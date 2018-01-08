Để có cách làm giò lụa không dùng bột ngon, các chị em không thể bỏ qua các bí quyết này

Để làm được giò lụa, tất nhiên cần phải có thịt lợn rồi. Nhưng chọn miếng thịt lợn thế nào để giò thật ngon lại khá cầu kì đấy. Thịt để làm giò sẽ cần có nhiều thịt, nhưng không được phép quá nạc hoặc ít mỡ. Chọn thịt quá nạc sẽ làm cho giò bị khô, bở. Nên chọn thịt kiểu 7 phần nạc, 3 phần mỡ là tốt nhất. Một bí quyết khác để có được giò ngon là phải chọn thịt lợn thật tươi. Giò chả Ước Lễ loại 1 nổi tiếng từng được làm bằng thịt lợn mới, còn nóng hôi hổi chứ không phải là loại thịt đã nguội như ngoài chợ đâu nhé.

Giò lụa là món ăn khá quen thuộc với người Việt Nam. Món giò lụa cũng rất hấp dẫn bời độ thơm ngon, trắng, dai giòn. Nhưng nếu áp dụng cách làm giò lụa không dùng bột thì giò thường bị nát, không dai, và không có độ ngon vốn có. Nhưng nếu dùng bột, thì khả năng lẫn hàn the rất cao, và điều này lại ảnh hưởng khá nhiều tới sức khỏe . Sắp đến Tết rồi, liệu có cách làm giò lụa không dùng bột nào mà vẫn cho ra những khoanh giò ngon như ngoài hàng không nhỉ? Có chứ, hãy cùng tham khảo cách làm giò lụa không dùng bột mà vẫn ngon sau đây nhé.

Thịt đã có, gia vị càng phải là loại tốt nhất. Gia vị để làm giò cần khá ít nên bạn hãy chọn loại gia vị tốt nhất và phù hợp nhất nhé. Nước mắm thì nên chọn loại mắm cốt, độ đạm cao và phải thật sánh. Nước mắm công nghiệp chỉ có vị mặn và hương liệu sẽ phá hủy món giò của bạn đấy. Hạt tiêu thì bạn nên chọn loại tiêu trắng đã bỏ vỏ. Tiêu trắng sẽ không làm giò bị lấm tấm đen và có vị cay hấp dẫn hơn tiêu đen.

Phần quan trọng nhất là chọn bột gì thay thế bột nở? Mách nhỏ bạn là sử dụng bột năng, bột ngô để độn vào là tốt nhất. Bạn cũng có thể cho thêm một chút (nhớ là một chút thôi đấy) bột sắn để tăng độ dai của giò.

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Bí quyết số 2: Chế biến giò phải thật cẩn thận

Một trong những nguyên nhân chính làm cho giò bị nát và không dai chính là do thịt đã bị chín một phần trong quá trình xay. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng khi xay thịt bằng máy xay tốc độ cao, thịt bị ma sát và nóng lên thấy rõ. Chính nhiệt độ khi xay sẽ làm chín một phần thịt và chỗ thịt bị tái tái đó sẽ không còn độ kết dính nữa. Kết quả là giò sẽ không có độ dai và giòn vốn có. Vậy cần phải giải quyết vấn đề này như thế nào?



Áp dụng cách làm giò lụa không dùng bột, giò vẫn ngon, dai. Ảnh: Internet

Đơn giản chỉ cần hạ nhiệt độ xuống là được. Thịt lợn nên được ướp lạnh trước khi xay (cho vào ngăn đá tủ lạnh). Nên ướp lạnh thịt trong ít nhất 45 phút – 1h trước khi xay. Trong quá trình xay, cần chế thêm nước đá để giảm nhiệt độ. Nên làm theo phương pháp, xay 45 giây cho nước vào 1 lần, nghỉ 1 phút rồi mới xay tiếp. Thịt cần được xay sao cho thật nhuyễn mịn, không còn nhìn thấy sợi thịt nữa, thịt xay phải có màu trắng hồng, nhuyễn, dẻo và có độ dính nhất định.

Một điểm nữa cần chú ý khi chế biến giò là cần gói giò thật cẩn thận. Gói giò bằng lá chuối là tốt nhất. Khi buộc giò cần buộc thật chặt tay (tránh để giò có bọt khí, ảnh hưởng tới độ dai giòn của giò). Giò khi được gói cần có độ ép nhất định, nhưng tránh có chỗ hở khi gói. Nếu có chỗ hở, khi luộc giò sẽ làm giò bị “phòi ra”, vừa xấu mà lại làm giò không còn dai (do bị mất sức ép).

Bí quyết số 3: Tăng giảm nhiệt độ thật hợp lý

Bí quyết này có thể được coi là quyết định trong cách làm giò lụa không dùng bột. Nhưng cũng ít người nắm vững được bí quyết này. Chỉ có những người trong nghề hoặc được đào tạo bài bản về ẩm thực may ra mới nắm vững bí quyết này.



Bật mí bí quyết cách làm giò lụa ngon không dùng bột nở tại nhà đơn giản. Ảnh: Internet

Bí quyết này nghe có vẻ rất đơn giản. Khi bắt đầu luộc giò, cần đun lửa thật to cho nước mau sôi. Khi nước đã sôi thì cần đun lửa liu riu cho giò chín. Thời gian luộc giò trong khoảng 1 giờ là xong. Nhưng bí quyết nằm ở chỗ, cắt lửa thế nào và căn chỉnh thời gian luộc giò sao cho hợp lý. Nhanh 5 phút có thể làm giò bị sống, sượng. Chậm 5 phút có thể khiến giò bị nát. Đấy mới chính là bí quyết của những người làm giò chả.

Như vậy, với ba bí quyết trên, bạn đã có thể hoàn toàn biết cách làm giò lụa không dùng bột nở rồi đấy. Chúc các bạn thành công.