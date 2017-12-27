Gợi ý chị em cách trang điểm đi chơi Tết cả ngày vẫn xinh xắn

Tham khảo ngay gợi ý trang điểm đi chơi Tết cả ngày vẫn xinh tươi nhé các nàng, chuẩn bị ngoại hình xinh tươi, rực rỡ cho một năm mới nhiều niềm vui và may mắn thôi.
Trang điểm đi chơi ngày Tết hẳn cũng là một bước làm đẹp được nhiều chị em quan tâm. Làm sao để tìm được hướng dẫn trang điểm không quá đậm nhưng cũng không thể trang điểm quá đơn giản được phải không? Cùng xem những hướng dẫn trang điểm ngày Tết giúp chị em luôn tươi tắn, đẹp xinh sau cả một ngày dài nhé.
Hướng dẫn trang điểm đi chơi ngày Tết xinh tươi cả ngày dài
Xin được hướng dẫn các chị em hai cách make up đi chơi Tết nhìn đơn giản nhẹ nhàng, tự nhiên mà đẹp nhất nhé. Chắn chắn trong một ngày Tết dài đi chơi, thăm hỏi họ hàng, người thân bạn bè, chị em lúc nào trông cũng xinh tươi, rạng rỡ hết đấy.
Bước 1: Sau khi làm sạch mặt thì tán kem lót giúp dưỡng ẩm, bảo vệ da cũng như để lớp kem nền bám trên da tốt hơn nhé.
Bước 2: Sau khi tán kem lót xong thì chúng ta chuyển sang dùng kem nền để vừa che khuyết điểm đồng thời làm đều màu da, tạo độ mịn màng cho làn da của các bạn gái.
Chú ý tập trung kem nền ở vùng chữ T, phần cằm và hai bên vùng mắt vốn hay bị thâm quầng nhé.
Dùng kem nền tập trung vùng chữ T, mắt, hai bên cằm để đều màu da trên mặt. Ảnh: Internet
Bước 3: Dùng cọ tán đều phấn trên mặt, nếu không có cọ thì dùng mút hoặc ngón tay tán phấn đều được nhé.
Bước 4: Tán phấn xong là chúng ta đã hoàn thành xong lớp nền chuẩn bị cho trang điểm đi chơi ngày Tết rồi đó. Giờ sẽ chuyển sang trang điểm kỹ các chi tiết bao gồm là trang điểm mắt mà môi. Lựa chọn là trang điểm Tết nhấn vào mắt hay môi để nổi bật nhé. Với cách trang điểm đi chơi Tết trong bài thì sẽ là tập trung nhấn môi nhé các chị em. Nên là phần mắt sẽ được trang điểm với các tông màu sáng nhẹ thôi.
Đầu tiên là kẻ dáng lông mày cho đậm nét.
Phần dưới đuôi lông mày thì tán lớp phấn sáng để tạo dáng lông mày ưng ý và đẹp nhất nhé.
Bước 5: Trang điểm kỹ phần mắt với tông màu nâu nhẹ đơn giản mà cũng đẹp được nhiều chị em yêu thích. Tông nâu nhẹ này cũng rất dễ kết hợp với nhiều màu son đấy các bạn ạ.
Kẻ viền mắt mi trên và mi dưới giúp mắt nhìn sâu, nét, đẹp ấn tượng hơn nhé.
Chuốt mascara cho mi cong và dày tự nhiên hơn.
Bước 6: Đánh phấn má với tông màu hồng nhẹ nhé các chị em.
Bước 7: Cuối cùng là trang điểm môi, chị em có thể lựa chọn tông màu hồng tươi tắn đón sắc xuân đang về hoặc son đỏ cam cũng hết sức nổi bật, đẹp quyến rũ luôn.
Đừng quên thoa son dưỡng để môi mịn màng, căng mịn và ăn son nhất nhé.
Những ngày Tết đang đến rất gần rồi, hy vọng những cách trang điểm đi chơi Tết trên đây phù hợp với nhiều chị em và mang đến một hình ảnh đẹp xinh, tươi tắn giúp chị em có hình ảnh, diện mạo hoàn hảo nhất đón những ngày đầu năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè nhé.