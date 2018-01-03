Thơ Tết 2018 - Thơ chúc mừng năm mới 2018 hay nhất

Đời sống 03/01/2018 11:12

Một vài vần thơ Tết 2018 thôi cũng đã khiến không khí Tết trở nên rộn ràng, đậm thêm hương vị bên cạnh hoa đào, hoa mai, mứt, quất, phong bao lì xì đỏ rồi phải không các bạn. Đừng bỏ qua những bài thơ chúc mừng năm mới 2018 trong bài để có một cái Tết thật trọn vẹn, ý nghĩa nhé.

Xuân 2018 đang đến gần, chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới Mậu Tuất 2018. Trong không khí rạo rực của mùa xuân, một vài bài thơ Tết 2018 mừng năm mới là những điều thật ý nghĩa và trân trọng. Dưới đây là một vài bài thơ chúc mừng năm mới 2018 rất hay và ý nghĩa, bạn đọc cùng tham khảo nhé.

Thơ Tết 2018 - Thơ chúc mừng năm mới 2018 ngắn gọn, ý nghĩa nhất

Những bài thơ chúc Tết 2018 hay, đơn giản và tình cảm nhất
Những bài thơ chúc Tết 2018 hay, đơn giản và tình cảm nhất. Ảnh: Internet

Bài thơ Tết hay số 1:

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng

CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong

TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ

XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng

VẠN chuyện lo toan thay đổi hết

SỰ gì bế tắc thảy hanh thông

NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn

Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

Bài thơ Tết vui số 2:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.

Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.

Vài lời cung chúc tân niên mới.

Vạn sự an khang vạn sự lành

Bài thơ Tết 2018 số 3:

Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.

Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.

Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.

Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

Bài thơ Tết Nguyên đán số 4:

Thơ chúc mừng năm mới 2018 hay
Thơ chúc mừng năm mới 2018 hay. Ảnh: Internet

Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,

Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.

Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,

Công thành danh toại chúc VINH QUANG.

Bài thơ ngày Tết số 5:

Mừng 2018 phát tài phát lộc

Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ.

Sức khỏe có dư, công danh tấn tới.

Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa.

Xin chúc mọi nhà một năm ĐẠI THẮNG!

Bài thơ Chúc mừng năm mới số 6:

Cung chúc tân niên

Sức khỏe vô biên

Thành công liên miên

Hạnh phúc triền miên

Túi luôn đầy tiền

Sung sướng như tiên.

Trên đây là những bài thơ ngày Tết mang màu sắc vui tươi, ấm áp, chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Nhưng ngoài kia, vẫn còn biết bao người làm ăn nơi đất khách quê người, không có dịp để về đoàn tụ cùng gia đình. Với họ, Tết như thế là Tết buồn. Một vài bài thơ Tết buồn chia sẻ cùng những ai không may như vậy:

Bài thơ Tết buồn 2018 số 7:

Lại một năm qua vắng bóng ai

Giao thừa đi mất vẫn không hay

Mừng Xuân hớn hở nơi phương ấy

Đón Tết buồn thiu ở chốn này

Rót rượu ta mời ta vị đắng

Nâng ly bóng đãi bóng mùi cay

Xuôi dòng nước cuốn thuyền đi mãi

Bến cũ chờ trông đã mệt nhoài

Còn với những đấng mày râu đã có gia đình, một bài thơ Tết vui tặng vợ, tặng con thì thật là tuyệt vời và ý nghĩa phải không nào.

Bài thơ Tết số 8:

Mùa xuân đẹp nhất hoa đào

Trong nhà anh đẹp nhất bao đựng tiền

Chúc cho bao đẹp như tiên

Chúc cho bao lại đảm hiền như xưa

Thân anh đi nắng về mưa

Không bằng bao đứng đợi chờ thu ngân

Bao nhiêu khó nhọc, gian truân

Hôm nay Tết đến xin cứ phần cho anh

Mong bao vui vẻ, yên lành

Để anh lại kiếm tiền nhanh mang về.

Bài thơ Tết chế số 9:

Thơ Tết Nguyên đán hay và ý nghĩa
Thơ Tết Nguyên đán hay và ý nghĩa. Ảnh: Internet

Vợ anh đẹp nhất trên đời

Xuân về chúc vợ thảnh thơi, vui vầy

Khi nào anh nhậu anh say

Chúc cho vợ sẽ nương tay tức thì

Khi nào ví rỗng anh đi

Chúc cho vợ bớt chi ly nguýt lườm

Khi nào rủng rỉnh tiền lương

Chúc cho vợ sẽ ngọt thơm sẻ bùi

Vợ ơi Tết đã đến rồi

Chúc em xinh đẹp em thôi quản chồng.

Bài thơ ngày Tết vui số 10:

Tỷ tê chúc vợ đôi lời

Xuân nay xinh đẹp lại xuôi đảm hiền

Shopping được ghé thường xuyên

Ăn ngon mặc đẹp ra đường người khen

Có chồng nhưng hãy còn duyên

Em cười một cái đắm thuyền các anh

Tiền nhiều rủng rỉnh cả năm

Ước gì được nấy muôn phần sướng vui

Chồng xin làm phận tớ tôi

Suốt đời vâng dạ vợ xuôi ý vàng

Trong ngoài lo liệu đàng hoàng

Chúc vợ năm mới giàu sang, mỹ miều.

Hy vọng những vần thơ Tết 2018 ở trên đã gửi được nỗi lòng, tâm tình, ý nguyện của bạn với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình,... giúp không khí thêm thân mật, ý nghĩa, tăng thêm tình cảm bền chặt, gắn bó giữa mọi người với nhau. Chúc các bạn có một cái Tết Mậu Tuất thật an vui, may mắn và nhiều niềm vui nhé.

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