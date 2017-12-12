Cách làm thịt lợn khô không cần lò nướng ngon hết ý

Vào bếp 12/12/2017 14:01

Mách chị em cách làm thịt lợn khô không cần lò nướng khá đơn giản giúp chị em không cần quá khéo tay mà vẫn có món ăn ngon thưởng thức cuối tuần hay ăn lai rai ngày nghỉ, ngày Tết đầy hấp dẫn rồi.

Ngày Tết mà có món thịt lợn khô ăn lai rai tiếp khách hay ngồi nói chuyện rủ rỉ cả năm với nhau thì thích thú quá. Chưa kể, các đấng mày râu thường thích tụ tập, lai rai với nhau. Trong các bữa nhậu ấy, nếu có được món thịt lợn khô xé thì còn gì tuyệt hơn? Món thịt lợn khô này cũng khá đắt mà cách làm cũng khá phức tạp, lại còn yêu cầu cần có lò lướng nữa. Nhưng không sao, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chị em cách làm thịt lợn khô không cần lò nướng thật ngon cho cả nhà cùng thưởng thức, quây quần ấm áp bên nhau ngày Tết nhé.

Hướng dẫn cách làm thịt lợn khô không cần lò nướng

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • Thịt lợn: dùng thịt mông sấn vì phần thịt này nhiều nạc, ít mỡ, dọc thớ, dầy và ngon.
  • Các loại gia vị: hạt điều, nghệ, tiêu, ớt, sả…
  • Đường, mì chính, mỡ bò
  • Chảo chống dính

Cách làm thịt heo khô không cần lò nướng như sau:

Bước 1: Thịt lợn cắt to bản, mỏng và dọc thớ. Rửa sạch rồi để ráo nước.

Khi làm thịt lợn khô ngon thì phải thái dọc thớ, miếng vừa để bước sau xé thịt độ dài vừa phải
Khi làm thịt lợn khô ngon thì phải thái dọc thớ, miếng vừa để bước sau xé thịt độ dài vừa phải. Ảnh: Internet

Bước 2: Luộc thịt vừa đủ chín (hơi tái chút thì ngon hơn). Đừng luộc kĩ quá sẽ mất hết vị ngọt thịt.

Bước 3: Thịt luộc để ráo nước thì xé mảnh. Chớ nên xé vụn quá sẽ khó đun và vụn miếng. Nếu không muốn xé vụn thì để nguyên miếng cũng không sao.

Bạn có thể để nguyên miếng hoặc xé thịt thành sợi như hình khi làm thịt heo khô giả bò
Bạn có thể để nguyên miếng hoặc xé thịt thành sợi như hình khi làm thịt heo khô giả bò. Ảnh: Internet

Bước 4: Chuẩn bị gia vị, tẩm ướp cho thật đều miếng thịt. Sả, tỏi, ớt, hạt tiêu là không thể thiếu. Có thể cho thêm đường, mì chính để tăng vị ngọt và đậm vị hơn. Dầu hào làm tăng vị nồng. Cố gắng căn chỉnh gia vị cho thật hợp lý. Nhiều gia vị quá sẽ át đi vị ngọt của thịt. Ít gia vị quá thì nhạt mồm, mất vị. Mong chị em cố gắng gia giảm các loại gia vị cho thật hợp lý nhé.

Điều chỉnh gia giảm gia vị sao cho món thịt heo khô vừa miệng nhất
Điều chỉnh gia giảm gia vị sao cho món thịt heo khô vừa miệng nhất. Ảnh: Internet

Bước 5: Thịt sau khi tẩm ướp thì cho vào tủ lạnh ngăn mát 8h cho thật ngấm gia vị và tạo độ dai.

Bước 6: Đun nóng chảo (lúc này có thể cho thêm mỡ bò để giả bò khô). Lấy thịt lợn đang lạnh từ trong tủ lạnh ra cho vào chảo luôn. Mục đích là làm thay đổi nhiệt độ đột ngột, tạo độ dai cần thiết cho miếng thịt lợn khô. Tiếp tục đun to lửa tới khi miếng thịt khô hẳn là được. Nếu có điều kiện, hãy cho thịt lợn khô trải qua ngấm khói từ củi hoặc rơm rạ. Khói sẽ tăng hương vị của thịt lên rất nhiều, đồng thời giúp bạn bảo quản thịt lợn tốt hơn.

Đảo đều tay tránh để món thịt lợn khô bị cháy quá nhé các chị em
Đảo đều tay tránh để món thịt lợn khô bị cháy quá nhé các chị em. Ảnh: Internet

Với cách làm thịt lợn khô không cần lò nướng trên, bạn sẽ có được miếng thịt lợn khô ưng ý. Món thịt lợn khô này có thể để trong vài tháng nếu bảo quản tốt. Nhưng tốt nhất là bạn nên dùng ngay trong tuần đầu tiên sẽ là ngon nhất. Và khi dùng, bạn nên cho vào lò vi sóng để hâm nóng lên sẽ ngon hơn đấy. 

Nhìn chung thì không cần cầu kỳ hay quá khó, các chị em chỉ cần dành vài tiếng là đã có món thịt lợn khô không cần lò nướng ngon hấp dẫn vừa miệng mà lại đảm bảo là hàng sạch, yên tâm cả nhà cùng ăn lai rai trong những ngày Tết không sợ độc hại rồi. Tết mà ăn đồ ăn vặt này vừa ngon miệng lại đỡ ngán hơn bao nhiêu khi xung quanh đã ú hú nào bánh chưng, nào giò, nào mỡ phải không các chị em nhỉ?

Thịt lợn khô ngon bá cháy, bốc hơi vèo vèo ngày Tết
Thịt lợn khô ngon bá cháy, bốc hơi vèo vèo ngày Tết. Ảnh: Internet

Chúc các bạn thành công với cách làm thịt heo khô không cần lò nướng và có đĩa ăn vặt ngon hết ý nhé. 

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