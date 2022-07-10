Cách nấu cá ngừ kho thơm đậm đà, chuẩn "hao cơm" tại nhà!

Cá ngừ kho thơm là một trong những món ăn “hao cơm” nhất trên bàn ăn người Việt, bởi độ chua ngọt từ thơm, vị ngon đậm đà từ cá ngừ nóng hổi, ăn cùng cơm nóng trắng trắng ngọt ngọt thì đúng chuẩn “mỹ vị nhân gian” mà. Nhằm giúp các chị em độc giả có thực đơn mới, đổi gió cho bữa cơm gia đình thường này, chúng tôi xin được chia sẻ công thức làm món Cá ngừ kho thơm đậm đà, chuẩn ngon ngay tại nhà nhé!

Không chỉ được ưa chuộng bởi độ ngon khi thưởng thức và thành phần dinh dưỡng cao, cá ngừ còn là một thực phẩm tuyệt vời đem lại rất nhiều bổ ích cho người thưởng thức.

Cá ngừ là loại hải sản thuộc dòng cá bạc má, có giá trị dinh dưỡng cao và rất được ưa chuộng tại Việt Nam.

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần EPA, protein và taurine có trong cá ngừ có tác dụng làm giảm mức độ cholesterol trong cơ thể con người.

Cá ngừ với nguồn dinh dưỡng và công dụng tuyệt vời!

Bên cạnh đó, cá ngừ còn có các công dụng bổ ích không ngờ nữa như : Kích hoạt các tế bào não và thúc đẩy các hoạt động của não, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ, hỗ trợ giảm huyết áp cho các bệnh nhân cao huyết áp, ngăn ngừa thiếu máu, thiếu sắt, bổ cho mắt và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch,... Quả là một loại thực phẩm tuyệt vời phải không các chị em ?!!!

Kết hợp cá ngừ với thơm và cà chua làm nên một món ăn vừa ngon miệng, đậm vị, vừa giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể rất tốt. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món Cá ngừ kho thơm ngay thôi nhé!

Cách làm Cá ngừ kho thơm, thơm ngon khó cưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm cá ngừ kho thơm

Cá ngừ 500 gr

Thơm 1/2 quả

Cà chua 4 quả

Hành lá 1 nhánh

Tỏi 2 tép

Ớt 1 trái

Dầu ăn 120 ml

Nước mắm 5 muỗng canh

Gia vị thông dụng (bột ngọt/ hạt nêm/ đường/ tiêu) 1 ít

Các bước tiến hành chế biến món Cá ngừ kho thơm

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

Chà xát muối với cá ngừ để giúp cá thơm sạch và loại bỏ mùi tanh!

- Trước tiên, cá ngừ mua về bạn đem chà xát với muối và rửa lại nhiều lần với nước sạch để khử mùi tanh, sau đó cắt thành từng lát vừa ăn là được.

- Tiếp đó là thơm và cà chua, trong đó, với thơm đã được gọt vỏ, bạn chỉ cần đem rửa qua lại với nước và cắt thành từng lát theo chiều của quả thơm là được. Còn cà chua thì bạn cũng đem rửa sạch và cắt thành múi cau.

- Với hành lá, bạn bỏ rễ, rửa sạch và thái nhỏ. Ớt trái thì bạn cũng đem rửa sạch và thái thành từng lát mỏng.

- Cuối cùng là tỏi, bạn đem lột vỏ, rửa sạch và giã hoặc băm nhỏ ra là xong khâu sơ chế nguyên liệu rồi nhé.

Công đoạn sơ chế các nguyên liệu đi kèm!

Bước 2 : Chiên và xào sơ qua các nguyên liệu

Bạn lưu ý chiên vàng đều 2 mặt cá nhé!

Ở công đoạn này, trước tiên chúng ta sẽ chuẩn bị chiên sơ cá ngừ trước:

- Bạn cho 100ml dầu cùng ½ số tỏi băm vào chảo rồi phi thơm lên, sau đó cho những lát cá ngừ đã được sơ chế và ráo nước vào.

- Chiên trong khoảng 5 phút cho cá chín đều 2 mặt thì tắt bếp và cho cá ra đĩa nhé.

