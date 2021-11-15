Tổng hợp công thức 8 món mì xào thơm ngon hấp dẫn mà cực dễ làm

Tỏi băm, bột năng khô

Gia vị, hạt nêm, nước tương, ớt

Cách làm:

Bước 1: Thịt bò đem thái thành những miếng mỏng vừa miệng ăn. Ướp thịt bò chung với 1 thìa cà phê tỏi băm, 1 thìa cà phê nước tương, 1/3 thìa cà phê bột ngọt, chút tiêu và bột năng khô.

Bước 2: Rau cải đem thái thành khúc nhỏ vừa miệng. Hành tây đem thái thành các lát mỏng và thái cà rốt thành các sợi vừa miệng.

Bước 3: Mì đem luộc sơ qua cho hơi mềm thì tắt bếp vớt ra để ráo nước. Bắc chảo lên bếp đun nóng rồi cho mì vào xào qua 1 chút cho đến khi chín vàng 2 mặt thì tắt bếp, bỏ mì ra đĩa.

Bước 4: Làm nước sốt xào mì với công thức: 1 thìa nước tương, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê bột ngọt, 1/2 thìa cà phê đường cùng 1/2 bát con nước lọc. Khuấy đều lên.

Bước 5: Đun nóng chảo với dầu ăn và phi thơm chút tỏi băm. Cho thịt bò lên chảo, xào đều lên cho đến khi thịt bò săn lại thì tắt bếp. Đổ thịt bò ra bát.

Bước 6: Rau củ đem xào chín trên chảo với dầu ăn. Sau đó xào chung với nước sốt. Khi nước sốt vừa sôi thì cho thịt bò vào chảo đảo đều lên. Xào qua chừng 30s là tắt bếp.

Múc mì xào ra đĩa và cho rau củ, thịt bò lên trên và rưới nước sốt đã xào lên trên mì

Bước 7: Múc mì xào ra đĩa và cho rau củ, thịt bò lên trên và rưới nước sốt đã xào lên trên mì. Vậy là đã hoàn thành món mì xào bò rau cải cực ngon miệng.

2. Mì xào giòn hải sản

Nguyên liệu:

Mì trứng

400g tôm sú

300g mực ống

300g chả cá viên

500g cải xanh

250g giá đỗ

200g đậu cove

Gừng

Hành tây, hành lá

Cà rốt, ớt

Hành tím, tỏi khô

Các loại gia vị

Cách làm:

Sơ chế nguyên liệu:

- Bóc vỏ hành tím và tỏi khô, rồi đem băm nhỏ.

- Cắt bỏ phần râu và chân tôm rồi rửa sạch với nước, sau đó bóc vỏ.

- Rửa sạch mực ống tươi và khứa chéo lên thân mực tạo vảy rồng. Sau đó, cắt thành miếng vừa ăn.

- Rửa sơ chả cá viên rồi cắt làm hai.

- Tách bẹ rau cải xanh rồi đem rửa sạch với nước rồi vớt ra để ráo. Tiếp theo, cắt thành từng khúc.

- Rửa sạch giá đỗ và để ráo nước.

- Cạo bỏ lớp vỏ ngoài của gừng tươi, rửa sạch rồi thái thành sợi nhỏ.

- Bóc vỏ hành tây rồi đem rửa sạch và cắt hình múi cau.

- Ớt bạn chia làm hai, một nửa tỉa hoa để trang trí, một nửa bỏ hạt thái lát.

Đem cắt bỏ phần rễ của hành lá, chia làm hai phần. Phần lá cắt thành từng khúc dài. Phần đầu băm nhỏ.

Tước bỏ sơ phần đậu cove ở giữa, rửa sạch rồi trước khi cắt khúc dài.

– Gọt vỏ cà rốt, rửa sạch. Đem tỉa thành hình bông hoa dáng dài hay khoanh tròn tùy ý.

Ướp hải sản:

Bạn cho tôm, mực ống vào tô rồi ướp chung với hạt nêm, bột ngọt, tiêu xay, đường cát, 1 ít dầu ăn, hành tỏi băm nhuyễn. Trộn thật đều lên và ướp trong khoảng 20 phút để ngấm đều gia vị.

