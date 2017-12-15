Mách chị em cách làm bò khô ướt tỏi ngon chảy nước miếng

Vào bếp 15/12/2017 14:16

Ngày Tết mà không tranh thủ học cách làm bò khô ướt tỏi, tranh thủ nhâm nhi vị cay ngọt, nóng ẩm thơm thơm thì quả là phí phạm rồi chị em ạ. Tham khảo ngay cách làm bò khô ướt tỏi ăn nhâm nhi ngày Tết ngon hấp dẫn trong bài nhé.

Bò khô là một món khá nổi tiếng trong giới sành ăn. Nhưng khi nói đến bò khô mà bỏ qua món bò khô ướt tỏi thì thật là đáng tiếc. Cách làm bò khô ướt tỏi không phải ai cũng biết và đủ khéo tay để làm. Nhưng khi đã biết cách làm bò khô ướt tỏi thì các chị em có thể cho cả gia đình cùng thưởng thức một món ăn rất ngon và không kém phần “sang chảnh” đâu nhé. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các chị em cách làm bò khô ướt tỏi thật ngon và dân dã nhé.

Hướng dẫn cách làm bò khô ướt tỏi ngon hấp hẫn 

Mách chị em cách làm bò khô ướt tỏi ngon hết ý tại nhà
Mách chị em cách làm bò khô ướt tỏi ngon hết ý tại nhà. Ảnh: Internet

Đầu tiên cần chuẩn bị nguyên liệu trước đã. Cách làm bò khô ướt tỏi cần những nguyên liệu chính như sau:

  • 1 cân bò ngon
  • Tỏi ta vừa đủ (khoảng 2 củ to là được)
  • 8 muỗng mật ong
  • Nước mắm, dầu hào, sốt dark sauce
  • Ớt bột hoặc ớt tươi thái nhỏ (Nên dùng ớt tươi thì ngon hơn)
  • Sả băm cùng các gia vị khác

Cách làm bò khô ướt tỏi như sau:

Bước 1: Thịt bò rửa sạch, để ráo nước rồi cắt thành các miếng vừa ăn. Nên cắt thịt bò thành các miếng dầy khoảng 3mm tới 5mm là được.

Bước 2: Bắc chảo, cho dầu hào, sốt, tỏi bóc vỏ và một số gia vị vào. Chú ý là khi dầu nóng rồi hãng cho tỏi và gia vị vào nhé. Chiên tỏi cho tới khi vàng là được.

Chiên tỏi vàng thơm cho nêm nếm cùng gia vị
Chiên tỏi vàng thơm cho nêm nếm cùng gia vị. Ảnh: Internet

Bước 3: Vớt nhanh tỏi ra rồi cho thịt bò vào rồi vặn to lửa. Chiên đều 2 mặt thịt bò. Đun nhanh cho tới khi gần hết nước thì bắc ra. Cho thịt bò vào đĩa (Nhớ lót giấy thấm dầu nhé)

Chiên đều 2 mặt thịt bò lần 1, bắc thịt cho ra đĩa thấm dầu
Chiên đều 2 mặt thịt bò lần 1, bắc thịt cho ra đĩa thấm dầu. Ảnh: Internet

Bước 4: Lại bắc chảo, cho thêm sả ớt, mật ong cùng các gia vị rồi phi vàng, cho thêm nước. Tiếp đó, cho thịt bò vào, nêm nếm sao cho vừa vị, đảo đều. 

Đảo đều thịt bò lần 2, điều chỉnh gia vị sao cho vừa miệng nhất
Đảo đều thịt bò lần 2, điều chỉnh gia vị sao cho vừa miệng nhất. Ảnh: Internet

Bước 5: Đun đến khi cạn nước thì tắt bếp, lúc này nước hàng cũng sên dính lại, lúc gần cạn thì cho thêm tỏi vào đảo đều. Lúc hết nước. thịt bò sẽ khá dính nên cẩn thận cho ra nhé.

Đảo thịt đến khi thịt bò sên dính lại, màu vàng cánh gián đẹp thì tắt bếp
Đảo thịt đến khi thịt bò sên dính lại, màu vàng cánh gián đẹp thì tắt bếp. Ảnh: Internet

Bước 6: Cho thịt bò vào giấy bạc rồi quay trong lò nướng tới gần kiệt nước là được.

Quay thịt bò ướt tỏi trong lò nướng hoặc lò vi sóng để khô thịt hoàn toàn từ bên trong
Quay thịt bò ướt tỏi trong lò nướng hoặc lò vi sóng để khô thịt hoàn toàn từ bên trong. Ảnh: Internet

Nếu muốn ăn theo kiểu bò khô thì có thể sử dụng ngay, còn nếu muốn ướt tỏi thì cho thịt bò nguội vào hộp rồi cho phần nước sốt lúc trước vào để thành keo ngon bám quanh thịt bò cũng rất ngon. Nên bảo quản trong tủ lạnh khoảng 1 ngày trước khi sử dụng. Nhiệt độ lạnh sẽ khiến thịt bò co lại, khá cứng và dai, nhưng cũng rất ngọt vị thịt cùng hương vị của các gia vị đi kèm. Phần kẹo gặp nhiệt độ lạnh sẽ khiến cho tỏi rất dẻo và thơm ngon.

Thành phẩm là món khô bò ướt tỏi cực hấp dẫn cho cả nhà cùng ăn nhâm nhi ngày Tết
Thành phẩm là món khô bò ướt tỏi cực hấp dẫn cho cả nhà cùng ăn nhâm nhi ngày Tết. Ảnh: Internet

Cách làm bò khô ướt tỏi thật đơn giản và dễ dàng phải không nào. Các chị em với bí quyết này sẽ tha hồ trổ tài giúp cho cả nhà có những món ăn thật ngon, đặc biệt là vào ngày Tết. Trong không khí lạnh của ngày Tết, nhâm nhi chút bò khô ướt tỏi, vị ngọt thơm của thịt, độ dẻo của tỏi thì thật không có gì ngon bằng. Chúc các chị em thành công với bí quyết cách làm bò khô ướt tỏi nhé.

 

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