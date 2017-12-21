Học cách làm bò ngâm dấm ngon ngất ngây cực đơn giản

Vị đậm đà, chua chua ngon ngon của món thịt bò ngâm dấm hẳn sẽ quyến rũ tất cả mọi người, muốn ăn mãi không ngừng, cho dù là lần đâu tiên nếm thử đấy chị em ạ. Vậy tại sao các chị em không thử học ngay cách làm bò ngâm dấm đơn giản tại nhà vừa đơn giản dễ làm mà Tết lại có thêm một món ngon đãi khách và chiêu đãi cả nhà nhỉ?

Bước 1: Bắp bò các bạn mua về đem đi rửa sạch, để ráo nước. Như đã nói ở trên, nên chọn loại bắp hoa hay còn gọi là lõi rùa, miếng bắp bò sẽ nhiều nạc, ít mỡ, thịt sẽ săn chắc, tạo vị thơm ngon khi ăn hơn.

Bước 2: Các loại gia vị như tỏi, hành, sả, gừng, quế, hồi,..đều đem rửa sạch. Sau đó, chuẩn bị một nồi nước sao cho nước xâm xấp bắp bò thôi, cho thêm chút muối, bột nêm, đường, sả, gừng đập dập, quế, hồi hạt tiêu vào cùng.

Luộc bắp bò cùng hoa hồi, quế, sả, gừng cho bắp bò đậm vị và có mùi thơm. Ảnh: Internet

Luộc trong 20 phút, bắp bò chín thì tắt bếp. Không nên luộc kỹ quá sẽ mất độ ngọt của thịt cũng các chất dinh dưỡng, thịt bò cũng sẽ bị xác thịt hơn.

Bước 3: Phần bắp bò luộc xong, sẽ được vớt ra, để cho nguội bớt.



Luộc thịt xong để ra đĩa chờ nguội. Ảnh: Internet

Trong lúc chờ bắp bò nguội, chúng ta sẽ đi pha phần nước ngâm bắp bò với khoảng 500-800ml dấm, pha thêm nước để có được độ chua vừa miệng, đun trên bếp lửa nhỏ, từ từ, vừa đun vừa cho thêm đường, khuấy cho đường tan đều, đến khi nước dấm có độ ngọt vừa đủ, hợp đúng khẩu vị của chị em nhất (nhớ là nước dấm có vị ngọt nhưng vị chua vẫn là chủ đạo nhé, không chị em nào thích ngọt, cho nhiều đường quá thì món thịt bò ngâm dấm thành phẩm sẽ bị lợ, vị không ngon chút nào đầu. Vị chua là để món thịt ăn vừa miệng mà lại không ngấy đấy). Vừa cho đường, cũng cho thêm chút muối, cùng ớt tươi hoặc bột ớt đều được, thêm cả tỏi (không nên cho nhiều vì mùi tỏi sẽ át hết đi mùi của các gia vị còn lại), hạt tiêu, một ít bột quế cho thơm. Quấy đều đến khi được nước dấm thơm ngon, ưng ý thì tắt bếp nhé.

Bước 4: Chuẩn bị một bình hoặc hộp thủy tinh sạch, cho phần bắp bò đã luộc nguội ở trên vào, đỏ phần nước dấm pha chế ở bước 3 sao cho ngập hết thịt. Rồi đóng kín lại, để ở nơi thoáng mát, không nhất thiết là phải để trong tủ lạnh đâu nhé. Để sau 3-5 ngày là bạn đã làm xong món bắp bò ngâm dấm rồi đấy. Bắp bò lúc này đã ngấm kỹ gia vị vừa pha quyện vị chua thanh của giấm, thơm của tiêu, quế, cay cay của tỏi cùng vị ngọt của thịt thực sự là một món ăn hấp dẫn ngày Tết đấy chị em ạ, ngon mà không ngấy chút nào đâu.



Ngâm bắp bò với nước dấm đã pha chế để làm món bắp bò ngâm giấm tỏi thơm ngon. Ảnh: Internet

Chị em nhớ là món bò ngâm dấm chỉ ăn trong khoảng 1 tuần thôi nhé. Để lâu hơn sẽ không ngon vì nước dấm sẽ chua hơn, thịt cũng mềm dần cũng như sợ là thịt bò sẽ hỏng đấy nhé. Làm xong thì tốt nhất là ăn trong 2-3 ngày, bảo quản ngăn mát tủ lạnh để sử dụng được lâu hơn.



Món bò ngâm dấm ngon mà không ngấy, là món ăn khoái khẩu nhiều gia đình ngày Tết. Ảnh: Internet

Trên đây là những hướng dẫn làm món bò ngâm dấm tại nhà đơn giản mà mọi chị em đều có thể làm theo không gặp chút khó khăn nào đấy ạ. Chúc chị em làm thành công và có món bò ngâm dấm ăn nhâm nhi ngày lạnh, ngày Tết ngon hết ý nhé.