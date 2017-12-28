Ngày Tết có nên mặc đồ trắng không?

Thời trang 28/12/2017 10:08

Nhiều chị em dù rất thích mặc màu trắng ngày Tết nhưng lại bị vướng bởi quan niệm màu trắng, đen đều là màu của tang tóc, hay kiêng kị. Vậy Tết có nên mặc đồ trắng không sẽ được giải đáp chi tiết trong bài, các chị em cùng đón đọc nhé.

Quần áo màu trắng rất phù hợp với các bạn nữ có tông màu da hồng hào dễ thương. Màu trắng cũng tượng trưng cho sự thanh khiết, trong sáng. Quần áo màu trắng cũng rất dễ phối màu với các màu khác. Nhưng liệu Tết có nên mặc đồ trắng? Theo một số người thì không nên, Tết có nên mặc đồ trắng đen hay không, họ sẽ trả lời là không. Nhưng theo một số bạn trẻ thì màu sắc quần áo đâu có quan trọng. Mặc cũng được, mà không mặc cũng chả sao. Vậy quan niệm nào mới đúng? Hãy cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Tết có nên mặc đồ trắng hay không nhé.

Tết có nên mặc đồ trắng không?

Ngày Tết có nên mặc đồ trắng không?
Ngày Tết có nên mặc đồ trắng không? Ảnh: Internet

Theo như quan niệm xưa, màu trắng tượng trưng cho khăn tang. Mà tang tóc là hung tin, không nên xuất hiện trong những ngày đầu năm mới, lúc mà chúc cho mọi sự an lành, hạnh phúc. Có một số người tin theo quan niệm này. Nhưng có lẽ quan niệm này không đúng cho lắm. Ví dụ như cô dâu trong ngày cưới mặc áo trắng thì sao nhỉ? Hoặc là áo dài trắng đi chơi Tết cũng khá phổ biến phải không nào? Vậy nên, quan niệm này có phần hơi cổ hủ và khắt khe, không còn phù hợp với lối sống hiện đại trẻ trung của nếp sống ngày nay.

Nhưng sẽ thế nào nếu bạn rơi vào hoàn cảnh ông bà, các cụ hơi khắt khe trong việc trang phục mặc ngày Tết? Mách nhỏ bạn một vài bí quyết để mặc đẹp với trang phục trắng ngày Tết nhé.

Áo trắng đi kèm chân váy màu

Ngày Tết mặc đồ trắng phối màu tinh tế vừa sang trọng lại đẹp dịu dàng, thanh lịch
Ngày Tết mặc đồ trắng phối màu tinh tế vừa sang trọng lại đẹp dịu dàng, thanh lịch. Ảnh: Internet

Đây là cách phối màu quen thuộc nhưng lại rất ư hiệu quả. Vừa đẹp lại vừa đỡ bị các cụ kêu là vô duyên. Thêm phối màu với giày nữa thì thật tuyệt vời. Nhưng nhớ, màu của giày với màu của chân váy đi kèm phải phù hợp nhé, lệch tông là phá hẳn thẩm mỹ cả bộ đi đấy.

Áo trắng với phụ kiện màu

Thêm phụ kiện giúp mặc đồ trắng ngày Tết nổi bật và đặc biệt hơn
Thêm phụ kiện giúp mặc đồ trắng ngày Tết nổi bật và đặc biệt hơn. Ảnh: Internet

Đây cũng là một cách để “đánh lừa thị giác”, làm cho người quan sát tập trung vào màu của phụ kiện hơn là màu nền trắng. Một chiếc dây lưng màu vàng, một bộ hạt xoàn màu xanh, chiếc nơ màu đỏ,…Có vô vàn cách để bạn phối màu phụ kiện sao cho làm mình thật nổi bật mà.

Chỉ cần phụ kiện đơn giản như mũ, vòng tay, dây chuyền, bộ đồ trắng ngày Tết đã mang sắc thái khác ngay rồi
Chỉ cần phụ kiện đơn giản như mũ, vòng tay, dây chuyền, bộ đồ trắng ngày Tết đã mang sắc thái khác ngay rồi. Ảnh: Internet

Trắng pha hồng

Hai màu hồng và trắng sáng quá phù hợp để mặc diện Tết rồi các chị em
Hai màu hồng và trắng sáng quá phù hợp để mặc diện Tết rồi các chị em. Ảnh: Internet

Màu trắng đi kèm với màu hồng, màu hường thì đẹp hết sảy. Nhưng lưu ý là cách phối màu nên dùng cho các bạn nữ có nước da sáng hồng nhé. Người da hơi tối thì lại phản tác dụng đấy.

Màu trắng phối hồng nhạt được bộ đồ đẹp mặc đi chơi Tết
Màu trắng phối hồng nhạt được bộ đồ đẹp mặc đi chơi Tết. Ảnh: Internet

Đọc xong bài viết này, hẳn chị em đã biết được trả lời cho câu hỏi Tết có nên mặc đồ trắng không? rồi. Nhìn chung, cái này thuộc về quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người khác nhau, cũng phải là bắt buộc hay thế nào, nên nếu chị em có gu thời trang ổn định, và thích mặc bộ đồ màu trắng trong những đầu năm mới, hợp không khí, thời trang, tính cách của mình thì chị em cứ vô tư diện thôi để nổi bật, xinh xắn và đẹp hấp dẫn nhất nhé.

Tết mặc đồ trắng vẫn rất đẹp, thời trang và không hề mang ý nghĩa xấu
Tết mặc đồ trắng vẫn rất đẹp, thời trang và không hề mang ý nghĩa xấu. Ảnh: Internet

Chúc các chị em ăn mặc thật đẹp và tỏa sáng rạng rỡ trong những ngày đầu năm mới Tết đến Xuân về cũng như có một cái Tết bình an, hạnh phúc bên gia đình, người thân, họ hàng và bạn bè nhé.

Gợi ý chị em cách trang điểm đi chơi Tết cả ngày vẫn xinh xắn

Gợi ý chị em cách trang điểm đi chơi Tết cả ngày vẫn xinh xắn

Tham khảo ngay gợi ý trang điểm đi chơi Tết cả ngày vẫn xinh tươi nhé các nàng, chuẩn bị ngoại hình xinh tươi, rực rỡ cho một năm mới nhiều niềm vui và may mắn thôi.

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