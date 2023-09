Cách làm thịt lợn khô Tây Bắc ăn mãi không chán

Bước 1: Thịt lợn mua về rửa sạch, cắt miếng dọc thớ cỡ vừa vừa, không cắt dày mình quá lúc ướp sợ không ngấm sâu hết được gia vị mà cắt mỏng quá thì đảo hay ướp, hong thịt dễ bị khô và nát. Luộc sơ qua hoặc như nhiều nhà là chần qua nước nóng để ra bớt cặn bẩn trong thịt, sau đó rửa sạch thịt rồi mới luộc lần hai. Chú ý là luộc lần hai cũng chỉ luộc vừa chín tới, không luộc kỹ sẽ làm xác thịt và bị dai.

Bước 2: Các gia vị đều được băm nhỏ bao gồm ớt, gừng, tỏi, sả trộn với mắc khén và muối thành hỗn hợp. Dùng hỗn hợp này ướp thịt. Trộn thật đều để trong 6 tiếng, hoặc để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh cho thịt ngấm đều gia vị. Tùy theo khẩu vị của từng người cũng như từng gia đình mà gia giảm thêm cay, thêm mặn.

Ở bước này, các bạn có thể dùng búa đập thịt hoặc chày nhỏ đập đập miếng thịt cho miếng thịt mềm, ngấm gia vị đều và sâu hơn. Không cần đập miếng thịt nhiều, sẽ nát thịt đấy nhé.

Bước 3: Sau khi đã ướp thịt xong xuôi sau 6 tiếng, với nhà nào còn nhà bếp nấu riêng, nấu bằng than củi, rơm rạ thì chỉ cần đơn giản là dùng các thanh nứa hoặc móc kim loại treo thịt lên trên gác bếp, để đó, rồi dùng củi, than củi đốt ở phía dưới để sấy thịt liên tục trong 5-7 giờ là cách làm thịt lợn khô Tây Bắc nhanh nhất. Còn nếu không vội thì cứ để thịt đó tranh thủ vừa nấu ăn bằng than củi, bằng rơm thì nhiệt tỏa ra từ bếp sẽ tranh thủ sấy thịt tự nhiên, thịt cũng sẽ ám mùi khói, có hương vị đặc trưng đúng chuẩn thịt lợn khô Tây Bắc luôn.

Tuy nhiên cách này nếu áp dụng ở thành thị thì lại bất khả thi vì nhiều nhà giờ dùng bếp ga, bếp từ chứ không còn dùng than củi, rơm rạ nấu nướng nữa. Nên bạn có thể xử lý nhanh bằng cách quay thịt trong lò vi sóng hoặc trong lò nường đều được.

Nếu quay bằng lò vi sóng hay lò nướng trước hết là phải quay ở nhiệt độ cao trước, vì thịt đang ở trong tủ lạnh hoặc ở nhiệt độ thường, khi đột ngột đưa vào nhiệt độ cao sẽ giúp miếng thịt dai hơn, ăn cũng ngon hơn. Tuy nhiên, quay ở nhiệt độ cao nhưng chỉ quay trong thời gian ngắn khoảng 3 phút (nếu với thịt mỏng thì các bạn có thể giảm bớt còn 1-2 phút thôi), nếu không sẽ dễ bị cháy thịt bên ngoài mà bên trong thịt thì lại vẫn chưa khô hoặc là thịt sẽ bị bã, ăn không ngon chút nào. Mỗi lần quay cũng chỉ nên quay một ít một, không nên quay nhiều không khô đều thịt. Chú ý là mỗi lần quay, nước thịt chảy ra thì các bạn nên gạn bớt đi. Quay khoảng 4-5 lần, thì xé ăn thử, nếu thấy thịt xé thành sợi dễ dàng là được rồi đó. Cẩn thận hơn thì các bạn có thể cho vào lò nướng để ở chế độ sấy khoảng 20-30 phút nhiệt độ tầm 70-80oC, bỏ ra chờ nguội là có thể dùng được rồi.

Món thịt lợn khô gác bếp Tây Bắc các bạn có thể bảo quản dần trong ngăn mát tủ lạnh, để được vài tháng ăn dần, tuy nhiên thì nó sẽ ăn ngon nhất trong tuần đầu tiên.

Nhìn chung cách làm thịt lợn khô gác bếp Tây Bắc không khó nhưng kỳ công, nhưng nếu các gia đình có lò vi sóng hoặc lò nướng thì cũng đơn giản hơn nhiều phải không ạ? Chúc các chị em làm thành công và có được món ngon ăn lai rai ngày cuối tuần, ngày Tết vị đậm đà hấp dẫn nhé.