Xào nguyên liệu:

Đun nóng dầu ăn rồi cho hành tỏi vào phi thơm. Cho hết phần mực, tôm vào xào sơ, đến khi chúng vừa chín tới bạn tắt lửa cho chúng ra đĩa. Sau đó, cho dầu ăn vào chảo, cho hành tỏi băm cùng ớt bột vào rồi cho chả cá viên vào xào sơ khoảng 3 phút, rồi cho cà rốt, đậu cove vào xào chung đến khi chín thì trút ra đĩa.

Xào mì:

Phi thơm hành, gừng thái sợi để giúp nước xốt mì chiên giòn tăng sức hấp dẫn. Đảo đều khoảng 5 phút, thì cho 2 đĩa xào bên trên vào chung.

Cho hạt nêm, nước mắm, bột ngọt, nước sôi, dầu ăn vào nêm nếm cho vừa khẩu vị. Đảo nhẹ hỗn hợp khoảng 2 phút để gia vị ngấm đều và tắt bếp. Lưu ý luôn vặn lửa lớn trong quá trình chế biến, để sợi mì được giòn vàng, nóng hổi và tạo được mùi thơm đặc trưng của mì xào giòn.

Mì xào giòn hải sản

3. Mì xào lòng gà

Nguyên liệu:

- 500 gam mì sợi

- 2 bộ lòng gà

- Hành lá, hành củ, cà rốt, rau cải, giá đỗ

- Nước mắm, nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt

Cách làm:

Sơ chế nguyên liệu:

- Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu:

- Rửa thật sạch lòng gà rồi thái nhỏ vừa ăn.

- Cà chua rửa sạch rồi thái múi cau.

- Bóc vỏ hành củ rồi băm nhỏ.

- Hành lá cũng rửa sạch rồi thái nhỏ.

- Nạo sợi với cà rốt.

- Rau cải, giá rửa sạch.

Mẹo hay: Cho vào ít muối để làm sạch lòng gà và bóp đều lên. Để yên trong khoảng 5 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Xào mì:

- Đun nóng dầu ăn và cho hành vào phi thơm, rồi cho lòng gà vào xào. Khi lòng gà gần chín, thì bạn hãy cho cà rốt vào xào. Cuối cùng cho tiếp giá vào.

- Nêm nếm lại gia vị: đường, nước mắm, bột ngọt cho vừa miệng. Thêm chút hành lá đảo đều khi thấy hỗn hợp trên chín rồi nhấc xuống.

- Bắc 1 cái chảo khác lên bếp đun sôi dầu rồi cho đường, nước tương, bột ngọt vào trộn đều. Khi hỗn hợp sôi lên và cảm thấy hỗn hợp đã vừa miệng thì nhấc xuống.

- Đun sôi nước và cho mì vào trụng qua cho chín vừa, sau đó vớt ra để trong rổ. Xốc qua mì với nước lạnh.

- Cho mì vào bát và cho nước trộn mì ở bước 3 vào trộn đều. Xếp cải xà lách ở dưới lòng đĩa và xếp mì ra đĩa sau đó để hỗn hợp lòng gà lên trên.

- Lần lượt xếp rau cải đã luộc chín xung quanh đĩa. Rắc chút rau thơm lên trên cho món ăn thêm hấp dẫn.

Mì xào lòng gà

4. Mì xào thập cẩm chay

Nguyên liệu:

- 2 gói mì ăn liền dùng để xào

- 5 cái nấm hương tươi; thái lát; 1 củ cà rốt bào sợi; 1 bát bắp cải thái sợi nhỏ; 1 chén đậu Hà Lan, cắt chéo; 1 chén giá đỗ; 2 nhánh hành lá; 15 ml rượu nấu ăn.

- 15ml xì dầu; 5ml xì dầu loại đậm màu; 5ml dầu hào; 2.5g đường; 2.5ml dầu mè; 1 ít hạt tiêu trắng; 30ml dầu hạt cải; 2 tép tỏi thái lát; ¼ chén ớt chuông đỏ thái nhỏ.

Cách làm:

Bước 1: Cho mì trong nước sôi và chần mì khoảng 45 giây. Thường xuyên khuấy để mì chín đều. Để mì không dính vào nhau, bạn vớt mì ra và rửa sạch dưới vòi nước lạnh.

Bước 2: Kết hợp xì dầu, dầu hào, đường, dầu mè, hạt tiêu trong một bát và để sang một bên.

