằng nước vo gao để ăn liền, với cách 1 hoặc 2 thì dùng để lâu.

+ Bỏ ngay vào ngăn mát tủ lạnh khi dưa bắt đầu chua.

+ Làm đủ dưa giá để ăn trong 1-2 ngày. Để đảm bảo ăn ngon nhất thì nên khi nào ăn lại mới làm tiếp.

+ Khi muối dưa giá bằng nước vo gạo, tốt nhất không nên bỏ nhiều đường.

+ Trong cách làm giá hẹ ngâm chua, cần lưu ý phần nước muối dưa giá, chỉ nên pha vừa đủ và không quá mặn. Bởi sẽ làm dưa giá lâu chua và bị xốp, ăn không giòn ngon.

Khi muối dưa giá bằng nước vo gạo, tốt nhất không nên bỏ nhiều đường

Trên đây là những cách làm dưa giá hẹ ăn liền đơn giản, đảm bảo an toàn nhất. Áp dụng cách nào cũng ngon và thanh mát, ăn rất bắt cơm. Bạn có thể kết hợp dùng với thịt luộc, canh chua cá lóc, cà pháo mắm,… Tuy giản dị, dân dã mà rất ngon miệng.