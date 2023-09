Mách bạn cách làm thịt lợn khô ngon hấp dẫn

Bước 2: Cho thịt vào nồi, để xâm xấp nước rồi luộc tai tái (chín ngoài, sống trong). Luộc chín thì thịt sẽ ra hết vị ngọt, luộc sống thì thịt sẽ không ăn gia vị. Giữ lại nước luộc thịt cho phần sau.

Bước 3: Vớt thịt, để ráo nước và bớt nóng thì xé mảnh. Đừng nên xé nhỏ quá thì sẽ bị vụn thịt. Nhưng cũng không nên tham để miếng to quá sẽ khó ngấm gia vị. Xé làm sao để vừa miếng ăn là được. Thông thường bạn cứ to gấp đôi so với ngoài hàng là được (Thịt khô sẽ co vào là vừa). Hoặc đến bước này, bạn có thể không xé mà để nguyên miếng cũng được.

Bước 4: Sả bóc vỏ, thái vụn. Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Trộn sả, tỏi, ngũ vị hương, hạt điều, tiêu, bột nghệ, cho thêm đường nếu muốn. Nên cho thêm một chút mì chính cho đậm vị. Cho thêm dầu hào, ớt bột, và các loại gia vị khác. Tất cả trộn đều rồi sên thịt.

Đây là bước quan trọng nhất trong cách làm thịt lợn khô. Cách làm thịt lợn khô ngon hay không ăn nhau ở bước này. Gia vị có đủ hay không, gia giảm thế nào để phù hợp, cách phối trộn các loại hương vị cho thịt lợn khô là tùy thuộc vào tay nghề của chị em. Làm thịt lợn khô miếng thì dễ, sên thịt ngon mới khó. Nhiều gia vị quá sẽ hăng, thịt bị cháy, ít quá thì lại không đủ vị, nhạt mồm, phí đi cả mẻ thịt lợn. Do vậy các chị em nên đúc rút kinh nghiệm cách làm thịt lợn khô tại nhà nhé.

Bước 5: Cho thịt lợn đã trộn/sên vào nồi nước luộc thịt ban nãy rồi đun nhỏ lửa. Tuyệt đối đừng đậy kín vung. Áp suất sẽ làm thịt lợn mềm ra và bị nát (trong khi mình cần thịt lợn dai và rắn). Mục đích của việc đun nhỏ lửa là để thịt lợn ngấm đều gia vị.

Sau khi đun nhỏ lửa tầm 10p thì cần vặn bếp thật lớn. Mục đích là để đuổi hơi nước đi thật nhanh. Ở bước này, nếu bạn muốn làm thịt lợn khô miếng giả bò thì cho thêm miếng miếng mỡ bò tạo hương vị là được.

Bước 6: Sau khi đun gần cạn nước (sợi thịt sẽ bị keo lại), thì cho thịt ra bát và để nguội. Cho thịt vào lò vi sóng và quay tầm 3-5p ở cường độ cao để giúp thịt khô nhanh hơn. Cho thịt lợn vào chảo rồi đun thật nhỏ lửa cho tới khi khô cong là đạt. Mẹo nhỏ mách bạn ở bước này là bạn nên sử dụng 2 lần đun. Lần 1 đun cho khô vừa vừa thì bắc ra, để nguội. Lần 2 đun cho hết hơi nước. Cách này sẽ khiến miếng thịt dai hơn và giòn hơn.

Mách bạn thêm một mẹo nhỏ cách làm thịt lợn khô ngon tại nhà là sử dụng khói củi, rạ sẽ làm thịt lợn khô thơm hơn, bảo quản cũng được lâu hơn đấy.

Hướng dẫn làm thịt lợn khô trên đây là những bước cơ bản và một số mẹo nhỏ giúp bạn cách làm thịt lợn khô ngon hơn. Để làm món thịt lợn khô thật ngon có thể sẽ đòi hỏi kì công hơn. Nhưng giá trị đem lại cũng sẽ thật xứng đáng. Một món ăn ngon mà cả gia đình cùng thưởng thức vào dịp cuối tuần hay ngày Tết thì thật tuyệt phải không nào? Chúc các bạn thành công với cách làm thịt lợn khô nhé!