Mẹo tẩy màu thuốc nhuộm tóc dính trên da an toàn và nhanh chóng tại nhà!

Thuốc nhuộm tóc mà dính lại trên da đầu hay trên da bộ phận khác thì cũng rất khó tẩy sạch hoàn toàn nếu dùng các biện pháp thông thường, nên nếu bạn đang đau đầu tìm cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc dính trên da đầu an toàn và nhanh chóng thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé! Các mẹo vặt dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn tẩy màu thuốc nhuộm tóc dính trên da hiệu quả và siêu đơn giản đấy, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Bạn chỉ cần thấm nước tẩy trang ra bông tẩy trang, sau đó xoa nhẹ lên vùng da cần tẩy, để yên trong 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch là đã sạch khá nhiều phần da bị dính màu thuốc nhuộm tóc rồi đó. Bạn cũng có thể lặp lại 2-3 lần cho đến khi bạn thấy ưng ý nhé.

Việc dùng nước tẩy trang sẽ giúp làm sạch màu thuốc nhuộm tóc dính trên da đầu lem nhem nhanh chóng, vừa hiệu quả mà không hề tốn kém.

2. Sử dụng bột kem đánh răng

Thật bất ngờ đúng không nào, bột kem đánh răng cũng là một nguyên liệu tẩy màu thuốc nhuộm tóc dính trên da cực hiệu quả đấy. Cách này có hiệu quả bởi thành phần chính trong kem đánh răng bột trắng chính là baking soda, nó sẽ hoạt động như một chất tẩy nhẹ, thích hợp giúp sạch da bị dính thuốc nhuộm vô cùng. Bạn chỉ cần chuẩn bị một bàn chải đánh răng sạch, mới với lông mềm và kem đánh răng loại bột trắng mịn là được.

Tẩy màu tóc thuốc nhuộm tóc trên da bằng bột kem đánh răng!

Đầu tiên, bạn thoa ít kem đánh răng vào da bị dính màu thuốc nhuộm tóc, sau đó dùng bàn chải mềm chà nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong 5 phút, rồi tiến hành rửa sạch lại bằng nước ấm, lau khô da bằng khăn mềm. Nếu chưa ưng ý với kết quả nhận được có thể lặp lại 2-3 lần.

3. Sử dụng dầu oliu

Dùng dầu oliu tẩy màu thuốc nhuộm dính trên da đầu vừa hiệu quả lại giúp dưỡng tóc!

Dầu oliu sẽ giúp tẩy màu thuốc nhuộm trên da của bạn hiệu quả vì nó phá vỡ cấu trúc của thuốc nhuộm tóc khiến bay màu nhanh chóng, mà lại không làm khô hay mài mòn da chút nào, ngược lại, dầu oliu còn giúp dưỡng da đầu khỏe mạnh và tóc mềm mịn hơn nhiều lần nữa đấy.

Tất nhiên, nhược điểm là dầu oliu cũng không làm sạch nhanh và sâu như các cách giới thiệu ở trên, nhưng quan trọng là làn da và mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng nên cũng có khá nhiều chị em yêu thích và lựa chọn cách này:

- Bạn chỉ cần thoa dầu oliu khắp da đầu, dùng ngón tay mát xa nhẹ khắp da đầu, bóp nhẹ tóc để kết hợp dưỡng tóc.

- Sau đó tiến hành để yên dầu oliu trên da đầu ít nhất là 30 phút, còn nếu được thì để nó trên đầu càng lâu càng tốt, thậm chí các bạn để qua đêm cũng được, chỉ cần quấn đầu bằng vải cotton sạch sẽ để dầu oliu không dính ra chăn gối.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc rửa lại bằng nước ấm, có thể dùng dầu gội đầu (loại không chứa gốc sunfat) để gội lại, bạn sẽ thấy tóc vừa mềm, dưỡng ẩm đầy đủ, da đầu cũng khỏe mạnh và các vết thuốc nhuộm tóc cũng được tẩy sạch hiệu quả rồi đấy.

4. Sử dụng thuốc tẩy chuyên dụng

Sử dụng thuốc tẩy để tẩy màu thuốc nhuộm dính trên da đầu cấp tốc!

Với cách này, bạn có thể ra cửa hàng thuốc, mỹ phẩm hoặc cửa hàng tóc để họ tư vấn cho bạn loại thuốc tẩy màu thuốc nhuộm tóc trên da đầu phù hợp nhất với chất da của bạn. Tuy nhiên khi áp dụng cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc dính trên da này, các bạn phải hỏi thật kỹ, đặc biệt là với các bạn có làn da nhạy cảm vì thuốc nhuộm tóc cũng là một hóa chất mạnh, có thể đã gây kích ứng phần nào và làm yếu da đầu của bạn rồi. Nếu tiếp tục sử dụng thuốc tẩy này hãy tiến hành nhẹ nhàng, không chà xát, kỳ da quá mạnh có thể sẽ làm tổn thương da nhiều hơn.

Cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc dính trên da đầu khá đơn giản:

- Đầu tiên, bạn pha thuốc tẩy với nước hoa hồng trước để giảm sự bào mòn, gây khô da của thuốc tẩy ở mức thấp nhất (bước này không bắt buộc).

- Sau đó, ngâm phần da dính thuốc nhuộm vào nước nóng hoặc lấy khăn ấm đắp trên da cho mềm da khu vực đó trong 3-5 phút.

- Kế đó, tiến hành thoa hoặc ngâm vùng da trong thuốc tẩy từ 15-30 phút, không chà chỉ xoa nhẹ cho vết thuốc nhuộm ấy dễ tan hơn, cho đến khi vết màu nhuộm mất hẳn hoặc mờ đáng kể thì dừng lại.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc rửa sạch với nước và dùng các loại kem dưỡng ẩm sau đó là đã xong rồi nhé.

Những lưu ý khi tẩy màu thuốc nhuộm tóc dính trên da

- Có một cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc dính trên da khá tiện là bạn có thể đi ra quán làm tóc để họ làm sạch với các thủ thuật và hóa chất riêng biệt. Cách này sẽ đảm bảo nhanh chóng và an toàn nhất cho bạn.

- Ngoài ra, nếu không quá nóng ruột hay quá ảnh hưởng ngoại hình, chỗ dính thuốc nhuộm tóc không ở nơi dễ nhìn thấy, thu hút nhiều chú ý thì cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc dính trên da đầu và trên da an toàn nhất là không làm gì cả. Màu thuốc nhuộm tóc dính trên da của bạn sẽ nhạt màu hẳn và có thể sẽ biến mất chỉ sau một tuần, không quá lâu đâu nhé.

Trên đây là tất tần tật 4 mẹo tẩy màu thuốc nhuộm tóc trên da đầu siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các chị em giải quyết được vấn đề bị thuốc nhuộm tóc dính trên nha nhé. Chúc các chị em thực hiện thành công!