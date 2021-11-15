Tổng hợp 10+ cách làm sinh tố xoài đơn giản mà cực kỳ ngon miệng

Hãy lưu lại những cách làm sinh tố xoài tại nhà thơm ngon, bổ dưỡng, đơn giản sau đây để thật đa dạng thực đơn cho cả nhà bạn!

Xoài được biết đến là loại trái cây nhiệt đới khá phổ biến và được mọi độ tuổi yêu thích. Không chỉ thơm ngọt dễ ăn mà còn giàu chất xơ, protein, các loại vitamin C, A,… “Vua của các loại trái cây” không chỉ có tác dụng làm giảm nguy cơ béo phì, tăng cường thể chất, cải thiện trí nhớ… Mà còn giúp nâng cao sức khỏe bản thân. Việc nạp các chất dinh dưỡng có trong xoài vào người hàng ngày là cách chăm sóc sức khỏe rất tốt.

Sữa tươi: 10ml

Sữa đặc: 30ml

Đường: 2 – 3 thìa canh tùy khẩu vị

Cách làm sinh tố xoài tại nhà kết hợp với bơ:

Bước 1: Gọt vỏ xoài và bơ, bỏ hạt và thái thành những miếng nhỏ hạt lựu.

Bước 2: Cho tất cả những nguyên liệu: xoài, bơ, sữa tươi, sữa đặc, đường vào máy xay sinh tố. Thêm một chút đá nếu bạn uống lạnh. Xay 30 – 40s để hỗn hợp nhuyễn.

Bước 3: Cách làm sinh tố xoài tại nhà kết hợp với bơ thật đơn giản đúng không nào. Vậy là món sinh tố xoài đã hoàn thành. Bạn đổ sinh tố xoài bơ ra cốc và thưởng thức ngay!

Sinh tố xoài bơ

2. Cách làm sinh tố xoài chín và chuối

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Xoài chín: 1 quả

Chuối chín: 2 quả

Hương vani Natural Balance Shake: 3g (nếu có)

Sữa tươi: 50ml

Sữa chua: 50ml

Cách làm sinh tố xoài tại nhà kết hợp chuối cực kỳ đơn giản:

Bước 1: Lột bỏ vỏ xoài và chuối và cắt khúc thành những miếng nhỏ.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu xoài, chuối đã cắt nhỏ, hương vani, sữa tươi và sữa chua vào máy xay sinh tố.

Tiến hành xay hỗn hợp này trong vòng 30 giây hoặc xay đến khi hỗn hợp nhuyễn và mịn. Có thể thêm đá vào bước này nếu bạn muốn ăn lạnh và xay cùng các nguyên liệu khác.

Bước 3: Đổ sinh tố xoài chuối ra cốc và thưởng thức.

Cách làm sinh tố xoài tại nhà kết hợp chuối cực kỳ đơn giản

3. Cách làm sinh tố xoài dứa

Nguyên liệu:

Xoài: 1 quả

Dứa: 1/2 quả

Sữa chua: 1 hộp

Sữa tươi: 50 ml

Đường: 2 – 3 thìa canh (tùy khẩu vị)

Cách làm:

Rất đơn giản, chỉ cần 3 bước bạn đã có thể sở hữu một cốc sinh tố xoài dứa tuyệt vời. Sau đây là chia sẻ cách làm sinh tố xoài tại nhà kết hợp với dứa:

Bước 1: Gọt vỏ xoài và dứa rồi đem thái thành những miếng nhỏ

Bước 2: Cho xoài, dứa, sữa chua, sữa tươi và đường vào máy xay và xay đến khi hỗn hợp nhuyễn và mịn. Thêm đá vào xay cùng các nguyên liệu khác nếu bạn thích uống lạnh.

Bước 3: Đổ hỗn hợp ra cốc, trang trí và thưởng thức ngay.

Cách làm sinh tố xoài dứa

4. Cách làm sinh tố xoài với sữa đặc

Nguyên liệu:

Xoài chín: 1 quả

Sữa tươi: 60 ml

Đường: 2 thìa café

Sữa đặc: 4 thìa cafe

Đá bào

Các bước tiến hành món sinh tố xoài tại nhà kết hợp với sữa đặc:

Bước 1: Gọt vỏ xoài và đem cắt thành những miếng nhỏ. Tiếp theo, cho vào máy xay sinh tố cùng sữa, đường và xay thật nhuyễn.