Tiếp đó là xào sơ qua các nguyên liệu chế biến cùng.

- Bạn cần chuẩn bị một chiếc chảo to khác, sau đó cho 20ml dầu ăn cùng số tỏi băm còn lại vào phi cho dậy mùi lên. Sau đó bạn cho hết phần cà chua với thơm đã được sơ chế vào chung.

- Xào đảo đều tay cho đến khi thấy thơm và cà chua săn lại thì cho khoảng 300ml nước lọc vào (sao cho nước ngập xâm xấp thơm và cà chua)

Bước 3 : Kho cá ngừ cùng thơm và cà chua

Để lửa liu riu cho cá ngừ mềm và thấm đều gia vị!

- Vẫn trên nồi nước ngập cà chua và thơm, bạn cho những lát cá ngừ đã được chiên vàng 2 mặt vào, sau đó đun trên lửa vừa trong khoảng 3 phút cho đến khi nước sôi lên.

- Kế đó, bạn lần lượt cho 5 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh bột ngọt và 1 muỗng canh hạt nêm vào nồi rồi nấu tiếp thêm tầm khoảng 10 - 15 phút với lửa liu riu để cá thấm đều gia vị.

- Cuối cùng bạn chỉ cần nêm nếm lại gia vị cho vừa khẩu vị gia đình rồi tắt bếp được rồi nhé. Khi thưởng thức thì bạn múc món cá ngừ kho thơm cà chua của bạn ra dĩa, trang trí thêm ít hành lá cắt nhỏ, ớt cắt lát và 1 ít xíu tiêu xay vào là có thể thưởng thức ngay cho nóng rồi nhé!

Thành phẩm

Cá ngừ kho thơm - thơm ngon khó cưỡng!

Sự kết hợp tuyệt hảo của vị mặn đậm đà của cá ngừ cùng hương vị ngọt chua đặc trưng của thơm, xen lẫn chút cay tê của ớt và tiêu, vừa loại bỏ được mùi tanh lại còn thơm ngon ngào ngạt hương thơm của mỹ vị nữa, ăn kèm với cơm nữa thì thơm ngon, chuẩn vị khỏi bàn!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn cá ngừ tươi ngon

- Để mua được cá ngừ còn chất lượng, bạn hãy chú ý quan sát phần mắt cá nhé. Nếu mắt cá trong, thấy rõ con ngươi thì đây là cá tươi ngon. Ngược lại, nếu mắt cá hóp lại thì có thể cá đã để kho đông lạnh lâu ngày và thịt không còn tươi ngon nữa.

- Ngoài ra, bạn cũng hãy lưu ý phần mang cá. Cá ngừ tươi sẽ có phần mang cá màu đỏ tươi, còn cá ngừ đã để lâu thì phần mang cá sẽ có màu đỏ thẫm hoặc thậm chí là màu đen.

- Bên cạnh đó, bạn có thể kiểm tra độ tươi của cá bằng cách ấn vào phần bụng cá, nếu thấy có độ đàn hồi tốt thì đây là cá tươi. Ngược lại, nếu thấy mềm và không có độ đàn hồi thì đây là cá đã bị ươn.

Cách chọn mua cà chua tươi ngon

Chọn cà chua có vỏ đỏ tươi, đều màu và kích thước vừa phải

- Bạn nên chọn mua những quả có lớp vỏ ngoài màu đỏ tươi, đều màu với kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

- Ngoài ra, những quả cà chua ngon sẽ có hương thơm dịu nhẹ mà những quả cà chua bị ép chín không có.

- Hạn chế chọn mua những quả cà chua không có cuống hoặc có cuống nhưng dễ bị rơi ra khi chạm vào vì những quả đó thường không còn tươi nữa, ăn sẽ không ngon.

Trên đây là công thức chế biến món Cá ngừ kho thơm siêu ngon, siêu “tốn cơm” tại nhà. Với thành phần dinh dưỡng tuyệt vời, hương vị lại còn thơm ngon khó cưỡng như này, các chị em độc giả còn ngại ngần gì mà không thêm ngay món Cá ngừ kho thơm thơm ngon này vào thực đơn bữa ăn của gia đình mình nào. Chúc các chị em trổ tài thành công mỹ mãn nhé!