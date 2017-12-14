Hướng dẫn cách làm bò khô tại nhà cực đơn giản

Vào bếp 14/12/2017 17:26

Trong ngày cuối tuần hay ngày Tết, món bò khô ăn lai rai có lẽ sẽ là món khoái khẩu hơn cả, nhất là trong thời tiết se se lạnh phải không? Cách làm bò khô cũng không hề khó, chịu khó chút là các bạn đã có đĩa bò khô đậm đà, ngon hấp dẫn cho cả gia đình cùng thưởng thức rồi đấy.

Món thịt bò khô luôn là món khoái khẩu của nhiều gia đình ăn lai rai cũng như chiêu đãi khách khứa trong những ngày Tết hay dịp cuối tuần. Thịt bò khô ngon ngọt đậm đà, cay cay tê tê của ớt, sả, thêm chút chua chua của chanh khiến bất cứ ai cũng khó có thể chối từ. Nhưng giá ngoài thị trường của món bò khô này cũng khá đắt, chưa kể không biết phẩm màu, hóa chất hay hương liệu gì không. Thế nên, tại sao không tự học ngay cách làm bò khô tại nhà ngon hết ý đãi bạn bè, người thân trong dịp Tết đến Xuân về nhỉ! Cũng khá đơn giản và dễ thực hiện lắm nhé các chị em ạ. 

Giới thiệu chị em cách làm bò khô ngon nức mũi đãi khách ngày Tết 

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

  • 1kg thịt bò thăn nạc, ít gân
  • 8 cây sả tươi 
  • 2 củ tỏi
  • Ớt khô: Cái này gia giảm tùy nhu cầu về độ cay của thịt của từng người nhé
  • 2 gói ngũ vị hương 
  • Các gia vị khác: Hạt tiêu, muối, đường, dầu ăn
  • Có thể cho thêm mật ong 10ml cho thịt thêm vị ngọt 

Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để học cách làm bò khô tại nhà ngon nhất
Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để học cách làm bò khô tại nhà ngon nhất. Ảnh: Internet

Cách làm bò khô ngon nhất như sau: 

Bò khô thì thông thường sẽ được chế biến thành khô miếng hoặc là xé sợi tùy theo sở thích của từng người, từng nhà mà sẽ được chế biến thành miếng hay sợi khác nhau. Trong bài viết hôm nay thì sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bò khô xé sợi tại nhà ngon nhất. Thịt bò khô xé sợi ăn sẽ đậm đà và ngấm gia vị hơn so với thịt bò khô miếng đấy các bạn ạ. 

Đầu tiên, các bạn rửa sạch thịt bò, để ráo nước, sau đó thái thịt thành từng miếng mỏng, dày khoảng 1cm, dài từ 10-20cm. Chú ý là thái dọc thớ để sau này xé sợi thì sẽ được sợi dài và không bị vụn.

Thịt bò thái miếng dài, độ dày khoảng 1cm là vừa đủ
Thịt bò thái miếng dài, độ dày khoảng 1cm là vừa đủ. Ảnh: Internet

Trong lúc đợi thịt bò ráo nước thì các bạn đi pha phần gia vị, theo đó, tỏi, gừng và sả sẽ băm nhuyễn, cùng với bột ớt, mắm, muối ngũ vị hương, mật ong, dầu ăn đem trộn đều với thịt bò. Bóp bóp thịt ngầm đồng đều gia vị, bọc lại để nơi khô ráo hoặc cất trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 10 tiếng, thường thì để qua các chị em hay ướp thịt vào buổi chiều sau đó để trong tủ lạnh qua đêm, hôm sau lấy ra tiếp tục chế biến là vừa. 

