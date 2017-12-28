Tết này mặc gì cho đẹp 2018? Giờ đây không còn là câu hỏi đau đầu cho nhiều chị em nữa rồi

Với các bạn Nam, việc quay lại xu hướng thời trang cổ điển với áo dài nam khá bắt mắt và hợp lý. Trang phục truyền thống này sẽ rất phù hợp vào ngày mùng 1 khi đi chúc Tết.

Sắp đến Tết rồi, mọi người sẽ cùng sắm sửa để đón Tết 2018 thật rực rỡ nào. Nhu cầu mặc đẹp ngày Tết là một nhu cầu tất yếu của mọi nhà, đặc biệt là đối với phái đẹp. Việc mặc đẹp đón Tết cũng tốn kha khá công sức cũng như hầu bao đấy nhé. Mà việc chọn đồ để Tết mặc gì cho đẹp không phải là chuyện đơn giản đâu. Câu hỏi truyền thống: Tết này mặc gì cho đẹp 2018 luôn là thách thức cho các xu hướng thời trang . Nhưng yên tâm, bài báo này sẽ mách nhỏ cho các bạn các xu hướng để Tết này mặc gì cho đẹp nhé.

Loại áo dài nam truyền thống này còn phù hợp với các bé trai nữa đấy. Trông các bé dễ thương vô cùng khi diện trong những bộ áo dài truyền thống như thế này.



Các bé trai diện áo dài đi chơi Tết trông vô cùng đáng yêu. Ảnh: Internet

Còn để đi chơi, đi chùa thì các trang phục hiện đại lại là xu hướng hợp lý hơn. Phối đồ ngày Tết đơn giản với quần dài, áo comple (nếu trời rét), hoặc áo sơ mi trắng (nếu trời ấm), đi kèm giày tây thì rất hợp lý.



Áo vest, quần jeans hoặc quần tây lịch sự cho phái mày râu diện khi đi chúc Tết. Ảnh: Internet

Để đi chơi với bạn bè thì các mẫu quần áo casual lại khá hợp lý, vừa đơn giản, thuận tiện nhưng lại cũng rất hợp thời trang và phong cách khỏe khắn thường thấy.



Tết diện casual đẹp đi chơi. Ảnh: Internet

Còn với các bạn nữ thì sao nhỉ? Tết này mặc gì cho đẹp đây? Hãy thử tham khảo áo dài truyền thống nhé. Các màu sắc chủ đạo nên là màu đỏ, vàng hoặc cam, xanh,.. những màu sáng để mang không khí tươi vui cũng như là mong muốn một năm mới tươi sáng, nhiều niềm vui sẽ đến.



Tết đến các chị em diện áo dài truyền thống đẹp dịu dàng. Ảnh: Internet

Một xu hướng khác là áo dài cách tân. Các bộ áo dài cách tân này vừa đẹp, lại vừa giữ được các nét truyền thống. Loại áo dài này thích hợp trong việc chúc Tết và đi chùa. Nó cũng là xu hướng diện đồ Tết trong mấy năm gần đây. Cứ mỗi khi Tết đến gần là lại tung ra vô vàn mẫu áo dài cách tân đẹp, nhiều kiểu dáng và màu sắc tha hộ cho các chị em lựa chọn diện đẹp, xúng xính đi chơi Tết.

Mặc đẹp đón Tết với áo dài cách tân trẻ trung, năng động. Ảnh: Internet

Một số mẫu áo dài cách tân mặc đẹp ngày Tết kết hợp chân váy được rất nhiều chị em yêu thích.



Áo dài cách tân dịu dàng, sang trọng, lịch sự mặc đẹp ngày Tết. Ảnh: Internet

Còn để đi chơi cùng bạn bè thì nên chọn mẫu quần áo khác nhé, mẫu áo dài cách tân điệu đà có thể sẽ vướng víu chút khi di chuyển và nó cũng thật sự năng động. Với những bạn gái trẻ thì set đồ áo len kết hợp cùng chân váy, kèm phụ kiện là một ý phối đồ Tết cực kỳ hay ho đấy nhé. Vừa trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, nữ tính cho các gái.



Tết mặc trẻ trung đẹp đi chơi. Ảnh: Internet

Với những chị em hướng tới phong cách lịch sự, chín chắn thì việc phối áo khoác dài (áo dạ - tùy thời tiết) với áo trong, kèm quần jeans hay quần skinny cũng là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa cách phối đồ này còn giúp chị em trông trẻ trung, thanh lịch, nhẹ nhàng vô cùng.



Tết ăn mặc đơn giản mà vẫn thanh lịch, lịch sự. Ảnh: Internet

Ngoài ra, xu hướng đồng phục quần áo cả nhà cũng không phải là hiếm gặp đâu nhé. Cả nhà cùng nhau mặc sẽ mang không khí cả gia đình hạnh phúc, vui vẻ lắm đấy các chị em ạ.



Mẫu áo dài cách tân cho cả gia đình mặc ngày Tết đẹp, sang trọng, thời trang. Ảnh: Internet

Trên đây là một số gợi ý Tết này mặc gì cho đẹp cho cả gia đình. Hy vọng bài viết này có ích với các bạn, có được những mẫu quần áo hợp thời trang mặc diện Tết đẹp nhất nhé. Và cũng xin được chúc bạn và cả gia đình sẽ đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc, có những giây phút quây quần bên gia đình và người thân thật vui vẻ và bình an nhé.