Cách làm thịt lợn khô giả bò ngon hấp dẫn khó có thể chối từ

Vào bếp 13/12/2017 15:41

Mách chị em cách làm thịt lợn khô giả bò ngon cực kỳ để ăn lai rai cuối tuần cũng như ăn trong những ngày Tết sắp tới nhé. Ngày Tết nghỉ dài ngày ở nhà, ăn miếng khô lợn giả bò vị chua cay đậm đà hít hà không khí Xuân thì tuyệt vời quá luôn rồi.

Thịt bò khô là một ăn món khoái khẩu cho cả nhà. Nhưng có lẽ món bò khô ít khi hiện diện trong các gia đình Việt, một phần vì giá cả không mấy dễ chịu, một phần do không có mấy người biết làm. Nhưng có một giải pháp thay thế. Đó là cách làm thịt lợn khô giả bò ngon khó cưỡng được trong bài. Thịt lợn ngon, giá cả phải chăng, hương vị cũng rất tuyệt. Chỉ cần cho thêm hương vị bò thì đâu có kém gì thịt bò khô chuẩn xịn đâu. Nhưng cách làm thị lợn khô giả bò khô lại không phải ai cũng biết làm. Mà làm thịt lợn khô giả bò ngon lại càng khó đấy. Bài biết dưới đây sẽ hướng dẫn các chị em cách làm thịt lợn khô giả bò ngon số dách luôn nhé. 

Hướng dẫn cách làm thịt lợn khô giả bò ngon hấp dẫn

Hướng dẫn làm thịt lợn giả bò khô ngon hết ý
Hướng dẫn làm thịt lợn giả bò khô ngon hết ý. Ảnh: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • Thịt lợn: nên sử dụng loại nạc mông là phù hợp nhất. Có thể ước lượng 3 hơi – 1 khô. Nghĩa là 3 cân thịt lợn hơi thì sẽ được khoảng 1 cân thịt lợn khô giả bò khô. Thịt nên cắt to bản, dài, nhưng phải mỏng vừa phải (mỏng quá dễ bị nát thịt)
  • Sả vừa đủ
  • Các loại gia vị như điều, tiêu, ớt,…
  • Cứ 1 cân thịt lợn tươi cần 2 gói ngũ vị hương
  • Đường, mì chính
  • Cứ 1 cân thịt lợn tươi sẽ cần 2 thìa mỡ bò to. Nếu có thêm tiết bò tươi thì càng tốt.

Cách làm thịt lợn khô giả bò khô miếng như sau

Bước 1: Thịt tươi đem rửa sạch và luộc qua, trần sơ bằng nước nóng cho sạch rồi để nguội.

Bước 2: Luộc thịt vừa phải, nửa sống, nửa chín là được. Thịt luộc bỏ ra ngoài để nguội. Cho thêm 2 củ sả xay nát vào nồi nước luộc thịt.

Bước 3: Thịt nguội thì đem xé nhỏ cho giống bò khô. Nếu bạn muốn giữ nguyên miếng thì có thể bỏ qua bước này.

Bước 4: Đem thịt trộn thật đều với các loại gia vị ở trên. Cách chế gia vị phải đặc biệt cẩn trọng. Nếu cho nhiều gia vị quá thì sẽ bị át mất mùi và vị của thịt. Còn nếu cho ít quá thì thịt sẽ không dậy mùi, mất vị, rất chi là phí phạm. Cách nêm gia vị thế nào thì cần phụ thuộc vào sở thích ăn của từng người, và kinh nghiệm nấu nướng của các chị em.

Đảo đều thịt lợn với gia vị cho ngấm đều
Đảo đều thịt lợn với gia vị cho ngấm đều. Ảnh: Internet

Bước 5: Cho thịt và gia vị trộn đều vào nồi luộc thịt ở trên. Chế thêm mỡ bò và tiết bò. Đun nhỏ lửa trong khoảng 15 phút cho thật ngấm gia vị và hương bò. Sau đó nổi to lửa để đuổi nhanh nước trong nồi. Tới khi thịt bắt đầu se lại, nước trong nồi dạng sền sệt là được.

Sau đó, chế thêm nước, đun sôi cho thịt lợn giả bò khô thật ngấm, thêm mỡ bò để tăng hương vị
Sau đó, chế thêm nước, đun sôi cho thịt lợn giả bò khô thật ngấm, thêm mỡ bò để tăng hương vị. Ảnh: Internet

Bước 6: Cho cả thịt lẫn nước ra bát rồi cho vào lò vi sóng/lò nướng để quay cho khô. Cách quay tốt nhất là quay 2 lần. Lần đầu quay vừa vừa rồi để nguội. Lần sau quay cho kiệt để thật ngon. Còn nếu không có lò vi sóng hay lò nướng thì các bạn đảo đều trên chảo nóng đến khi thịt khô và săn lại cũng được nhé. 

Đảo đều thịt trên chảo nóng hoặc quay trong lò vi sóng để thịt khô nước
Đảo đều thịt trên chảo nóng hoặc quay trong lò vi sóng để thịt khô nước. Ảnh: Internet

Bước 7: Nếu có điều kiện, cho thịt khô trải qua khói của củi hoặc rơm rạ (thường làm ở vùng núi, nông thôn). Có khói thì vị thịt sẽ ngon hơn, thịt cũng được bảo quản được lâu hơn.

Như vậy cách làm thịt lợn khô giả bò trên sẽ giúp cả nhà có một món ăn thật ngon và bổ dưỡng phải không nào? Chỉ mất mấy tiếng mà gia đình đã có món ăn lai rai ngày Tết thú vị và hấp dẫn lắm rồi đấy nhé. Nếu bạn nào không thích làm thịt lợn giả bò khô sợi thì ở bỏ qua bước 3, để nguyên miếng tẩm ướp gia vị làm thịt lợn giả bò khô miếng nhé. Các bước sau thực hiện tương tự như với cách làm thịt lợn giả bò khô sợi. Nhìn chung cũng khá đơn giản các chị em ạ. Chúc các chị em làm thành công và có món thịt lợn giả bò khô ăn lai rai cuối tuần hay ăn trong dịp Tết vừa sạch vừa ngon nhé.

Cách làm thịt lợn khô không cần lò nướng ngon hết ý

Cách làm thịt lợn khô không cần lò nướng ngon hết ý

Mách chị em cách làm thịt lợn khô không cần lò nướng khá đơn giản giúp chị em không cần quá khéo tay mà vẫn có món ăn ngon thưởng thức cuối tuần hay ăn lai rai ngày nghỉ, ngày Tết đầy hấp dẫn rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm thịt lợn khô thịt lợn khô các món ăn vặt

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 23 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 8 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp