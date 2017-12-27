Gợi ý chị em cách trang điểm đi chơi Tết cả ngày vẫn xinh xắn

Xin được hướng dẫn các chị em hai cách make up đi chơi Tết nhìn đơn giản nhẹ nhàng, tự nhiên mà đẹp nhất nhé. Chắn chắn trong một ngày Tết dài đi chơi, thăm hỏi họ hàng, người thân bạn bè, chị em lúc nào trông cũng xinh tươi, rạng rỡ hết đấy.

Trang điểm đi chơi ngày Tết hẳn cũng là một bước làm đẹp được nhiều chị em quan tâm. Làm sao để tìm được hướng dẫn trang điểm không quá đậm nhưng cũng không thể trang điểm quá đơn giản được phải không? Cùng xem những hướng dẫn trang điểm ngày Tết giúp chị em luôn tươi tắn, đẹp xinh sau cả một ngày dài nhé.

Bước 2: Sau khi tán kem lót xong thì chúng ta chuyển sang dùng kem nền để vừa che khuyết điểm đồng thời làm đều màu da, tạo độ mịn màng cho làn da của các bạn gái.

Bước 1: Sau khi làm sạch mặt thì tán kem lót giúp dưỡng ẩm, bảo vệ da cũng như để lớp kem nền bám trên da tốt hơn nhé.

Tiếp theo chị em dùng kem nền để make up điệu đà đi chơi Tết nhé. Ảnh: Internet

Chú ý tập trung kem nền ở vùng chữ T, phần cằm và hai bên vùng mắt vốn hay bị thâm quầng nhé.



Dùng kem nền tập trung vùng chữ T, mắt, hai bên cằm để đều màu da trên mặt. Ảnh: Internet

Bước 3: Dùng cọ tán đều phấn trên mặt, nếu không có cọ thì dùng mút hoặc ngón tay tán phấn đều được nhé.

Dùng cọ, mút hoặc là bằng ngón tay tán phấn đều mặt. Ảnh: Internet

Bước 4: Tán phấn xong là chúng ta đã hoàn thành xong lớp nền chuẩn bị cho trang điểm đi chơi ngày Tết rồi đó. Giờ sẽ chuyển sang trang điểm kỹ các chi tiết bao gồm là trang điểm mắt mà môi. Lựa chọn là trang điểm Tết nhấn vào mắt hay môi để nổi bật nhé. Với cách trang điểm đi chơi Tết trong bài thì sẽ là tập trung nhấn môi nhé các chị em. Nên là phần mắt sẽ được trang điểm với các tông màu sáng nhẹ thôi.

Đầu tiên là kẻ dáng lông mày cho đậm nét.

Dùng chì nâu đậm, nhạt hoặc chì màu đen kẻ mày tạo dáng phù hợp nhất. Ảnh: Internet

Phần dưới đuôi lông mày thì tán lớp phấn sáng để tạo dáng lông mày ưng ý và đẹp nhất nhé.

Dùng bút kẻ mày màu nude kẻ viền dưới lông mày tạo dáng gọn gàng, đẹp nhất. Ảnh: Internet

Bước 5: Trang điểm kỹ phần mắt với tông màu nâu nhẹ đơn giản mà cũng đẹp được nhiều chị em yêu thích. Tông nâu nhẹ này cũng rất dễ kết hợp với nhiều màu son đấy các bạn ạ.

Đừng quên đánh bầu mắt một lớp nhũ nâu cho đôi mắt sâu và hài hòa hơn. Ảnh: Internet

Kẻ viền mắt mi trên và mi dưới giúp mắt nhìn sâu, nét, đẹp ấn tượng hơn nhé.

Kẻ mắt tạo đuôi mắt cũng như giúp đôi mắt nhìn sâu, nét hơn nhiều. Ảnh: Internet

Chuốt mascara cho mi cong và dày tự nhiên hơn.

Chuốt mascara giúp lông mi dày và dài cong tự nhiên. Ảnh: Internet

Bước 6: Đánh phấn má với tông màu hồng nhẹ nhé các chị em.

Có thể đánh phấn má màu hồng nhẹ hoặc tông cam đều phù hợp. Ảnh: Internet

Bước 7: Cuối cùng là trang điểm môi, chị em có thể lựa chọn tông màu hồng tươi tắn đón sắc xuân đang về hoặc son đỏ cam cũng hết sức nổi bật, đẹp quyến rũ luôn.

Đừng quên thoa son dưỡng để môi mịn màng, căng mịn và ăn son nhất nhé.

Đánh son là bước cuối cùng hoàn thành hướng dẫn trang điểm đi chơi ngày Tết xinh xắn cả ngày. Ảnh: Internet

Những ngày Tết đang đến rất gần rồi, hy vọng những cách trang điểm đi chơi Tết trên đây phù hợp với nhiều chị em và mang đến một hình ảnh đẹp xinh, tươi tắn giúp chị em có hình ảnh, diện mạo hoàn hảo nhất đón những ngày đầu năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè nhé.