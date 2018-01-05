Hướng dẫn cách làm giò lụa tai heo ngon cho mâm cỗ ngày Tết thêm phần ấm cúng

Món giò là một món tiêu biểu ngày Tết. Hầu như nơi đâu trên khắp Việt Nam, mâm cỗ Tết Nguyên đán đều không thể thiếu đĩa giò. Trong các món giò, thì món giò lụa tai heo khá dễ ăn và ít ngấy. Nhưng cũng ít người biết cách làm giò lụa tai heo đúng chuẩn. Mòn giò lụa thông thường thì dễ rồi, chỉ cần thịt lợn xay nhuyễn, ít bột nở, bột gia vị pha đều và nêm chuẩn rồi luộc. Cách làm giò lụa tai heo thì lại đòi hỏi kì công hơn một chút, nhưng kết quả thu lại thì thật tuyệt vời. Vậy các chị em đã biết cách làm giò lụa tai heo đúng chuẩn chưa? Hãy cùng tham khảo cách làm giò lụa tai heo dưới đây nhé.

Xay thịt heo thật nhuyễn. Nếu phần thịt mông nhiều nạc quá thì có thể cho thêm chút mỡ lợn tươi để tránh bị khô. Thịt mỡ sẽ làm cho giò luộc xong ăn rất ngậy, không bị khô. Thịt lợn xay nhuyễn xong thì nên để tủ lạnh. Chỉ nên xay thịt heo khoảng 45 phút trước khi chế biến để thịt được tươi và đủ lạnh.



Thịt heo xay nhuyễn, đều là được. Ảnh: Internet

Rửa thật sạch tai heo. Dùng dao cạo để cạo hết phần lông còn sót lại, sau đó xát muối đánh sạch bề mặt và rửa lại bằng nước sạch. Dùng nước sôi dội qua phần tai (để cho tai chín tái một phần), rồi để ráo nước.



Rửa sạch tai heo, chần qua nước sôi rồi để ráo nước. Ảnh: Internet

Bước 2: Chế biến tai và thịt heo

Lấy tai heo luộc với nước và một củ hành khô đập dập. Hành khô giúp hút đi mùi hôi trong tai heo. Khi tai heo vừa chín tới (các bạn nhớ đừng luộc kĩ quá nhé), thì lấy ra, thấm khô nước và thái lát. Tai heo nên được thái theo từng miếng mỏng vừa, nhưng không quá dài. Sau khi thái xong thì ướp tai heo với gia vị cho thêm phần đậm đà. Thời gian ướp phải trên nửa tiếng mới đủ thời gian để gia vị ngấm vào tai heo.



Tai heo luộc rồi thái mỏng và dài vừa phải. Ảnh: Internet

Thịt heo sau khi đã xay nhuyễn và ướp đá thì đem ra trộn cùng các gia vị và bột nở. Nên sử dụng máy xay sinh tố để xay cho đều. Cách xay đều như sau. Cứ cho máy xay khoảng 15 giây – 1 phút rồi nghỉ. Cho thêm chút nước đá. Làm như vậy khoảng 4 – 5 lần là được. Sản phẩm thu được sẽ là thịt lợn xay có màu hồng đẹp mắt, có vị thơm, dẻo và dính.

Tiếp theo, dùng phần thịt đã xay nhuyễn trộn cùng tai heo thái sợi. Lúc này tuyệt đối không được dùng máy xay sinh tố để trộn (lưỡi máy xay sẽ làm nát tai heo). Có thể sử dụng tay để trộn thịt và tai cho thật đều.

Bước 3: Gói và luộc giò

Bạn có thể gói giò bằng tay (nếu bạn đã làm quen tay), hoặc cũng có thể dùng khuôn cho dễ. Nhưng dù làm theo cách nào thì cũng nên sử dụng lá chuối để gói giò để giò được thơm nhất. Lá chuối trước khi gói cần được rửa sạch và lau khô.



Gói giò thì phải cho tai vào giữa, gói chắc tay để không có lỗ khí bên trong. Ảnh: Internet

Khi gói giò, tai và thịt xay phải được cho vào giữa (đặc biệt là phần tai). Khi quấn giò, cần quấn tròn và phải làm chắc tay để đảm bảo giò không bị lỗ khí bên trong. Dùng dây buộc chặt thân giò và cố định hai đầu, tránh giò bị bục khi luộc.

Khi luộc giò, cần phải để nước ngập cây giò. Ban đầu cần đun lửa thật to, nhưng sau phải hãm lửa nhỏ để nước sôi liu riu. Nhớ đậy nắp kín để giò nhanh chín và chín đều. Thời gian giò chín sẽ dao động trong khoảng 1 tiếng, đừng để lửa lâu quá, giò sẽ bị nát không ngon.

Khi giò đã chín thì vớt ra rổ, để ráo nước hoặc treo giò lên cũng được.



Luộc xong thì vớt ra rổ, để chỗ khô thoáng. Ảnh: Internet

Khi thưởng thức giò lụa tai heo, nên ăn lạnh hoặc nóng hổi. Có thể bảo quản giò lụa tai heo với ngăn mát tủ lạnh.

Như vậy, với cách làm giò lụa tai heo khá đơn giản nhưng cũng rất chi tiết, chắc hẳn các chị em sẽ tự làm cho gia đình những cây giò lụa tai heo thật ngon và bổ dưỡng phải không nào. Chúc các chị em thành công.