Thơ Tết 2018 - Thơ chúc mừng năm mới 2018 hay nhất

Một vài vần thơ Tết 2018 thôi cũng đã khiến không khí Tết trở nên rộn ràng, đậm thêm hương vị bên cạnh hoa đào, hoa mai, mứt, quất, phong bao lì xì đỏ rồi phải không các bạn. Đừng bỏ qua những bài thơ chúc mừng năm mới 2018 trong bài để có một cái Tết thật trọn vẹn, ý nghĩa nhé.
Xuân 2018 đang đến gần, chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới Mậu Tuất 2018. Trong không khí rạo rực của mùa xuân, một vài bài thơ Tết 2018 mừng năm mới là những điều thật ý nghĩa và trân trọng. Dưới đây là một vài bài thơ chúc mừng năm mới 2018 rất hay và ý nghĩa, bạn đọc cùng tham khảo nhé.
Thơ Tết 2018 - Thơ chúc mừng năm mới 2018 ngắn gọn, ý nghĩa nhất
Những bài thơ chúc Tết 2018 hay, đơn giản và tình cảm nhất. Ảnh: Internet
Bài thơ Tết hay số 1:
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong
Bài thơ Tết vui số 2:
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.
Vài lời cung chúc tân niên mới.
Vạn sự an khang vạn sự lành
Bài thơ Tết 2018 số 3:
Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.
Bài thơ Tết Nguyên đán số 4:
Thơ chúc mừng năm mới 2018 hay. Ảnh: Internet
Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,
Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.
Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,
Công thành danh toại chúc VINH QUANG.
Bài thơ ngày Tết số 5:
Mừng 2018 phát tài phát lộc
Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ.
Sức khỏe có dư, công danh tấn tới.
Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa.
Xin chúc mọi nhà một năm ĐẠI THẮNG!
Bài thơ Chúc mừng năm mới số 6:
Cung chúc tân niên
Sức khỏe vô biên
Thành công liên miên
Hạnh phúc triền miên
Túi luôn đầy tiền
Sung sướng như tiên.
Trên đây là những bài thơ ngày Tết mang màu sắc vui tươi, ấm áp, chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Nhưng ngoài kia, vẫn còn biết bao người làm ăn nơi đất khách quê người, không có dịp để về đoàn tụ cùng gia đình. Với họ, Tết như thế là Tết buồn. Một vài bài thơ Tết buồn chia sẻ cùng những ai không may như vậy:
Bài thơ Tết buồn 2018 số 7:
Lại một năm qua vắng bóng ai
Giao thừa đi mất vẫn không hay
Mừng Xuân hớn hở nơi phương ấy
Đón Tết buồn thiu ở chốn này
Rót rượu ta mời ta vị đắng
Nâng ly bóng đãi bóng mùi cay
Xuôi dòng nước cuốn thuyền đi mãi
Bến cũ chờ trông đã mệt nhoài
Còn với những đấng mày râu đã có gia đình, một bài thơ Tết vui tặng vợ, tặng con thì thật là tuyệt vời và ý nghĩa phải không nào.
Bài thơ Tết số 8:
Mùa xuân đẹp nhất hoa đào
Trong nhà anh đẹp nhất bao đựng tiền
Chúc cho bao đẹp như tiên
Chúc cho bao lại đảm hiền như xưa
Thân anh đi nắng về mưa
Không bằng bao đứng đợi chờ thu ngân
Bao nhiêu khó nhọc, gian truân
Hôm nay Tết đến xin cứ phần cho anh
Mong bao vui vẻ, yên lành
Để anh lại kiếm tiền nhanh mang về.
Bài thơ Tết chế số 9:
Thơ Tết Nguyên đán hay và ý nghĩa. Ảnh: Internet
Vợ anh đẹp nhất trên đời
Xuân về chúc vợ thảnh thơi, vui vầy
Khi nào anh nhậu anh say
Chúc cho vợ sẽ nương tay tức thì
Khi nào ví rỗng anh đi
Chúc cho vợ bớt chi ly nguýt lườm
Khi nào rủng rỉnh tiền lương
Chúc cho vợ sẽ ngọt thơm sẻ bùi
Vợ ơi Tết đã đến rồi
Chúc em xinh đẹp em thôi quản chồng.
Bài thơ ngày Tết vui số 10:
Tỷ tê chúc vợ đôi lời
Xuân nay xinh đẹp lại xuôi đảm hiền
Shopping được ghé thường xuyên
Ăn ngon mặc đẹp ra đường người khen
Có chồng nhưng hãy còn duyên
Em cười một cái đắm thuyền các anh
Tiền nhiều rủng rỉnh cả năm
Ước gì được nấy muôn phần sướng vui
Chồng xin làm phận tớ tôi
Suốt đời vâng dạ vợ xuôi ý vàng
Trong ngoài lo liệu đàng hoàng
Chúc vợ năm mới giàu sang, mỹ miều.
Hy vọng những vần thơ Tết 2018 ở trên đã gửi được nỗi lòng, tâm tình, ý nguyện của bạn với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình,... giúp không khí thêm thân mật, ý nghĩa, tăng thêm tình cảm bền chặt, gắn bó giữa mọi người với nhau. Chúc các bạn có một cái Tết Mậu Tuất thật an vui, may mắn và nhiều niềm vui nhé.