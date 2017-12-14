Cách làm thịt lợn khô bằng lò vi sóng trong ngày Tết cực hay, cực đơn giản

Vào bếp 14/12/2017 14:51

Thịt lợn khô ngày Tết được ưa chuộng không kém thịt bò khô mà cách làm thịt lợn khô bằng lò vi sóng thì cũng khá đơn giản thôi. Thế nên, các chị em hoàn toàn có thể tự làm thịt lợn khô bằng lò vi sóng ăn cùng gia đình ngày Tết vui vẻ đấy nhé,

Thịt lợn khô là một món ăn khoái khẩu chẳng kém gì thịt bò khô cả. Vừa có thể làm món nhậu ngon tuyệt, vừa là món ăn vặt đãi khách ngày Tết hết sẩy mà giá thành thì chỉ bằng 1/3 so với thịt bò khô. Nhưng lại có một vướng mắc là ở ngoài thị trường thì ít nơi bán thịt lợn khô. Mà nếu tự làm thì lại cần có lò nướng, cách làm cũng khá cầu kì. Nhưng có một cách rất đơn giản cho các chị em để làm món ngon này. Đó là cách làm thịt lợn khô bằng lò vi sóng. Cách làm thịt lợn khô bằng lò vi sóng này vừa đơn giản, dễ dàng lại chẳng đòi hỏi sự khéo tay, ai cũng có thể làm được. Hãy cùng theo dõi cách làm thịt lợn khô bằng lò vi sóng dưới đây nhé

Hướng dẫn cách làm thịt lợn khô bằng lò vi sóng nhanh chóng và cực ngon miệng

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • Thịt lợn: Nên chọn phần nạc mông cho dễ làm. Không nên chọn loại vừa mỡ vừa nạc vì mỡ lợn sẽ làm mất vị ngon của thịt khô. Chọn thịt nạc có thớ dài thì lúc xé thịt dễ và ăn ngon hơn.

Chọn thịt lợn to, thớ dài để đến lúc xé thịt sợi sẽ dễ và ngon hơn
Chọn thịt lợn to, thớ dài để đến lúc xé thịt sợi sẽ dễ và ngon hơn. Ảnh: Internet

  • Sả xay nhỏ
  • Các loại gia vị: hạt điều, nghệ, tiêu, ớt, ngũ vị hương, …
  • Đường, mì chính

Cách làm thịt lợn khô bằng lò vi sóng rất đơn giản như sau:

Bước 1: Thịt lợn mua về rửa sạch. Thái thịt dọc thớ theo bản to. Mỗi miếng dày khoảng 1cm là được. Dày hơn thì lâu ngấm gia vị, mỏng thì dễ bị nát thịt. Chần thịt qua nước nóng để ra bớt cặn bẩn, sau đó luộc qua lần nữa. Nhớ là luộc qua thôi nhé. 

Bước 2: Nếu bạn muốn ăn theo kiểu thịt sợi thì nên xé mỏng ra. Còn nếu bạn muốn ăn theo miếng thì để nguyên.

Xé thịt nhỏ thì thịt sẽ ngấm gia vị tốt hơn
Xé thịt nhỏ thì thịt sẽ ngấm gia vị tốt hơn. Ảnh: Internet

Ướp thịt với các loại gia vị. Cần phải trộn thật đều gia vị với thịt và để ngấm trong vòng ít nhất 6h. Thường thì các chị em nên cho thịt vào bát gia vị, trộn đều và cho vào tủ lạnh để qua đêm là ổn.

Bước 3: Cho thịt và cả gia vị vào nồi, cho một chút nước vào nồi và đun nhỏ lửa cho tới khi cạn hết nước. Mục đích việc đun to lửa và cho ít nước là để cho gia vị ngấm thật đều và sâu vào từng thớ thịt cũng như là bảo quản thịt lợn khô sau này được tốt hơn. Nhớ là lửa to để chóng bay hơi nước nhé. Riêng với thịt lợn để lửa nhỏ đun lâu là thịt sẽ nhừ và bở không còn độ dai nữa.

Đun thịt lợn với chút nước và để lửa to
Đun thịt lợn với chút nước và để lửa to. Ảnh: Internet

Nhớ là ướp xong sau 6 tiếng mới sên thịt với nhé. Ướp không đủ thời gian sẽ khiến lúc đun bị cháy gia vị mà thịt thì lại chưa có vị đều. 

Bước 5: Cho thịt ra, để nguội bớt rồi lại đưa vào lò vi sóng và quay đều cho thật khô. Nên quay thành 3-4 lần cho thịt ngon hơn và tránh bị cháy thịt. Các lần quay hơi khô khô thì bỏ ra cho nguội rồi lại đưa vào quay tiếp. Quay ở nhiệt độ cao nhất trong khoảng 1-2 phút mỗi lần để thịt khô từ trong ra ngoài. Trộn luôn thịt với bột điều trong lúc quay lò vi sóng nhé. 

Dàn đều thịt cho nguội, mỗi lần quay một ít trong lò vi sóng cho khô đều thịt
Dàn đều thịt cho nguội, mỗi lần quay một ít trong lò vi sóng cho khô đều thịt. Ảnh: Internet

Bước 6: Cẩn thận hơn thì nhiều bạn sẽ tiếp tục đảo thịt với chảo chống dính cho thật tơi, thật khô thịt.

Yêu cầu của cách làm thịt lợn khô bằng lò vi sóng đạt yêu cầu như sau:

Thành phẩm là bạn đã có đĩa thịt lợn khô làm bằng lò vi sóng ngon hấp dẫn
Thành phẩm là bạn đã có đĩa thịt lợn khô làm bằng lò vi sóng ngon hấp dẫn. Ảnh: Internet

  • Thịt đều màu, không bị cháy. Nếu là thịt xé sợi thì các sợi phải đều nhau, phần cạnh không được quá nhạt màu so với phần mặt.
  • Thịt khô có mùi của gia vị, thơm mùi sả, ngũ vị hương cùng các gia vị khác, nhưng vẫn phải có mùi đặc trưng của thịt khi cắn vào. Nếu mùi thịt bị át hết thì mất đi một phần ngon của món này rồi. Trong trường hợp thịt đã qua khói thì sẽ phải cảm nhận được một chút hăng hăng và mùi khói rất dễ nhận ra.
  • Thịt khô sẽ dai, nhưng không được dai quá. Nếu dai quá có nghĩa là ở bước 3 bạn đã không đun đủ lâu hoặc cho quá ít nước.

Với cách làm thịt lợn khô bằng lò vi sóng thật đơn giản và dễ làm, các chị em sẽ thật dễ dàng khi giúp cả nhà cùng thưởng thức một món ăn thật ngon và bổ dưỡng. Chúc các chị em thành công với món thịt lợn khô với lò vi sóng nhé.

Cách làm thịt lợn khô giả bò ngon hấp dẫn khó có thể chối từ

Cách làm thịt lợn khô giả bò ngon hấp dẫn khó có thể chối từ

Mách chị em cách làm thịt lợn khô giả bò ngon cực kỳ để ăn lai rai cuối tuần cũng như ăn trong những ngày Tết sắp tới nhé. Ngày Tết nghỉ dài ngày ở nhà, ăn miếng khô lợn giả bò vị chua cay đậm đà hít hà không khí Xuân thì tuyệt vời quá luôn rồi.

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