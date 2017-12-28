Tổng hợp những lời chúc Tết ông bà hay nhất

Trong những ngày đầu năm mới, còn niềm vui nào lớn hơn cho ông bà khi thấy con cháu, gia đình quây quần bên nhau hạnh phúc, cùng nhau chúc tục đón chào một năm mới vui vẻ, an khang. Do vậy, cùng tham khảo những lời chúc Tết ông bà hay nhất để niềm vui ông bà thêm trọn vẹn nhé.

Mùa xuân 2018 sắp đến rồi, chúng ta sẽ lại cùng gia đình quây quần, đoàn tụ trong bữa cơm tất niên hay những bữa cơm chào đón năm mới. Và tất nhiên, không thể quên những lời chúc tụng nhau vào những ngày đầu năm. Đó là những lời chúc Tết ông bà cha mẹ, lời chúc tết bạn bè đồng nghiệp,…Nhưng để có những lời chúc tết ông bà hay nhất thì không phải là đơn giản đâu nhé. Hãy cùng tham khảo một trong những lời chúc tết ông bà hay nhất dưới đây nhé. Những lời chúc tết ông bà hay nhất

Tham khảo những lời chúc Tết ông bà hay nhất. Ảnh: Internet

Ông bà là những người đã có tuổi một chút, cái quý nhất vẫn là sức khỏe, nên sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Những lời chúc tết ông bà hay nhất là phải chúc ông bà sức khỏe và trường thọ. Năm mới, cháu chúc ông/bà thật mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc cùng con cháu ạ. Sang năm Mậu Tuất, cháu chúc ông/bà sống lâu, thật lâu và mạnh khỏe để vui vầy cùng con cháu ạ. Năm sớm, con xin kính chúc ông bà sống thật khỏe mạnh, gặp thật nhiều may mắn, có thật nhiều niềm vui bên con cháu ạ. Nhân dịp năm mới, cháu chúc ông bà sống thật lâu và khỏe mạnh để con cháu có thể làm vài (chục) lần lễ thượng thọ cho ông bà nữa ạ. Ông(bà) ơi, mỗi năm qua đi, tóc ông bà càng bạc thêm, nhưng cháu chúc ông bà thật mạnh khỏe và hạnh phúc để cháu có thể mỗi năm đều đến thăm ông bà nữa ạ. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể hướng dẫn bé, dạy cháu chúc Tết ông bà bằng thơ để lời chúc thêm ý nghĩa hơn, không khí gia đình vui vẻ và hạnh phúc hơn nhé. Với các bé từ 2-5 tuổi, thì các bé còn bé, hiếu động, ham vui, khó học thuộc được những bài chúc Tết ông bà dài được, các mẹ lựa chọn những bài thơ ngắn, vần sẽ dễ dàng với các bé hơn nhiều. Cùng tham khảo một số lời chúc tết ông bà cha mẹ hay có thể dạy được cho các bé dưới đây nhé.



Những lời chúc Tết ông bà cha mẹ hay và ý nghĩa nhất. Ảnh: Internet 6. Xuân đến hy vọng Ấm no mọi nhà. Kính chúc ông bà, Sống lâu trăm tuổi. 7. Mỗi mùa xuân tới đông qua Chúng con lại tới kính thăm ông bà Mỗi năm thêm một tuổi già Nhưng mà vẫn sung sức, dẻo dai tháng ngày Tết này con vẫn ước mong Sang năm năm nữa đi thăm ông bà. 8. Mùa xuân con xin chúc Một năm mới phát tài Cả gia đình thịnh vượng Luôn đầy ắp tiếng cười Hạnh phúc tràn đầy tim Ấm áp mãi bên nhau. 9. Xuân sang tết đến mọi nhà Con chúc ông bà sức khỏe, an khang Chúc cô chú bác giàu sang Một năm sung túc cười vang mỗi ngày Chúc anh chúc chị học hay Con ngoan trò giỏi đợi ngày công danh Chúc cho vạn sự tốt lành Mậu Tuất năm mới bức tranh xuân ngời! Với các bé lớn hơn, khả năng ngôn ngữ và ghi nhớ cũng tốt hơn rồi nên các bé hoàn toàn có thể học được những lời chúc ông bà, chúc cả gia đình dài hơn rồi nên bố mẹ có thể dạy bé những lời chúc Tết ông bà bằng thơ như sau:

Lời chúc Tết ông bà năm mới ý nghĩa. Ảnh: Internet 10. Hoa bên ngoài đã nở Những chồi non biếc xanh Báo hiệu mùa xuân tới Con cháu cùng xum vầy Chúc ông bà sung túc Sức khỏe thật dồi dào Chúng con cùng ghi nhớ Những kỉ niệm ấu thơ Nấu bánh chưng với ông bà Bên bếp củi ấm áp Những vần thơ con viết Chan chứa bao tình thương Thời gian cứ trôi qua Mỗi năm càng thêm tuổi Nhưng con vẫn tin rằng Ông bà luôn mạnh khỏe Cùng đón nhiều xuân mới Với con cháu yên vui. 11. Đinh Dậu đã qua Mậu Tuất lại tới Mùa xuân năm mới Hôm nay con tới Kính chúc ông bà Sống lâu trăm tuổi Sức khỏe dồi dào Trẻ mãi không già Nhà cửa sung túc Yêu thương chan hòa An khang thịnh vượng Lì xì con cháu Năm mới an vui. Vẫn còn rất nhiều lời chúc tết dành cho ông bà nữa. Bạn hãy chọn cho mình những lời chúc tết hay và ý nghĩa nhất để dành tặng cho ông bà mình nhé. Chúc bạn và gia đình có một Tết Mậu Tuất thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

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