Bước 2: Đổ hỗn hợp trên ra cốc và thêm đá vào và ngoáy đều trước khi thưởng thức.

Cách làm sinh tố xoài với sữa đặc

5. Cách làm sinh tố xoài sữa chua

Nguyên liệu:

Xoài: 1 quả

Sữa chua: 1 hộp

Sữa tươi: 60ml

Sữa đặc hoặc mật ong: 2 thìa cafe

Đá bào

Các bước làm món sinh tố xoài sữa chua:

Bước 1: Gọt vỏ rồi cắt thành những miếng nhỏ, sau đó cho vào máy xay sinh tố cùng sữa chua, sữa đặc và xay đến khi hỗn hợp mịn và nhuyễn.

Bước 2: Đổ sinh tố xoài sữa chua ra cốc. Có thể dùng kèm với đá bào.

Cách làm sinh tố xoài sữa chua

6. Cách làm sinh tố xoài sầu riêng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Xoài chín: 1 quả

Sầu riêng: 200g

Sữa chua có đường: 1 hộp

Sữa đặc: 2 – 3 thìa cafe

Đá bào

Các bước tiến hành món sinh tố xoài tại nhà kết hợp với sầu riêng:

Bước 1: Tách hạt sầu riêng và cắt thành những miếng nhỏ. Gọt vỏ xoài và thái thành miếng nhỏ hạt lựu.

Bước 2: Cho xoài, sầu riêng, sữa chua, sữa đặc vào máy xay sinh tố và xay đến khi hỗn hợp nhuyễn và có độ sánh.

Bước 3: Cho hỗn hợp trên ra cốc, thêm đá bào là bạn có thể thưởng thức ngay món sinh tố xoài rồi.

Cách làm sinh tố xoài sầu riêng

7. Hướng dẫn cách làm sinh tố xoài dưa hấu

Nguyên liệu:

Xoài: 1 quả

Dưa hấu: 300g

Sữa tươi: 60ml

Sữa chua: 1 hộp

Đá bào

Cách làm sinh tố xoài tại nhà kết hợp với dưa hấu:

Bước 1: Thái dưa hấu và xoài thành những miếng nhỏ để xay uống dễ dàng hơn.

Bước 2: Cho tất cả nguyên liệu gồm xoài, dưa hấu, sữa tươi và sữa chua vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Có thể thay bằng đá viên nếu không có đá bào và cho vào máy xay cùng lúc với những nguyên liệu này.

Bước 3: Đổ sinh tố xoài dưa hấu ra cốc, thêm đá bào và thưởng thức.

Cách làm sinh tố xoài dưa hấu

8. Cách làm sinh tố xoài cam

Nguyên liệu:

Xoài: 1 quả

Cam: 1 quả

Sữa tươi: 50 ml

Sữa đặc: 2 – 3 thìa cafe (có thể thay đổi tùy khẩu vị)

Đá bào

Cách làm sinh tố xoài tại nhà kết hợp với cam:

Các bước tiến hành món sinh tố xoài kết hợp với cam rất đơn giản

Bước 1: Cắt đôi quả cam ra và vắt lấy nước, loại bỏ hạt. Gọt vỏ xoài và thái thành những miếng nhỏ

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu xoài, nước cam, sữa tươi và sữa đặc vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn.

Bước 3: Đổ hỗn hợp vừa thu được vào cốc, thêm đá bào và thưởng thức ngay sinh tố xoài cam khi lạnh.

Cách làm sinh tố xoài tại nhà kết hợp với cam

9. Cách làm sinh tố xoài dâu tây

Nguyên liệu:

Xoài chín: 1 quả

Dâu tây: 10 quá

Sữa chua: 1 hộp

Mật ong hoặc sữa đặc: 2 – 3 thìa cafe

Đá bào

Các bước tiến hành món sinh tố xoài tại nhà kết hợp dâu tây:

Bước 1: Rửa sạch dâu tây, bỏ cuống và cắt thành miếng nhỏ, cắt đôi hoặc ba đều được.

Gọt vỏ xoài và cắt thành những miếng nhỏ hạt lựu. Tiếp theo, cho sữa chua, mật ong, xoài và dâu tây đã thái nhỏ vào máy xay và xay nhuyễn.