Bước 3: Xào tỏi trên lửa lớn, sau đó thêm ớt, nấm hương tươi, cà rốt, bắp cải, rồi xào tất cả trong một phút. Thêm một chút rượu vào xào nhanh.

Bước 4: Cho mì vào, đảo nhanh tay và tách mì ra để chúng không dính vào nhau. Đổ hỗn hợp xì dầu vào xào trong 20 giây. Thêm giá đỗ, đậu Hà Lan tươi, hành lá vào.

Đảo nhẹ thêm khoảng 1 phút rồi bày ra đĩa. Vậy là món ăn đã hoàn thành!

Mì xào thập cẩm chay

5. Mì xào rau muống

Nguyên liệu:

- Mì tôm 1 gói

- Rau muống ½ mớ

- Tỏi ½ củ, hành tím

- Gia vị: dầu ăn, muối, mì chính

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế: Rau muống nhặt sạch rửa và ngâm với nước muối 5’ rồi vớt ra cho ráo nước. Tỏi và hành rửa sạch sau đó băm nhỏ

Bước 2: Đun sôi nước trần mì cho tơi rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Tiếp đó cho rau muốn vào trần sơ để rau không bị cứng khi xào nhé

Bước 3: Bắc chảo lên bếp đun sôi dầu sau đó đổ mì vào xào với lửa lớn để mì tôm được giòn như ý và săn lại bạn trút ra đĩa.

Vẫn để chảo trên bếp bạn cho thêm 1 chút dầu nữa để phi thơm hành tỏi sau đó bạn cho rau muống vào vừa đảo vừa nêm thêm gia vị cho vừa ăn nhé. Khi rau muống chín bạn đổ mì tôm vào đảo đều là có thể dùng ngay được rồi.

Mì xào rau muống

6. Mì xào hải sản

Nguyên liệu:

- 2 nắm mì vắt hoặc 1-2 gói mì tôm

- 4 lạng tôm sú

- 3 lạng mực ống: 300g

- 3 lạng chả cá viên

- 5 lạng rau cải xanh

- 2 lạng giá đậu sống

- 2 lạng đậu ve

- Gừng tươi, ớt đỏ, cà rốt, hành tây, hành lá (lượng tùy theo sở thích, khẩu vị của bạn)

Gia vị gồm: hạt nêm, bột ngọt, tiêu, nước mắm, đường, dầu ăn, nước tương, hành khô, tỏi

Các bước tiến hành:

Sơ chế nguyên liệu:

Bước 1: Mì trần qua nước sôi để sợi mỳ rời và mềm. Tiếp đó, vớt mì ra và trần qua nước lạnh để sợi mì không bị dính. Để cho ráo nước. Đối với mì trứng tươi, bạn không cần trần làm mềm mì.

Bước 2: Bóc vỏ hành tỏi khô và đem rửa sạch băm nhuyễn. Tôm bóc vỏ, bỏ đầu, rửa sạch và để ráo nước. Đem tôm ướp với ½ thìa cà phê hạt nêm + ½ thìa cà phê bột ngọt + ½ thìa cà phê đường + và thêm một chút hạt tiêu, dầu ăn, hành tỏi đã băm nhuyễn.

Bước 3: Mực đem rút túi, rửa sạch lại và để ráo nước; đem thái thành miếng vừa ăn và chả cá viên cắt làm đôi.

Bước 4: Rửa sạch rau cải xanh, cắt thành khúc ngắn vừa ăn

Bước 5: Rửa sạch giá sống, bỏ rễ và để ráo nước. Rửa sạch đậu ve, để ráo nước; sau đó cắt khúc hoặc để nguyên nhưng khứa nhẹ thân đậu.

Bước 6: Gọt vỏ cà rốt, đem rửa sạch thái nát hoặc tỉa thành hoa theo ý thích.

Bước 6: Bóc vỏ hành tây, rửa sạch, cắt hình cau nhỏ và hành lá cắt khúc. Cho thêm ớt bột nếu ăn cay được.

Xào mì:

Bước 1: Đun dầu nóng già rồi cho hành tỏi đã băm nhuyễn vào phi thơm; sau đó cho tôm và mực vào xào tái rồi đổ ra tô để riêng.

