Điểm danh những món đồ chơi Tết hấp dẫn và thú vị nhất

Tết đến, xuân về, người người đang nô nức chào đón năm 2018 đầy an lành, hạnh phúc. Còn với trẻ em thì thế nào nhỉ? Tết được nghỉ, có nghĩa là được chơi nhiều, nhưng phải có đồ chơi Tết thì mới thật thú vị. Hãy cùng tìm hiểu về những đồ chơi Tết thật đẹp cho trẻ em nhé.

Đây là món đồ chơi yêu thích của trẻ nam. Ngày Tết, tiếng súng pháo thay cho pháo thật cũng là một thứ thay thế cho ngày xưa. Trên thực tế, súng pháo đã bị cấm lưu hành, nó được xếp loại là đồ chơi bạo lực và có thể sẽ gây nguy hiểm cho các bé khi sử dụng chơi cũng như dọa người xung quanh. Nhưng thực sự, trước khi bị cấm thì nó quả là một món đồ chơi mà bất kỳ trẻ nam nào cũng thích có.



Tò he, món đồ chơi ngày Tết nhiều sắc màu mà nhiều bé mê tít. Ảnh: Internet

Một món đồ chơi dân dã, đầy màu sắc nhưng cũng rất đáng yêu. Được làm từ bột nếp, phẩm màu, que tre. Với chút tinh tế, kĩ thuật của người thợ nặn, những nguyên liệu trên đã trở thành những con tò he với đủ mọi hình dáng cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nếu khéo tay, bạn hoàn toàn có thể tự làm đồ chơi Tết là những con tò he đầy màu sắc và ngộ nghĩnh.

Ngày nay, vào những ngày đầu năm, cũng nhiều nơi tổ chức hội chợ, trong đó giới thiệu và hướng dẫn các em tự làm đồ chơi Tết như tò he cũng được nhiều phụ huynh và các bé yêu thích và hào hứng tham gia.

Súng nước

Có lẽ món đồ chơi Tết này thích hợp với miền Trung và miền Nam hơn. Nước là biểu trưng cho sự tốt lành cho năm mới. Súng nước vừa là đồ chơi, vừa có thể tự tạo ra game chơi Tết (game đối kháng giữa 2 phe chẳng hạn). Tuy chơi trò này rất vui nhưng hậu quả để lại khi các bé chơi trò này như ướt bẩn quần áo cũng sẽ dễ bị bố mẹ mắng phạt đấy nhé.

Trống bỏi



Trống bỏi là đồ chơi dân gian ngày Tết từ xưa còn lưu truyền đến nay. Ảnh: Internet

Một món đồ chơi dân dã nữa cũng có mặt trong này. Là một món đồ chơi đơn giản cầm tay với 1 cái trống nhỏ và 2 viên nhựa gắn dây 2 bên. Mỗi khi lắc trống, 2 viên bi đập vào trống và tạo ra tiếng kêu vui tai. Món đồ chơi này thường được các trẻ em chơi trong Tết trung thu và cả Tết cổ truyền.

Đèn lồng



Đèn lồng là đồ chơi ngày Tết mang lại nhiều kỷ niệm đẹp cho các bé. Ảnh: Internet

Ngày Tết, ngày hội, các bé thường cùng nhau làm đèn lồng tự chế đơn giản, rồi tối đến thắp đèn đi chơi quanh nhà, quanh xóm cùng nhau cũng khá thú vị và hay ho. Nhất là khi tối đến, ánh sáng lung linh từ các ngọn đèn lồng khiến mọi người nhìn thấy đều vui và ấm áp.

Cuộc sống hiện đại, trẻ em bây giờ cũng có nhiều thiết bị hiện đại hơn. Smartphone, iPad, iPhone, tablet đều đủ cả. Và dường như các trò chơi điện tử đã trở thành những game chơi Tết cho bọn trẻ. Bản thân các trò chơi không có hại, nó sẽ chỉ hại khi trở nên quá đà. Chúng tôi xin giới thiệu một vài game hay chơi Tết trên smartphone và PC nhé:

Gunny Mobile: một tựa game vui nhộn, hấp dẫn và vô cùng đơn giản. Chắc hẳn nhiều bạn cũng biết game này. Cả nhà cùng chơi game thì cũng thật thú vị phải không nào.

Đế chế: Một tựa game cũ nhưng chưa bao giờ mất đi tính hấp dẫn của nó. Cùng nhau trổ tài sánh ngang với Chim Sẻ nào các em.

PUBG: Một tựa game chỉ dành cho lứa tuổi 16+. Nhưng một khi đã chơi thì có thể bạn sẽ không dứt ra được đâu nhé.

LOL: Đơn giản, dễ chơi, dễ thắng và không kém phần kịch tính. Một trò chơi thu hút rất nhiều các bạn trẻ ngày nay, kể cả những em bé từ cấp 2.

Game bạn gái: Ngày Tết sẽ có nhiều game flash vui có nội dung đơn giản như trang điểm ngày Tết, chọn quần áo ngày Tết, chăm sóc da đẹp ngày Tết,... dành cho các bé gái được rất nhiều bé gái yêu thích và chơi hào hứng.

Ngoài ra còn có một số đồ chơi Tết thích hợp cho nhóm đông người tụ tập mà càng chơi càng vui đơn cử như:

Cờ cá ngựa: Tuy chỉ chơi được tối đa 4 người nhưng vẫn thu hút được sự chú ý, được nhiều bạn trẻ và các gia đình yêu thích chơi cùng nhau, vừa tăng tình cảm lại là một trò chơi ngày Tết lành mạnh, hoàn toàn thư giãn.



Cờ cá ngựa được nhiều trẻ em, bạn trẻ yêu thích chơi ngày Tết. Ảnh: Internet

Tổ tôm, đánh phỏm, tiến lên: Đây là những trò chơi không giới hạn số lượng người tham gia, nhưng ít nhất là phải 3-4 người thì mới có không khí thật sự vui vẻ, hào hứng. Bộ bài của những trò này thực sự là đồ chơi yêu thích mà nhiều gia đình luôn mua sẵn ngày Tết để có những phút giây chơi vui vẻ cùng nhau.

Lưu ý là tổ tôm, đánh phỏm, tiến lên chơi theo hình thức đánh bạc ăn là vi phạm pháp luật đấy nhé các bạn.

Trên đây đã giới thiệu một số đồ chơi ngày Tết hay và được nhiều trẻ em, bạn trẻ và các gia đình yêu thích. Chúc các bạn có được những giây phút vui chơi thoải mái và vui vẻ bên gia đình và người thân trong dịp Tết đến, Xuân về sắp tới nhé.