Tóc đẹp đi chơi Tết với những kiểu đơn giản mà đẹp mê hồn

Làm đẹp 25/12/2017 09:22

Các kiểu tóc đẹp đi chơi Tết cũng được các chị em chăm chút và để ý khá nhiều bên cạnh sắm sửa quần áo và chăm chút cho nhan sắc phải không nhỉ? Cùng tham khảo nhiều kiểu tết tóc đi chơi Tết đơn giản dễ thực hiện cho chị em hình ảnh lung linh cực nhanh chóng nhé.

Tết 2018 đang cận kề, các chị em cũng cần phải sửa sang nhan sắc của mình để có thể xinh đẹp nhất trong những ngày Tết chứ nhỉ? Và để có một kiểu tóc đẹp đi chơi Tết sẽ là mong muốn của nhiều chị em. Cũng nhắc các chị em là mấy ngày Tết thì hiệu tóc chưa có mở nhé. Vậy làm thế nào để có một vài mẫu tóc đẹp đi chơi Tết đây? Hãy cùng tham khảo một vài mẫu tóc đẹp diện Tết nhé

Những kiểu tóc đẹp đi chơi Tết nổi bật nhất

Tóc tết nửa đầu

Tóc tết nửa đầu đi chơi Tết dịu dàng cho bạn gái
Tóc tết nửa đầu đi chơi Tết dịu dàng cho bạn gái. Ảnh: Internet

Một kiểu tóc đơn giản nhưng dễ thực hiện và cũng không kém phần xinh đẹp nhé. Để tết tóc đi chơi Tết với kiểu tóc này, bạn chỉ cần tầm 5 – 10p là đủ.

Tóc đẹp đi chơi Tết với tết tóc nửa đầu một bên
Tóc đẹp đi chơi Tết với tết tóc nửa đầu một bên. Ảnh: Internet

Hơn nữa có rất nhiều biến thể cho kiểu tết tóc nửa đầu đi chơi Tết mà các bạn có thể lựa chọn đa dạng kiểu dáng cũng như cách thức tết tóc khác nhau mà biến hóa được nhiều mẫu tết tóc đẹp cho bản thân.

Biến hóa nhiều kiểu tóc đẹp đi chơi Tết với tóc tết đơn giản tại nhà cho các chị em
Biến hóa nhiều kiểu tóc đẹp đi chơi Tết với tóc tết đơn giản tại nhà cho các chị em. Ảnh: Internet

Tóc tết búi

Biến hóa nhiều kiểu tóc đẹp đi chơi Tết với tóc tết đơn giản tại nhà cho các chị em
Tóc tết búi dịu dàng, nữ tính cho các chị em diện đi chơi Tết. Ảnh: Internet

Kiểu tóc này dành cho các bạn có mái tóc dài sẽ phù hợp hơn. Tết tóc đi chơi kiểu búi ưu điểm là rất nhanh và tiện. Nhưng nếu để đi dự tiệc, nếu chọn kiểu đơn giản quá thì có phần hơi “xuề xòa”. Các bạn gái nhớ chú ý lựa chọn nhé, vì có rất nhiều kiểu tóc búi đẹp đi chơi Tết cho các chị em lựa chọn phù hợp với nhiều hoàn cảnh và tình huống đấy nhé. Để thêm xinh đẹp, tóc tết búi sẽ phù hợp nhất khi đi kèm với váy ngắn chấm gối.

Tóc tết búi hoa xinh xắn lại dịu dàng, nữ tính vô cùng cho các bạn đi chơi Tết
Tóc tết búi hoa xinh xắn lại dịu dàng, nữ tính vô cùng cho các bạn đi chơi Tết. Ảnh: Internet

Tóc bồng xoăn

Tóc xoăn bồng bềnh đi chơi Tết rất hợp cho các chị em theo đuổi phong cách nữ tính
Tóc xoăn bồng bềnh đi chơi Tết rất hợp cho các chị em theo đuổi phong cách nữ tính. Ảnh: Internet

Để tết tóc theo kiểu bồng xoăn nhẹ thì đầu tiên bạn phải là một người tóc dầy đã nhé. Kiểu tóc này có thể làm dễ dàng với máy sấy và lược tròn. Tóc bồng thích hợp cho các buổi đi chơi bạn bè nhất.

Tóc đẹp đi chơi với kiểu tóc xoăn bồng bềnh, dịu dàng nữ tính vô cùng
Tóc đẹp đi chơi với kiểu tóc xoăn bồng bềnh, dịu dàng nữ tính vô cùng. Ảnh: Internet

Nếu không yên tâm về tay nghề tự làm thì các bạn có thể ra ngoài quán nhờ thợ làm xoăn giả giúp cho, độ xoăn tóc bồng bềnh này sẽ giữ được từ 1-2 ngày, đủ cho các chị em diện kiểu tóc đẹp này đi chơi Tết thoải mái đấy. 

Tóc duỗi thẳng

Tóc duỗi thằng là kiểu tóc đẹp đi chơi Tết đơn giản và dễ thực hiện nhất
Tóc duỗi thằng là kiểu tóc đẹp đi chơi Tết đơn giản và dễ thực hiện nhất. Ảnh: Internet

Ngược với kiểu tết tóc đi chơi với bạn bè, tóc duỗi thẳng sẽ thích hợp cho việc đi chùa chiền, cầu lễ hoặc những nơi trang nghiêm. Đây cũng là kiểu tóc dễ nhất nếu bạn đã ép tóc từ trước.

Kiểu tóc đẹp đi chơi Tết này cực thích hợp với chị em nào đã duỗi tóc từ trước
Kiểu tóc đẹp đi chơi Tết này cực thích hợp với chị em nào đã duỗi tóc từ trước. Ảnh: Internet

Tóc tết rối

Tết tóc rối đi chơi Tết cá tính, lạ mắt cho các chị em áp dụng
Tết tóc rối đi chơi Tết cá tính, lạ mắt cho các chị em áp dụng. Ảnh: Internet

Đây là một kiểu tóc đẹp đi chơi Tết rất thích hợp. Nhưng để có kiểu tết tóc đi chơi này, bạn sẽ cần kha khá thời gian và tự làm thì hơi khó đấy. Nhưng bù lại kiểu tóc này có thể giữ trong nhiều ngày mà không lo bị hỏng do bụi hay nhiệt độ.

Bài viết trên đây đã giới thiệu kha khá các kiểu tóc đẹp đi chơi Tết rồi, hy vọng các chị em có thể lựa chọn được kiểu tóc đẹp phù hợp với phong cách bản thân cũng như tính cách và khuôn mặt để có những ngày Tết thay đổi đa dạng các kiểu tóc tết đi chơi đơn giản mà đẹp nổi bật đấy nhé.

Từ khóa:   kiểu tóc đón năm mới kiểu tóc đẹp cách tạo kiểu tóc kiểu tóc đẹp đón tết tóc tết đẹp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 0 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 0 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới