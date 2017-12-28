Tổng hợp những lời chúc Tết ông bà hay nhất

Tâm sự gia đình 28/12/2017 10:07

Trong những ngày đầu năm mới, còn niềm vui nào lớn hơn cho ông bà khi thấy con cháu, gia đình quây quần bên nhau hạnh phúc, cùng nhau chúc tục đón chào một năm mới vui vẻ, an khang. Do vậy, cùng tham khảo những lời chúc Tết ông bà hay nhất để niềm vui ông bà thêm trọn vẹn nhé.

Mùa xuân 2018 sắp đến rồi, chúng ta sẽ lại cùng gia đình quây quần, đoàn tụ trong bữa cơm tất niên hay những bữa cơm chào đón năm mới. Và tất nhiên, không thể quên những lời chúc tụng nhau vào những ngày đầu năm. Đó là những lời chúc Tết ông bà cha mẹ, lời chúc tết bạn bè đồng nghiệp,…Nhưng để có những lời chúc tết ông bà hay nhất thì không phải là đơn giản đâu nhé. Hãy cùng tham khảo một trong những lời chúc tết ông bà hay nhất dưới đây nhé.

Những lời chúc tết ông bà hay nhất

Tham khảo những lời chúc Tết ông bà hay nhất
Tham khảo những lời chúc Tết ông bà hay nhất. Ảnh: Internet

Ông bà là những người đã có tuổi một chút, cái quý nhất vẫn là sức khỏe, nên sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Những lời chúc tết ông bà hay nhất là phải chúc ông bà sức khỏe và trường thọ.

  1. Năm mới, cháu chúc ông/bà thật mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc cùng con cháu ạ.
  2. Sang năm Mậu Tuất, cháu chúc ông/bà sống lâu, thật lâu và mạnh khỏe để vui vầy cùng con cháu ạ.
  3. Năm sớm, con xin kính chúc ông bà sống thật khỏe mạnh, gặp thật nhiều may mắn, có thật nhiều niềm vui bên con cháu ạ.
  4. Nhân dịp năm mới, cháu chúc ông bà sống thật lâu và khỏe mạnh để con cháu có thể làm vài (chục) lần lễ thượng thọ cho ông bà nữa ạ.
  5. Ông(bà) ơi, mỗi năm qua đi, tóc ông bà càng bạc thêm, nhưng cháu chúc ông bà thật mạnh khỏe và hạnh phúc để cháu có thể mỗi năm đều đến thăm ông bà nữa ạ.

Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể hướng dẫn bé, dạy cháu chúc Tết ông bà bằng thơ để lời chúc thêm ý nghĩa hơn, không khí gia đình vui vẻ và hạnh phúc hơn nhé. Với các bé từ 2-5 tuổi, thì các bé còn bé, hiếu động, ham vui, khó học thuộc được những bài chúc Tết ông bà dài được, các mẹ lựa chọn những bài thơ ngắn, vần sẽ dễ dàng với các bé hơn nhiều. Cùng tham khảo một số lời chúc tết ông bà cha mẹ hay có thể dạy được cho các bé dưới đây nhé. 

Những lời chúc Tết ông bà cha mẹ hay và ý nghĩa nhất
Những lời chúc Tết ông bà cha mẹ hay và ý nghĩa nhất. Ảnh: Internet

6.

Xuân đến hy vọng

Ấm no mọi nhà.

Kính chúc ông bà,

Sống lâu trăm tuổi.

7.

Mỗi mùa xuân tới đông qua

Chúng con lại tới kính thăm ông bà

Mỗi năm thêm một tuổi già

Nhưng mà vẫn sung sức, dẻo dai tháng ngày

Tết này con vẫn ước mong

Sang năm năm nữa đi thăm ông bà.

8.

Mùa xuân con xin chúc

Một năm mới phát tài

Cả gia đình thịnh vượng

Luôn đầy ắp tiếng cười

Hạnh phúc tràn đầy tim

Ấm áp mãi bên nhau.

9. 

Xuân sang tết đến mọi nhà

Con chúc ông bà sức khỏe, an khang

Chúc cô chú bác giàu sang

Một năm sung túc cười vang mỗi ngày

Chúc anh chúc chị học hay

Con ngoan trò giỏi đợi ngày công danh

Chúc cho vạn sự tốt lành

Mậu Tuất năm mới bức tranh xuân ngời!

Với các bé lớn hơn, khả năng ngôn ngữ và ghi nhớ cũng tốt hơn rồi nên các bé hoàn toàn có thể học được những lời chúc ông bà, chúc cả gia đình dài hơn rồi nên bố mẹ có thể dạy bé những lời chúc Tết ông bà bằng thơ như sau:

Lời chúc Tết ông bà năm mới ý nghĩa
Lời chúc Tết ông bà năm mới ý nghĩa. Ảnh: Internet

10.

Hoa bên ngoài đã nở

Những chồi non biếc xanh

Báo hiệu mùa xuân tới

Con cháu cùng xum vầy

Chúc ông bà sung túc

Sức khỏe thật dồi dào

Chúng con cùng ghi nhớ

Những kỉ niệm ấu thơ

Nấu bánh chưng với ông bà

Bên bếp củi ấm áp

Những vần thơ con viết

Chan chứa bao tình thương

Thời gian cứ trôi qua

 Mỗi năm càng thêm tuổi

Nhưng con vẫn tin rằng

Ông bà luôn mạnh khỏe

Cùng đón nhiều xuân mới

Với con cháu yên vui.

11.

Đinh Dậu đã qua

Mậu Tuất lại tới

Mùa xuân năm mới

Hôm nay con tới

Kính chúc ông bà

Sống lâu trăm tuổi

Sức khỏe dồi dào

Trẻ mãi không già

Nhà cửa sung túc

Yêu thương chan hòa

An khang thịnh vượng

Lì xì con cháu

Năm mới an vui.

Vẫn còn rất nhiều lời chúc tết dành cho ông bà nữa. Bạn hãy chọn cho mình những lời chúc tết hay và ý nghĩa nhất để dành tặng cho ông bà mình nhé. Chúc bạn và gia đình có một Tết Mậu Tuất thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

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