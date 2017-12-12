Mách bạn cách làm thịt lợn khô ngon hấp dẫn

Vào bếp 12/12/2017 14:00

Bạn thèm ăn thịt khô mà giá bán của nó thì lại chẳng rẻ chút nào. Thế sao không tự học cách làm thịt lợn khô tại nhà ngon hấp dẫn với những hướng dẫn cực chi tiết trong bài viết sau đây nhỉ? Không cần quá khéo tay mà vẫn có món thịt lợn khô xé sợi đậm đà đó.

Hẳn các chị em thích nấu ăn đều đã từng nghe tới món thịt lợn khô, một món khoái khẩu ăn lai rai ngon miệng, đặc biệt là những ngày Tết để tiếp khách thì tuyệt vô cùng. Vị ngọt của thịt, dai dai, pha thêm chút nồng, ấm và hơi hăng của gia vị xộc lên mũi thật là quyến rũ. Một số bạn đã biết cách làm thịt lợn sấy khô, một vài chị em khác thì biết cách làm thịt lợn phơi khô, ai thích ăn cay thì sẽ biết cách làm thịt lợn khô cay. Nhưng cách làm thịt lợn khô ngon nhất thì chưa chắc chị em nào đã biết đâu nhé. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn làm thịt lợn heo phơi khô một cách ngon nhất. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt lợn khô ngon nhất dưới đây nhé.

Hướng dẫn cách làm thịt lợn khô tại nhà ngon hấp dẫn

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • Thịt lợn: nên chọn thịt lợn mông vì đây là phần nhiều nạc, ít mỡ, đủ độ khô và dai ngon nhất. Nếu chọn được thịt lợn mán, lợn rừng thì càng tốt.
  • Sả xay nhỏ
  • Các loại gia vị: hạt điều, nghệ, tiêu, ớt,…
  • Đường (không bắt buộc), mì chính (không bắt buộc), dầu ăn, mỡ bò (nếu muốn làm giả bò)

Công thức làm thịt lợn khô ngon hấp dẫn

Bước 1: Thịt lợn nạc mông cắt dài dọc thớ, độ dài tùy theo miếng thịt. Rửa sạch rồi để ráo nước.

Thịt lợn mua tươi ngon mang về rửa sạch, thái dọc thớ
Thịt lợn mua tươi ngon mang về rửa sạch, thái dọc thớ. Ảnh: Internet

Bước 2: Cho thịt vào nồi, để xâm xấp nước rồi luộc tai tái (chín ngoài, sống trong). Luộc chín thì thịt sẽ ra hết vị ngọt, luộc sống thì thịt sẽ không ăn gia vị. Giữ lại nước luộc thịt cho phần sau.

Với cách làm thịt lợn khô sấy khô thì không nên luộc kỹ sẽ mất độ ngọt của thịt đi
Với cách làm thịt lợn khô sấy khô thì không nên luộc kỹ sẽ mất độ ngọt của thịt đi. Ảnh: Internet

Bước 3: Vớt thịt, để ráo nước và bớt nóng thì xé mảnh. Đừng nên xé nhỏ quá thì sẽ bị vụn thịt. Nhưng cũng không nên tham để miếng to quá sẽ khó ngấm gia vị. Xé làm sao để vừa miếng ăn là được. Thông thường bạn cứ to gấp đôi so với ngoài hàng là được (Thịt khô sẽ co vào là vừa). Hoặc đến bước này, bạn có thể không xé mà để nguyên miếng cũng được. 

Thịt lợn xé sợi sẽ thấm đều và kỹ gia vị hơn để nguyên miếng
Thịt lợn xé sợi sẽ thấm đều và kỹ gia vị hơn để nguyên miếng. Ảnh: Internet

Bước 4: Sả bóc vỏ, thái vụn. Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Trộn sả, tỏi, ngũ vị hương, hạt điều, tiêu, bột nghệ, cho thêm đường nếu muốn. Nên cho thêm một chút mì chính cho đậm vị. Cho thêm dầu hào, ớt bột, và các loại gia vị khác. Tất cả trộn đều rồi sên thịt.

Chuẩn bị gia vị là rất cần thiết để có món thịt lợn khô ngon hấp dẫn
Chuẩn bị gia vị là rất cần thiết để có món thịt lợn khô ngon hấp dẫn. Ảnh: Internet

Đây là bước quan trọng nhất trong cách làm thịt lợn khô. Cách làm thịt lợn khô ngon hay không ăn nhau ở bước này. Gia vị có đủ hay không, gia giảm thế nào để phù hợp, cách phối trộn các loại hương vị cho thịt lợn khô là tùy thuộc vào tay nghề của chị em. Làm thịt lợn khô miếng thì dễ, sên thịt ngon mới khó. Nhiều gia vị quá sẽ hăng, thịt bị cháy, ít quá thì lại không đủ vị, nhạt mồm, phí đi cả mẻ thịt lợn. Do vậy các chị em nên đúc rút kinh nghiệm cách làm thịt lợn khô tại nhà nhé.

Ướp thịt lợn khô khoảng 6-8 tiếng cho thịt ngấm đều gia vị
Ướp thịt lợn khô khoảng 6-8 tiếng cho thịt ngấm đều gia vị. Ảnh: Internet

Bước 5: Cho thịt lợn đã trộn/sên vào nồi nước luộc thịt ban nãy rồi đun nhỏ lửa. Tuyệt đối đừng đậy kín vung. Áp suất sẽ làm thịt lợn mềm ra và bị nát (trong khi mình cần thịt lợn dai và rắn). Mục đích của việc đun nhỏ lửa là để thịt lợn ngấm đều gia vị.

Đun tiếp cho thịt ngấm đều gia vị nhất, thịt lợn khô hương vị đậm đà
Đun tiếp cho thịt ngấm đều gia vị nhất, thịt lợn khô hương vị đậm đà. Ảnh: Internet

Sau khi đun nhỏ lửa tầm 10p thì cần vặn bếp thật lớn. Mục đích là để đuổi hơi nước đi thật nhanh. Ở bước này, nếu bạn muốn làm thịt lợn khô miếng giả bò thì cho thêm miếng miếng mỡ bò tạo hương vị là được.

Đun lửa to cho nhanh khô và săn thịt lợn khô lại
Đun lửa to cho nhanh khô và săn thịt lợn khô lại. Ảnh: Internet

Bước 6: Sau khi đun gần cạn nước (sợi thịt sẽ bị keo lại), thì cho thịt ra bát và để nguội. Cho thịt vào lò vi sóng và quay tầm 3-5p ở cường độ cao để giúp thịt khô nhanh hơn. Cho thịt lợn vào chảo rồi đun thật nhỏ lửa cho tới khi khô cong là đạt. Mẹo nhỏ mách bạn ở bước này là bạn nên sử dụng 2 lần đun. Lần 1 đun cho khô vừa vừa thì bắc ra, để nguội. Lần 2 đun cho hết hơi nước. Cách này sẽ khiến miếng thịt dai hơn và giòn hơn.

Thành phẩm thịt lợn khô làm tại nhà ngon hấp dẫn
Thành phẩm thịt lợn khô làm tại nhà ngon hấp dẫn. Ảnh: Internet

Mách bạn thêm một mẹo nhỏ cách làm thịt lợn khô ngon tại nhà là sử dụng khói củi, rạ sẽ làm thịt lợn khô thơm hơn, bảo quản cũng được lâu hơn đấy.

Hướng dẫn làm thịt lợn khô trên đây là những bước cơ bản và một số mẹo nhỏ giúp bạn cách làm thịt lợn khô ngon hơn. Để làm món thịt lợn khô thật ngon có thể sẽ đòi hỏi kì công hơn. Nhưng giá trị đem lại cũng sẽ thật xứng đáng. Một món ăn ngon mà cả gia đình cùng thưởng thức vào dịp cuối tuần hay ngày Tết thì thật tuyệt phải không nào? Chúc các bạn thành công với cách làm thịt lợn khô nhé!

Cách làm thịt lợn khô không cần lò nướng ngon hết ý

Cách làm thịt lợn khô không cần lò nướng ngon hết ý

Mách chị em cách làm thịt lợn khô không cần lò nướng khá đơn giản giúp chị em không cần quá khéo tay mà vẫn có món ăn ngon thưởng thức cuối tuần hay ăn lai rai ngày nghỉ, ngày Tết đầy hấp dẫn rồi.

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