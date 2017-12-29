Những kiểu váy mặc Tết 2018 rực rỡ nhất

Tết dương lịch và Tết âm lịch rất gần nhau nên chị em nhanh tay lựa chọn những mẫu váy xinh mặc Tết đẹp rạng rỡ trong dịp đầu năm mới, khoe sắc xuân ngập tràn nhé. Hãy bỏ qua quần jeans, áo thun mà bạn đã mặc rất nhiều trong cả năm vừa rồi, tuy năng động thật đấy nhưng làm sao có thể mang lại nét dịu dàng, nữ tính, thanh lịch bằng các mẫu váy đầm đẹp được phải không? Chỉ cần lựa vài mẫu váy đầm đẹp mặc Tết theo những gợi ý dưới đây, đảm bảo bạn sẽ ghi điểm tuyệt đối trong mắt mọi người với vẻ dịu dàng, xinh tươi vô cùng nhé.

Tết 2018 đang đến gần, các hãng đều tung ra những mẫu váy đầm đẹp mặc Tết. Đây toàn là những mẫu váy mặc Tết cực xinh và quyến rũ. Các bạn nữ đều ao ước có một vài chiếc váy xinh mặc Tết đúng không nào. Hãy cùng tham khảo các mẫu váy mặc Tết 2018 cực đẹp và quyến rũ nhé.

Nhìn chung màu chủ đạo mặc trong những ngày đầu năm mới sẽ thường là màu hồng, màu đỏ, vàng, kèm theo phụ kiện sáng màu tô điểm thêm nét rực rỡ cho các chị em, mang không khí Xuân đang về, đón một năm mới nhiều tươi sáng.

Màu hồng là màu không thể thiếu trong tủ quần áo của nhiều chị em. Và mỗi dịp Tết đến thì cũng không thể nào loại màu hồng ra khỏi được danh sách này được. Màu hồng tươi thắm gợi nhớ đến màu hoa đào sắc Xuân rộn ràng, nữ tính vô cùng. Màu hồng phấn, màu hồng cánh sen lại sang trọng mà không kém phần nổi bật, quyến rũ. Mà nhất là, khi diện màu hồng thì chị em nào có nước da trắng sáng, mịn màng thì hợp vô cùng, giúp tôn nước da và vóc dáng đẹp của chị em lắm nhé.



Váy Tết màu hồng đẹp dịu dàng, thanh lịch. Ảnh: Internet

Tất nhiên theo đó là nhỡ chị em nào có tông da tối màu thì phải cân nhắc kỹ khi chọn mẫu váy mặc Tết màu hồng, không thì nó làm xỉn màu da mình không đẹp chút nào.



Mẫu váy hồng mặc đón Tết đẹp xinh. Ảnh: Internet

Mẫu váy mặc Tết 2018 màu đỏ

Màu đỏ theo quan niệm của ông bà ta chính là màu tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng, sung túc, nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng nên không khó lý giải tại sao màu đỏ lại gắn liền với ngày Tết như vậy với ngập tràn câu đối ngày Tết, phong bao lì xì, đèn lồng, ...



Mẫu đầm váy đỏ diện Tết đơn giản mà không kém phần nổi bật. Ảnh: Internet

Hơn nữa màu đỏ cũng rất bắt mắt và nổi bật, khi mà chị em diện váy đầm đẹp mặc Tết màu đỏ thì còn gì quyến rũ, còn gì gợi cảm hơn sắc đỏ thắm tươi này nữa, thu hút hết mọi ánh nhìn đều dõi theo chị em đấy nhé.



Mẫu váy đỏ kết hợp cùng phụ kiện cho chị em thêm vẻ sang trọng và lịch sự. Ảnh: Internet

Hơn nữa màu đỏ cũng không quá kén da như màu hồng nên các chị em có thể thoải mái lựa chọn váy hơn nhiều.



Diện váy đầm màu đỏ đi chơi Tết thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Internet

Mẫu váy đầm mặc Tết màu vàng

Giống với màu hồng và màu đỏ, màu vàng cũng là một màu rất được ưa chuộng mặc vào trong dịp Tết với tông màu sáng tươi, rất dễ làm nổi bật người mặc đồ. Màu vàng còn sắc vàng của hoa mai, màu được coi sẽ mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho người mặc mỗi trong những ngày đầu năm mới.



Váy màu vàng đơn giản nhưng chị em diện Tết lại lên dáng đẹp vô cùng. Ảnh: Internet

Váy màu vàng thực sự rất dễ lựa chọn, tạo nét sang trọng quý phái, rất thanh lịch cho chị em mặc đẹp xinh, diện đi chơi hay đi chúc Tết đều phù hợp vô cùng.



Mẫu váy vàng thanh lịch cho chị em diện Tết. Ảnh: Internet

Nếu chị em thích thì hoàn toàn có thể diện áo dài truyền thống hoặc áo dài cách tân màu vàng, chắc chắn sẽ càng làm không khí Xuân nô nức và rộn ràng hơn nhiều đấy.



Áo dài truyền thống đẹp nổi bật trong ngày Tết. Ảnh: Internet

Tin rằng với các mẫu váy mặc Tết 2017 này, chắc chắn đã gợi ý cho chị em những mẫu váy xinh, những cách phối đồ đẹp đi chơi ngày Tết hữu ích rồi. Chúc chị em có một cái Tết an khang, thịnh vượng bên gia đình và người thân, cũng như có váy áo thật đẹp, diện nổi bật ngày Tết nhé.