Bước 2: Phi thơm hành tỏi đã băm nhuyễn rồi cho thêm ít ớt bột nếu bạn ăn được cay và cho cá viên chiên vào xào khoảng 3 phút. Tiếp theo, cho cà rốt, đậu ve xào chín tới rồi đổ ra tô riêng.

Bước 3: Gừng tươi phi thơm và cho rau cải xanh hoặc cải chíp, giá sống, mì vào đảo đều trên bếp khoảng 1-2 phút.

Tiếp theo, bạn đổ hỗn hợp tôm, mực, cà rốt, đậu cô ve…đã xào ở trên vào; nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn và đảo đều tay. Cho hành lá, hành tây và một ít tiêu lên trên trước khi tắt bếp để gia đăng hương vị cho món mì xào.

Mì xào hải sản

7. Mì xào Hàn Quốc

Nguyên liệu:

- 200g mì udon Hàn Quốc đông lạnh

- 50gr thịt bò

- Hải sản: 200g tôm, 100g nghêu, 100g mực

- 20g nấm hương (hoặc nấm rơm tùy thích)

- 30g cà rốt, 30gr dưa leo

- 5g tỏi

- 30g hành tây

- 10g cải thìa

- Ớt xanh, ớt đỏ, trứng vịt

- 15ml sốt hàu

- Gia vị gồm: muối, tiêu, đường, hạt nêm.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

- Cắt thịt bò thành lát mỏng rồi đem ướp với tỏi bằm, gừng một chút hạt nêm.

- Cắt hành tây thành miếng mỏng.

- Trứng tráng mỏng, thái sợ dài.

- Rửa sạch dưa leo, gọt vỏ, bỏ ruột, cắt chỉ.

- Gọt vỏ cà-rốt, rửa sạch, cắt chỉ

- Rửa sạch rau cải thìa.

- Ngâm nấm với nước và 1 ít muối rồi thái lát.

- Thái nhỏ ớt. Nếu không ăn được cay thì có thể thay bằng ớt chuông!

Bước 2: Xào mì

- Luộc mì qua nước sôi.

- Chần nước sôi các loại hải sản cho chín tái.

- Đun nóng dầu ăn rồi cho tỏi và ớt xanh vào phi cho thơm rồi thêm hải sản xào đến khi vừa chín.Tiếp đó, xào cà rốt và ớt đỏ.

- Cuối cùng, cho mì đã luộc và cải thiaf vào chảo, thêm gia vị và sốt hàu. Trộn đều tay tất cả các nguyên liệu lên cho đến khi chín vừa ăn. Rắc thêm vừng đen lên trên cho thật đúng phong cách Hàn Quốc.

Vậy là món ăn đã hoàn thành, bạn trút món mì xào cay nóng ra đĩa và vài miếng rong biển thái mỏng để trang trí.

Mì xào Hàn Quốc

8. Mì xào trứng

Nguyên liệu:

- 2 gói mì tôm

- 2 quả trứng gà

- Hành khô, hành lá, mùi tàu

Gia vị: hạt nêm, nước mắm, mì chính

Cách làm:

- Đun nước cho sôi rồi thả mì vào trần qua. Vớt ngay ra và đem xả nước lạnh để sợi mì được dai hơn.

- Rửa sạch hành lá, hành khô cùng mùi tàu, để ráo nước rồi thái nhỏ hành khô.

- Đập trứng gà, đánh tan rồi cho chút gia vị cho vừa ăn rồi thêm chút hành lá đã thái nhỏ vào mì. Trộn đều mọi thứ cho quyện vào nhau.

- Đun nóng dầu ăn rồi cho hành khô băm nhỏ vào phi vàng, cho tiếp mì đã được trộn trứng vào xào đảo đều tay. Điều chỉnh mức lửa, thêm chút gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Cho mì ra đĩa, thêm chút mùi tàu cho dậy mùi. Món mì này rất hợp với bữa sáng tiết kiệm cho bạn khá nhiều thời gian cùng gia đình. Thưởng thức mì ngay khi còn nóng hổi bạn nhé!

Mì xào trứng

Trên đây là tổng hợp những công thức làm mì xào thơm ngon gợi ý cho bạn khi vào bếp. Hy vọng với những công thức vừa chia sẻ trên, bạn sẽ không còn đau đầu với câu hỏi ăn gì hôm nay.