Trộn đều gia vị với thịt bò để có món bò khô vừa miệng, hợp khẩu vị nhất
Trộn đều gia vị với thịt bò để có món bò khô vừa miệng, hợp khẩu vị nhất. Ảnh: Internet

Thịt bò để qua đêm, các bạn bỏ ra, cho tất cả vào một nồi, có thể chế thêm ít nước, và đun lửa nhỏ sên thịt khoảng 20 -30 phút. Lúc này bạn có thể tranh thủ nêm để điều chỉnh gia vị thêm cay, thêm mặn hoặc thêm đường để ăn vừa miệng nhất. 

Đun thịt bò xâm xấp nước để thịt bò ngấm kỹ gia vị hơn
Đun thịt bò xâm xấp nước để thịt bò ngấm kỹ gia vị hơn. Ảnh: Internet

Đun đến khi cạn nước là được, bạn tắt bếp, để thịt nguội bớt thì gắp thịt ra đĩa.  

Đun đến khi nồi thịt bò cạn nước thì tắt bếp nhé
Đun đến khi nồi thịt bò cạn nước thì tắt bếp nhé. Ảnh: Internet

Lúc này, dùng chày nhỏ hoặc búa giã thịt, các bạn đập cho dẹt dẹt miếng thịt ra nhé. 

Dùng chày nhỏ hoặc búa đập thịt, giã cho mềm thịt bò khô
Dùng chày nhỏ hoặc búa đập thịt, giã cho mềm thịt bò khô. Ảnh: Internet

Đập thịt xong, thì dùng tay xé thịt để làm món bò khô xé sợi ngon. Độ to dày của sợi tùy thuộc vào từng nhà và từng gia đình nhé.  

Xé miếng thịt bò khô thành những sợi nhỏ
Xé miếng thịt bò khô thành những sợi nhỏ. Ảnh: Internet

Xé sợi xong, các bạn sắp đều vào 1 đĩa, chú ý để dàn mỏng thịt bò khô ra, không cần để dày quá, cho vào lò vi sóng quay ở nhiệt độ cao, mỗi lần quay từ 1-2 phút. Quay từ 3-4 lần cho bò khô cạn nước, khô hẳn nước đi. Việc quay này cũng giúp thịt bò sẽ dai hơn, ăn vị đậm đà hơn đấy nhé. 

Quay xong, để cẩn thận hơn, các bạn có thể tiếp tục đưa bò khô vào lò nướng để chế độ sấy 20 phút để thật khô và bảo quản được thịt bò khô được lâu hơn 

Quay bò khô trong lò vi sóng cho món bò khô hết nước, bảo quản được lâu và ăn ngon hơn
Quay bò khô trong lò vi sóng cho món bò khô hết nước để bảo quản được lâu và ăn ngon hơn. Ảnh: Internet

Quay xong, để thịt bò nguội, bạn hoàn toàn có thể cất trong bình thủy tinh, để trong ngăn mát tủ lạnh ăn dần được cả trong nhiều tháng trời đấy nhé. Tuy nhiên, thịt ăn sẽ ngon nhất trong tuần đầu tiên. 

Thành quả là các bạn đã có đĩa bò khô thật ngon miệng, màu sắc hấp dẫn vô cùng
Thành quả là các bạn đã có đĩa bò khô thật ngon miệng, màu sắc hấp dẫn vô cùng. Ảnh: Internet

Có thể thấy cách làm món bò khô ngon thật không khó chút nào phải không ạ? Chỉ tốn thời gian và cần chú ý công đoạn ướp gia vị, nêm nếp sao cho thật chuẩn để vừa với khẩu vị của gia đình nhất thôi chứ các bước thực hiện thì không hề khó, không cần quá khéo tay mà các chị em vẫn có thể tự học cách làm món bò khô ngon tại nhà đấy. Chúc các chị em thực hành thành công và có món bò khô xé sợi thật ngon miệng trong dịp Tết đến, Xuân về sắp tới nhé. 

Cách làm thịt lợn khô bằng lò vi sóng trong ngày Tết cực hay, cực đơn giản

Cách làm thịt lợn khô bằng lò vi sóng trong ngày Tết cực hay, cực đơn giản

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