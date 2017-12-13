Cách làm thịt lợn khô giả bò ngon hấp dẫn khó có thể chối từ

Thịt bò khô là một ăn món khoái khẩu cho cả nhà. Nhưng có lẽ món bò khô ít khi hiện diện trong các gia đình Việt, một phần vì giá cả không mấy dễ chịu, một phần do không có mấy người biết làm. Nhưng có một giải pháp thay thế. Đó là cách làm thịt lợn khô giả bò ngon khó cưỡng được trong bài. Thịt lợn ngon, giá cả phải chăng, hương vị cũng rất tuyệt. Chỉ cần cho thêm hương vị bò thì đâu có kém gì thịt bò khô chuẩn xịn đâu. Nhưng cách làm thị lợn khô giả bò khô lại không phải ai cũng biết làm. Mà làm thịt lợn khô giả bò ngon lại càng khó đấy. Bài biết dưới đây sẽ hướng dẫn các chị em cách làm thịt lợn khô giả bò ngon số dách luôn nhé.

Bước 1: Thịt tươi đem rửa sạch và luộc qua, trần sơ bằng nước nóng cho sạch rồi để nguội.

Bước 2: Luộc thịt vừa phải, nửa sống, nửa chín là được. Thịt luộc bỏ ra ngoài để nguội. Cho thêm 2 củ sả xay nát vào nồi nước luộc thịt.

Bước 3: Thịt nguội thì đem xé nhỏ cho giống bò khô. Nếu bạn muốn giữ nguyên miếng thì có thể bỏ qua bước này.

Bước 4: Đem thịt trộn thật đều với các loại gia vị ở trên. Cách chế gia vị phải đặc biệt cẩn trọng. Nếu cho nhiều gia vị quá thì sẽ bị át mất mùi và vị của thịt. Còn nếu cho ít quá thì thịt sẽ không dậy mùi, mất vị, rất chi là phí phạm. Cách nêm gia vị thế nào thì cần phụ thuộc vào sở thích ăn của từng người, và kinh nghiệm nấu nướng của các chị em.

Bước 5: Cho thịt và gia vị trộn đều vào nồi luộc thịt ở trên. Chế thêm mỡ bò và tiết bò. Đun nhỏ lửa trong khoảng 15 phút cho thật ngấm gia vị và hương bò. Sau đó nổi to lửa để đuổi nhanh nước trong nồi. Tới khi thịt bắt đầu se lại, nước trong nồi dạng sền sệt là được.

Bước 6: Cho cả thịt lẫn nước ra bát rồi cho vào lò vi sóng/lò nướng để quay cho khô. Cách quay tốt nhất là quay 2 lần. Lần đầu quay vừa vừa rồi để nguội. Lần sau quay cho kiệt để thật ngon. Còn nếu không có lò vi sóng hay lò nướng thì các bạn đảo đều trên chảo nóng đến khi thịt khô và săn lại cũng được nhé.

Bước 7: Nếu có điều kiện, cho thịt khô trải qua khói của củi hoặc rơm rạ (thường làm ở vùng núi, nông thôn). Có khói thì vị thịt sẽ ngon hơn, thịt cũng được bảo quản được lâu hơn.

Như vậy cách làm thịt lợn khô giả bò trên sẽ giúp cả nhà có một món ăn thật ngon và bổ dưỡng phải không nào? Chỉ mất mấy tiếng mà gia đình đã có món ăn lai rai ngày Tết thú vị và hấp dẫn lắm rồi đấy nhé. Nếu bạn nào không thích làm thịt lợn giả bò khô sợi thì ở bỏ qua bước 3, để nguyên miếng tẩm ướp gia vị làm thịt lợn giả bò khô miếng nhé. Các bước sau thực hiện tương tự như với cách làm thịt lợn giả bò khô sợi. Nhìn chung cũng khá đơn giản các chị em ạ. Chúc các chị em làm thành công và có món thịt lợn giả bò khô ăn lai rai cuối tuần hay ăn trong dịp Tết vừa sạch vừa ngon nhé.