Cùng học cách làm thịt bò khô bằng chảo ăn nhâm nhi ngày Tết ngon hấp dẫn

Làm thịt bò khô bằng chảo tưởng khó làm hay vị không ngon nhưng thực ra cách làm bò khô bằng chảo (nhớ là chảo chống dính nhé các bạn) lại cho thành phẩm đẹp và ngon không kém khi các chị em làm bằng lò vi sóng đấy nhé, thậm chí chị em nào khéo tay thì làm thịt bò khô bằng chảo còn ngon, đậm vị hơn hẳn làm bằng lò nước hay lò vi sóng đấy nhé.

Nhìn chung gia vị ở phía trên các bạn có thể gia giảm để vừa với khẩu vị của gia đình và bản thân mình nhất nhé.

Chảo, dao, nồi, thớt, đũa, bát đũa

Cách làm bò khô bằng chảo tại nhà đơn giản nhất

Bước 1: Đầu tiên, là về lựa thịt bò, nhớ là mua loại thịt bò loại thớ dài, nhiều nạc, ít gân, tươi ngon, thịt màu đỏ tươi và khi chạm vào thì thịt mềm và dính dính tay thì mới là thịt ngon nhé các bạn. Ngon nhất là chọn thịt bò phần mông thăn sẽ làm bò khô đúng chuẩn nhất. Thịt bò mua về, các bạn đem đi rửa sạch, sau đó thái miếng to, cỡ độ 1cm, thái dọc thớ, thái xong thì đựng vào trong bát để riêng một góc sạch.

Bước 2: Chuyển sang pha chế gia vị để ướp thịt, thì sả, gừng, nghệ, các bạn mua về, rồi tùy từng loại mà băm nhỏ, nghiền nhỏ. Chuẩn bị xong, các bạn trộn đều ớt bột, sả, gừng, nghệ, mắm, muối, mì chính, đường, mật ong. bột điều, bột cà ri, nước tương,...với thịt bò ở trên. Trộn đều xong, các bạn bọc màng bọc thực phẩm tránh ruồi muỗi hay đồ bẩn nào dây vào, để trong ngăn mát tủ lạnh từ 6-8 tiếng. Thường các chị em làm buổi chiều xong để vào tủ lạnh qua đêm, hôm sau tiếp tục chế biến là vừa.

Bước 3: Sau 6-8 tiếng để tủ lạnh, các chị em bỏ thịt bò ra để từ 20-30 phút bên ngoài rồi mới bắt đầu đặt chảo trên bếp, đun nóng chảo rồi cho thịt bò vào, nhớ là cho cả nước thịt bò tiết ra trong quá trình ướp vào nhé. Đun lửa nhỏ để miếng thịt bò chín và khô đều từ trong ra ngoài. Lật miếng thịt bò liên tục để không cháy thịt.

Khi đun nếu nhiều thịt bò quá có thể chia làm 2-3 đợt, tránh đun số lượng lớn cùng một lần, thịt bò vừa lâu khô lại không ngon.

Tiếp tục đun nhỏ lửa đến khi miếng thịt khô và săn cứng lại, nếu bạn thử xé thịt bằng tay thấy dễ, sợi thịt bò khô, dễ tước thì bạn đã thành công làm thịt bò khô bằng chảo rồi đấy.

Nhiều chị em cẩn thận thì có thể quay thêm bằng lò vi sóng ở nhiệt độ cao từ 1-2 phút để miếng thịt khô thật khô, bảo quản được lâu hơn. Tuy nhiên, thì việc đun bằng chảo đã giúp thịt bò khô cạn nước đáng kể rồi nên việc quay thêm bằng lò vi sóng là không bắt buộc.

Làm thịt bò khô bằng chảo không quá khó khăn, phức tạp, các chị em hoàn toàn có thể tự làm bò khô tại nhà cực đơn giản và giúp cả gia đình có thêm một món ăn ngon miệng nhâm nhi ngày Tết rồi đấy ạ. Chúc các chị em thành công và có đĩa bò khô ăn lai rai ngon hết ý nhé.

Xem thêm: các món ăn ngon ngày tết