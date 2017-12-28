Ngày tết có nên mặc đồ đen?

Nhiều cụ ông, cụ bà, các bậc lão thành, cao tuổi thường có quan niệm hơi cổ hủ một chút về màu sắc trang phục ngày Tết. Màu sắc của ngày Tết phải là những màu giàu sức sống, tươi vui mang ý nghĩa mới mẻ, mạnh khỏe,… Đó thường là những màu như: màu đỏ, màu vàng,… Còn màu đen thì có phần u ám và không phù hợp với không khí ngày Tết. Và màu đen được coi là màu kiêng kị trong ngày Tết. Do vậy câu trả lời cho câu hỏi ngày Tết có nên mặc đồ màu đen trong trường hợp này là KHÔNG.

Một trong những xu hướng thời trang là sử dụng các màu sắc phù hợp với kiểu tóc. Với người châu Á nói chung, người Việt Nam nói riêng thì trang phục màu đen khá phù hợp với màu tóc đen cũng như các đường nét Á Đông trên khuôn mặt. Thực tế thì các trang phục màu đen cũng khá phù hợp với những chị em chín chắn một chút. Nhưng liệu vào các dịp lễ Tết có nên mặc đồ đen ? Một ý kiến khác về màu trang phục trong dịp Tết là không nên mặc đồ trắng. Vậy các quan niệm về màu đen trong trang phục ngày Tết là như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết nhé.

Nhưng theo nhiều chuyên gia thì màu sắc này không có dính dáng gì tới phong tục, lễ Tết cả. Nếu bạn thích thì vẫn hoàn toàn có thể mặc đồ đen vào ngày Tết. Ngay cả phương Tây, vào các dịp dạ hội, màu đen vẫn là đặc trưng cho phong cách lịch lãm và sang trọng. Hay như trong thời trang ngày cưới chẳng hạn, chú rể vẫn mặc nguyên một bộ đồ đen đấy thôi. Do vậy Tết có nên mặc đồ đen hay Tết có nên mặc đồ trắng đen hay không là tùy thuộc vào phong cách và sự lựa chọn của bạn mà thôi. Trong trường hợp mà bạn yêu thích các trang phục màu đen và cảm thấy mình thích hợp với bộ đồ màu đen thì hãy cứ tự tin diện đồ nhé.

Thật ra màu đen còn giúp gọn người cho chị em khá nhiều, che đi nhiều khuyết điểm trên cơ thể nên nếu phù hợp không khí cũng như hợp với cá tính, thời trang và phong cách thì các chị em cứ tự tin diện đồ trắng đen đi chơi Tết như thường nhé.

Dưới đây là một vài tips nhỏ phối đồ cho các chị em khi diện đồ đen trong ngày Tết

Thêm những phụ kiện nổi bật



Ngày tết có nên mặc đồ đen? Ảnh: Internet

Điểm lợi của màu đen là sẽ làm nổi bật lên những màu sắc khác. Vậy tại sao các chị em không thử chọn những phụ kiện thật rực rỡ để càng làm nổi bật mình lên nhỉ? Chứ chơi nguyên bộ đồ đen thì đâu đấy có vẻ hơi “nhàm chán”. Cứ tưởng tượng bạn thử một bộ đồ với áo đen, váy đen, giày đen, nơ đen, vòng tay đen,… thì đâu còn gì là thú vị? Cách phối màu như thế cũng khá tệ luôn đó. Hãy thử dùng một chiếc nơ màu đỏ, đi kèm với chiếc túi xách màu trắng, hoặc dây lưng màu vàng xem. Lúc đó dáng nhìn của bạn sẽ hoàn toàn khác biệt đấy.

Quần áo là cần phối màu



Ngày Tết có nên mặc đồ trắng đen hay không? Ảnh: Internet

Xu hướng thời trang đơn màu là dĩ vãng từ rất lâu rồi. Ăn mặc đẹp là cần phải biết phối đồ, đồ cũng cần phải phối màu cho thật đẹp nữa. Thế nên, màu đen chỉ nên xuất hiện ở một phần trang phục thôi. Váy đen là sự lựa chọn gần như tối ưu. Hoặc áo đen đi kèm với chân váy sặc sỡ cũng là một cách phối đồ hay. Còn nếu cả váy và áo đều đen cả thì hãy nhớ make up cho mình thật rực rỡ nhé. Màu đen sẽ làm nổi bật bạn lên đấy. Một cách khác vô cùng hợp lý là dùng các bộ váy áo nền đen, nhưng pha thêm các họa tiết màu khác. Một bộ váy đen chấm bi vàng chẳng hạn. Hoặc áo đen sọc vàng/đỏ cũng là một chiếc áo đẹp.

Điều quan trọng nhất chính là thái độ của bạn trong dịp Tết. Hãy luôn vui cười, hạnh phúc mang không khí Tết đến mọi nhà mới chính là niềm vui, hạnh phúc của Tết