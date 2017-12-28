Tổng hợp những lời chúc Tết ông bà hay nhất

Trong những ngày đầu năm mới, còn niềm vui nào lớn hơn cho ông bà khi thấy con cháu, gia đình quây quần bên nhau hạnh phúc, cùng nhau chúc tục đón chào một năm mới vui vẻ, an khang. Do vậy, cùng tham khảo những lời chúc Tết ông bà hay nhất để niềm vui ông bà thêm trọn vẹn nhé.
Mùa xuân 2018 sắp đến rồi, chúng ta sẽ lại cùng gia đình quây quần, đoàn tụ trong bữa cơm tất niên hay những bữa cơm chào đón năm mới. Và tất nhiên, không thể quên những lời chúc tụng nhau vào những ngày đầu năm. Đó là những lời chúc Tết ông bà cha mẹ, lời chúc tết bạn bè đồng nghiệp,…Nhưng để có những lời chúc tết ông bà hay nhất thì không phải là đơn giản đâu nhé. Hãy cùng tham khảo một trong những lời chúc tết ông bà hay nhất dưới đây nhé.
Những lời chúc tết ông bà hay nhất
Tham khảo những lời chúc Tết ông bà hay nhất. Ảnh: Internet
Ông bà là những người đã có tuổi một chút, cái quý nhất vẫn là sức khỏe, nên sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Những lời chúc tết ông bà hay nhất là phải chúc ông bà sức khỏe và trường thọ.
- Năm mới, cháu chúc ông/bà thật mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc cùng con cháu ạ.
- Sang năm Mậu Tuất, cháu chúc ông/bà sống lâu, thật lâu và mạnh khỏe để vui vầy cùng con cháu ạ.
- Năm sớm, con xin kính chúc ông bà sống thật khỏe mạnh, gặp thật nhiều may mắn, có thật nhiều niềm vui bên con cháu ạ.
- Nhân dịp năm mới, cháu chúc ông bà sống thật lâu và khỏe mạnh để con cháu có thể làm vài (chục) lần lễ thượng thọ cho ông bà nữa ạ.
- Ông(bà) ơi, mỗi năm qua đi, tóc ông bà càng bạc thêm, nhưng cháu chúc ông bà thật mạnh khỏe và hạnh phúc để cháu có thể mỗi năm đều đến thăm ông bà nữa ạ.
Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể hướng dẫn bé, dạy cháu chúc Tết ông bà bằng thơ để lời chúc thêm ý nghĩa hơn, không khí gia đình vui vẻ và hạnh phúc hơn nhé. Với các bé từ 2-5 tuổi, thì các bé còn bé, hiếu động, ham vui, khó học thuộc được những bài chúc Tết ông bà dài được, các mẹ lựa chọn những bài thơ ngắn, vần sẽ dễ dàng với các bé hơn nhiều. Cùng tham khảo một số lời chúc tết ông bà cha mẹ hay có thể dạy được cho các bé dưới đây nhé.
Những lời chúc Tết ông bà cha mẹ hay và ý nghĩa nhất. Ảnh: Internet
6.
Xuân đến hy vọng
Ấm no mọi nhà.
Kính chúc ông bà,
Sống lâu trăm tuổi.
7.
Mỗi mùa xuân tới đông qua
Chúng con lại tới kính thăm ông bà
Mỗi năm thêm một tuổi già
Nhưng mà vẫn sung sức, dẻo dai tháng ngày
Tết này con vẫn ước mong
Sang năm năm nữa đi thăm ông bà.
8.
Mùa xuân con xin chúc
Một năm mới phát tài
Cả gia đình thịnh vượng
Luôn đầy ắp tiếng cười
Hạnh phúc tràn đầy tim
Ấm áp mãi bên nhau.
9.
Xuân sang tết đến mọi nhà
Con chúc ông bà sức khỏe, an khang
Chúc cô chú bác giàu sang
Một năm sung túc cười vang mỗi ngày
Chúc anh chúc chị học hay
Con ngoan trò giỏi đợi ngày công danh
Chúc cho vạn sự tốt lành
Mậu Tuất năm mới bức tranh xuân ngời!
Với các bé lớn hơn, khả năng ngôn ngữ và ghi nhớ cũng tốt hơn rồi nên các bé hoàn toàn có thể học được những lời chúc ông bà, chúc cả gia đình dài hơn rồi nên bố mẹ có thể dạy bé những lời chúc Tết ông bà bằng thơ như sau:
Lời chúc Tết ông bà năm mới ý nghĩa. Ảnh: Internet
10.
Hoa bên ngoài đã nở
Những chồi non biếc xanh
Báo hiệu mùa xuân tới
Con cháu cùng xum vầy
Chúc ông bà sung túc
Sức khỏe thật dồi dào
Chúng con cùng ghi nhớ
Những kỉ niệm ấu thơ
Nấu bánh chưng với ông bà
Bên bếp củi ấm áp
Những vần thơ con viết
Chan chứa bao tình thương
Thời gian cứ trôi qua
Mỗi năm càng thêm tuổi
Nhưng con vẫn tin rằng
Ông bà luôn mạnh khỏe
Cùng đón nhiều xuân mới
Với con cháu yên vui.
11.
Đinh Dậu đã qua
Mậu Tuất lại tới
Mùa xuân năm mới
Hôm nay con tới
Kính chúc ông bà
Sống lâu trăm tuổi
Sức khỏe dồi dào
Trẻ mãi không già
Nhà cửa sung túc
Yêu thương chan hòa
An khang thịnh vượng
Lì xì con cháu
Năm mới an vui.
Vẫn còn rất nhiều lời chúc tết dành cho ông bà nữa. Bạn hãy chọn cho mình những lời chúc tết hay và ý nghĩa nhất để dành tặng cho ông bà mình nhé. Chúc bạn và gia đình có một Tết Mậu Tuất thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.