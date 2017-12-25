Tết 2018 đang cận kề, các chị em cũng cần phải sửa sang nhan sắc của mình để có thể xinh đẹp nhất trong những ngày Tết chứ nhỉ? Và để có một kiểu tóc đẹp đi chơi Tết sẽ là mong muốn của nhiều chị em. Cũng nhắc các chị em là mấy ngày Tết thì hiệu tóc chưa có mở nhé. Vậy làm thế nào để có một vài mẫu tóc đẹp đi chơi Tết đây? Hãy cùng tham khảo một vài mẫu tóc đẹp diện Tết nhé

Một kiểu tóc đơn giản nhưng dễ thực hiện và cũng không kém phần xinh đẹp nhé. Để tết tóc đi chơi Tết với kiểu tóc này, bạn chỉ cần tầm 5 – 10p là đủ.



Tóc đẹp đi chơi Tết với tết tóc nửa đầu một bên. Ảnh: Internet

Hơn nữa có rất nhiều biến thể cho kiểu tết tóc nửa đầu đi chơi Tết mà các bạn có thể lựa chọn đa dạng kiểu dáng cũng như cách thức tết tóc khác nhau mà biến hóa được nhiều mẫu tết tóc đẹp cho bản thân.



Biến hóa nhiều kiểu tóc đẹp đi chơi Tết với tóc tết đơn giản tại nhà cho các chị em. Ảnh: Internet

Tóc tết búi



Tóc tết búi dịu dàng, nữ tính cho các chị em diện đi chơi Tết. Ảnh: Internet

Kiểu tóc này dành cho các bạn có mái tóc dài sẽ phù hợp hơn. Tết tóc đi chơi kiểu búi ưu điểm là rất nhanh và tiện. Nhưng nếu để đi dự tiệc, nếu chọn kiểu đơn giản quá thì có phần hơi “xuề xòa”. Các bạn gái nhớ chú ý lựa chọn nhé, vì có rất nhiều kiểu tóc búi đẹp đi chơi Tết cho các chị em lựa chọn phù hợp với nhiều hoàn cảnh và tình huống đấy nhé. Để thêm xinh đẹp, tóc tết búi sẽ phù hợp nhất khi đi kèm với váy ngắn chấm gối.



Tóc tết búi hoa xinh xắn lại dịu dàng, nữ tính vô cùng cho các bạn đi chơi Tết. Ảnh: Internet

Tóc bồng xoăn



Tóc xoăn bồng bềnh đi chơi Tết rất hợp cho các chị em theo đuổi phong cách nữ tính. Ảnh: Internet

Để tết tóc theo kiểu bồng xoăn nhẹ thì đầu tiên bạn phải là một người tóc dầy đã nhé. Kiểu tóc này có thể làm dễ dàng với máy sấy và lược tròn. Tóc bồng thích hợp cho các buổi đi chơi bạn bè nhất.



Tóc đẹp đi chơi với kiểu tóc xoăn bồng bềnh, dịu dàng nữ tính vô cùng. Ảnh: Internet

Nếu không yên tâm về tay nghề tự làm thì các bạn có thể ra ngoài quán nhờ thợ làm xoăn giả giúp cho, độ xoăn tóc bồng bềnh này sẽ giữ được từ 1-2 ngày, đủ cho các chị em diện kiểu tóc đẹp này đi chơi Tết thoải mái đấy.

Tóc duỗi thẳng



Tóc duỗi thằng là kiểu tóc đẹp đi chơi Tết đơn giản và dễ thực hiện nhất. Ảnh: Internet

Ngược với kiểu tết tóc đi chơi với bạn bè, tóc duỗi thẳng sẽ thích hợp cho việc đi chùa chiền, cầu lễ hoặc những nơi trang nghiêm. Đây cũng là kiểu tóc dễ nhất nếu bạn đã ép tóc từ trước.



Kiểu tóc đẹp đi chơi Tết này cực thích hợp với chị em nào đã duỗi tóc từ trước. Ảnh: Internet

Tóc tết rối



Tết tóc rối đi chơi Tết cá tính, lạ mắt cho các chị em áp dụng. Ảnh: Internet

Đây là một kiểu tóc đẹp đi chơi Tết rất thích hợp. Nhưng để có kiểu tết tóc đi chơi này, bạn sẽ cần kha khá thời gian và tự làm thì hơi khó đấy. Nhưng bù lại kiểu tóc này có thể giữ trong nhiều ngày mà không lo bị hỏng do bụi hay nhiệt độ.

Bài viết trên đây đã giới thiệu kha khá các kiểu tóc đẹp đi chơi Tết rồi, hy vọng các chị em có thể lựa chọn được kiểu tóc đẹp phù hợp với phong cách bản thân cũng như tính cách và khuôn mặt để có những ngày Tết thay đổi đa dạng các kiểu tóc tết đi chơi đơn giản mà đẹp nổi bật đấy nhé.