Bước 2: Đổ sinh tố xoài dâu tây ra cốc và cho thêm đá bào vào khuấy đều. Trước khi thưởng thức, bạn có thể trang trí thêm với dâu tây.

Sinh tố xoài kết hợp dâu tây

10. Hướng dẫn cách làm sinh tố xoài xanh

Nguyên liệu:

Xoài xanh: 1 quả

Sữa đặc: 60ml

Sữa tươi: 120ml

Đá viên

Công thức sinh tố xoài xanh:

Bước 1: Gọt vỏ xoài xanh, rửa qua nước cho bớt nhựa. Thái xoài thành những miếng nhỏ hạt lựu. Cho tất cả các nguyên liệu xoài xanh, sữa đặc, sữa tươi và đá viên vào máy xay sinh tố và xay trong vòng 30 – 40 giây. Xay cho đến khi không còn tiếng lạo xạo của đá.

Món sinh tố xoài xanh này sẽ hơi đặc hơn các loại sinh tố khác bởi vì xoài còn xanh. Hình thức của món này sẽ khá giống các loại đồ uống đá xay.

Bước 2: Cho xoài ra cốc và thưởng thức món sinh tố xoài xanh rất đặc biệt này ngay.

Sinh tố xoài dâu tây

11. Sinh tố xoài chanh dây (chanh leo)

Nguyên liệu làm Sinh tố xoài chanh dây (chanh leo):

Xoài 1 trái

Chanh dây 2 trái

Sữa đặc 40 ml

Sữa tươi 20 ml(không đường)

Đường 2 muỗng canh

Cách chọn mua chanh leo ngon:

+ Chọn mua với những quả có vỏ màu tím đậm, quả to. Đây thường sẽ là những quả chanh leo già ngọt và nhiều ruột hơn những quả non khác.

+ Những quả chanh leo tươi và chín thường có mùi thơm đặc trưng từ vỏ. Không nên mua với những quả chanh leo có mùi chua, khác thường vì những quả này đã hư và đang phân hủy.

+ Để chọn được chanh leo ngon, bạn chạm vào quả. Nếu cầm thấy quả nặng tay thì đây là những quả tươi và có nhiều ruột bên trong.

+ Nên mua chanh ở các cửa hàng nông sản sạch, siêu thị hoặc các cửa hàng uy tín để thuận tiện và an tâm.

Cách chế biến Sinh tố xoài chanh dây (chanh leo)

Sơ chế nguyên liệu

+ Rửa sạch vỏ chanh dây và cắt đôi, lấy hết phần ruột chanh dây cho vào rây lọc, chắt lấy phần nước cốt chanh dây bỏ hạt.

+ Rửa sạch xoài, đem gọt vỏ và cắt thành các miếng vuông nhỏ.

Xay sinh tố

Cho các nguyên liệu gồm có: xoài cắt nhỏ, nước cốt chanh dây, 2 muỗng canh đường, 40ml sữa đặc, 20ml sữa tươi (không đường) cùng một ít đá viên vào máy xay sinh tố và đem xay nhuyễn. Cuối cùng, chỉ cần rót ra ly thưởng thức!

Thành phẩm

Sinh tố xoài chanh dây (chanh leo) mát lạnh chua với vị của chanh dây và ngọt vị của xoài, vị. Hương vị chua ngọt này được cân bằng lại với vị béo ngọt của sữa.

Sinh tố xoài chanh dây (chanh leo)

Chắc hẳn đây sẽ là món sinh tố giúp thanh nhiệt cơ thể cho những ngày nắng nóng hiệu quả!

12. Sinh tố xoài cốt dừa bột báng

Nguyên liệu làm Sinh tố xoài cốt dừa bột báng:

Xoài chín 1 quả

Nước cốt dừa 200 ml

Bột báng 100 gr

Sữa đặc 40 ml

Đường 1 muỗng canh

Đá lạnh 1 ít

Húng lủi 3 lá

Cách chế biến Sinh tố xoài cốt dừa bột báng

Nấu bột báng

Đun khoảng 300ml nước cho sôi rồi cho 200gr bột báng vào, khuấy đều, đun nhỏ lửa trong 15 phút.

Sau 15 phút, tắt bếp, đậy nắp nồi và ủ bột báng trong 10 phút.

Nấu nước cốt dừa

Cho 200ml nước cốt dừa, thêm 1 muỗng canh đường và 20ml sữa đặc vào một nồi khác, khuấy đều để các nguyên liệu hòa tan hoàn toàn vào nhau.

Đun hỗn hợp này khoảng 10 phút cho đến khi sôi thì tắt bếp.

Ủ bột báng 10 phút rồi múc ra tô. Rưới phần nước cốt dừa và trộn đều.

Cho phần bột báng nước cốt dừa vào khoảng 1/2 ly và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút.

Sơ chế xoài, xay sinh tố

Gọt bỏ vỏ xoài và đem rửa sạch rồi cắt lát. Tiếp đến, cho xoài vào cối, thêm một ít đá và 20ml sữa đặc vào và xay nhuyễn hỗn hợp này.

Hoàn thành

Đổ phần sinh tố xoài vừa xay vào ly đựng bột báng nước cốt dừa từ tủ lạnh. Rưới thêm một ít nước cốt dừa lên bề mặt.

Trang trí thêm với một ít miếng xoài và lá húng lũi (tuỳ thích) để món sinh tố thêm đẹp!

Thành phẩm

Sinh tố xoài cốt dừa bột báng với sự kết hợp giữa sinh tố xoài chua ngọt và bột báng nước cốt dừa béo ngậy là một món sinh tố mới lạ, đầy lôi cuốn. Chắc hẳn đây sẽ là gợi ý tuyệt vời để bạn thử trổ tài và thực hiện vào cuối tuần.

Sinh tố xoài cốt dừa bột báng

* ** Tác dụng của quả xoài đối với sức khoẻ

Trong xoài có chứa những dưỡng chất quý giá nên nó có khả năng chữa một số loại bệnh sau:

Tăng cường khả năng có con ở đàn ông

Xoài có chứa nhiều vitamin liên quan mật thiết đến sự cân bằng hormone giới tính. Ăn nhiều xoài sẽ giúp tạo ra sự ham muốn cho cả hai giới, đặc biệt là đàn ông. Ngoài ra, xoài còn giúp chất lượng tinh trùng của nam giới tăng lên bởi có chứa nhiều Vitamin E.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Để chữa bệnh đái tháo đường, bạn chỉ cần uống 1 ly nước ép xoài cùng với 2 muỗng nước ép ổi hoặc đu đủ. Với cách này, bạn còn có thể chữa được cả biến chứng của tiểu đường. Xoài còn tốt cho bệnh tim mạch, phòng ngừa ung thư.

Chống ung thư

Xoài chứa lượng dưỡng chất dồi dào có khả năng chống lại sự oxy hóa và ngừa ung thư ruột kết, tuyến tiền liệt.

Làm đẹp da

Xoài chứa nhiều vitamin C, giúp chống lão hoá, da săn chắc hơn. Bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV bởi chất chống oxy hoá có chứa.

Giúp bổ não

Xoài có ích cho những người làm việc bằng trí óc, suy nhược thần kinh bởi chứa nhiều axit amin. Xoài còn chữa thiếu máu, thiếu sắt ở phụ nữ.

Hỗ trợ giảm cân

Dù có vị ngọt nhưng xoài chín lại chứa ít calo. Ăn nhiều xoài chín là cách hiệu quả để giúp hạn chế thèm ăn, giảm lượng đường glucose và cholesterol trong máu. Đây là thực phẩm được các bạn giảm cân yêu thích.

Hỗ trợ tiêu hóa

Trong xoài có chứa lượng chất xơ dồi dào giúp hệ tiêu hoá hoạt động khoẻ mạnh, ngăn ngừa táo bón, các enzyme có lợi được sử dụng để chữa kiết lỵ, nhiễm trùng đường tiết niệu.

Ngăn ngừa dị tật thai nhi

Xoài tươi cung cấp 71 mcg axit folic. Đây là dưỡng chất quan trọng cho phụ nữ mang thai, giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Như vậy chỉ từ nguyên liệu chính là xoài chúng ta có thể biến tấu đa dạng với nhiều cách làm sinh tố xoài tại nhà khác nhau. Với bài viết trên, hy vọng sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích cho bạn về cách chế biến món sinh tố xoài và tác dụng của xoài chín cũng.