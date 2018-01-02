Những câu chúc Tết công ty hay nhất

Đời sống 02/01/2018 09:47

Năm mới làm sao có thể bỏ qua những câu chúc Tết công ty làm ăn phát đạt, thành công cũng như chúc Tết đối tác, khách hàng được phải không các bạn. Cùng tham khảo những câu chúc Tết công ty hay nhất trong bài nhé.

Xuân 2018 sắp đến gần, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị được nghỉ làm ở công ty để về đón Tết. Và sau Tết, khi “xông công ty” thì những câu chúc Tết công ty hay nhất sẽ là những gì tốt đẹp nhất mà bạn có thể thể hiện sự tôn trọng của mình với công ty. Hoặc khi bạn đi giao lưu với công ty khác, những câu chúc Tết công ty hay nhất dành cho đối tác cũng là một thành ý để hợp tác tốt đẹp hơn.

Những câu chúc Tết hay và ý nghĩa nhất

Những mẫu câu chúc Tết công ty hay và ý nghĩa nhất
Những mẫu câu chúc Tết công ty hay và ý nghĩa nhất. Ảnh: Internet

Sau đây là những câu chúc Tết công ty hay nhất 2018:

1. Chúc Công ty ngày càng phát triển, thịnh vượng và không ngừng vươn xa.

2. Chúc công ty thành công vượt trội, phát triển bền vững, đột phá thành công!

3. Chúc Công ty ngày càng lớn mạnh và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

4. Chúc công ty làm ăn phát đạt! Luôn dẫn đầu trong TOP những công ty có doanh thu cao nhất.

5. Chúc Công ty ngày càng thành công rực rỡ trên con đường kinh doanh!

6. Kính chúc Công ty sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng, tiếp tục những bước đi vững chắc trong chặng đường phía trước và tự tin khẳng định thương hiệu uy tín, chất lượng tại thị trường trong nước cũng như Quốc tế.

7. Chúc công ty phát tài, may mắn, thịnh vượng, vạn lộc và thành công!

8. Chúc sang năm mới cửa hàng luôn luôn mua may bán đắt và làm ăn phát đạt.

Một số bài thơ hay chúc Tết công ty

Lời chúc mừng năm mới công ty
Lời chúc mừng năm mới công ty. Ảnh: Internet

Bài thơ chúc Tết công ty số 1:

Hôm nay hoàng đạo ngất ngây

Thiên hòa địa lợi trời mây dát vàng

Đón Tết cửa hàng khang trang

Hướng ra đông hải thênh thang lộc tài,

Làm một mà lại có hai

Có năm có tám nối dài mai sau

Công danh phú quý bền lâu

Tươi lai sự nghiệp trước sau đắp bồi.

Xin chúc gia đình bạn tôi

Từ nay rộng mở sống đời vinh hoa.

Bài thơ thay lời chúc Tết số 2:

Hôm nay ngày đẹp tháng lộc tài,

Mừng bạn năm mới nhà hàng khang trang,

Kệ hoa tươi đẹp chúc mừng

Góp thêm không khí tưng bừng nhân đôi.

Chúc cho người bạn của tôi

Kinh doanh thắng lợi, tiền dôi dồi dào.

Bán một mà lại được hai.

Nhà hàng phát đạt, mọc thêm hai ba cài liền.

Bài thơ thay lời chúc Tết số 3:

Năm mới tốt lộc tràn về,

Gia chủ đắt hàng cười hả hê,

Tiền vào như nước đếm không xuể

Chi nhánh mọc lên khắp mọi bề.

Ngoài ra còn những mẫu công ty chúc Tết khách hàng như sau: 

Kính gửi: Quý Khách hàng

Trước tiên xin thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công Ty ...... xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã và đang tín nhiệm, quan tâm, ủng hộ các sản phẩm cũng như dịch vụ do chúng tôi cung cấp trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi luôn quan niệm rằng sự ủng hộ, yêu mến và niềm tin đến từ phía Quý khách đã dành cho công ty trong suốt thời gian qua chính là thành công lớn nhất của công ty. Để đáp lại tấm thịnh tình này chúng tôi hiểu rằng cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn nữa để không phụ niềm tin sự ủng hộ của Quý khách hàng.

Một lần nữa, Công Ty ......... xin được gửi tới Quý khách hàng những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc Quý khách hàng và gia đình đón Xuân Mậu Tuất 2018 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, An Khang Thịnh Vượng.

Lời chúc Tết khách hàng của công ty mẫu số 2:

Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đối Tác!

Chỉ còn vài ngày nữa, năm Đinh Dậu sẽ kết thúc, đồng thời Xuân Mậu Tuất lại về, Công ty .......... xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Khách Hàng, Quý đối tác và cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đã dành cho .............. trong suốt thời gian qua.

Nhân dịp năm mới sắp về, chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng, Quý đối tác những lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất. Kính chúc Quý khách hàng/đối tác nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng, cùng một năm mới an khang, tốt đẹp.

Mong rằng Công ty ........ luôn được đồng hành cùng Quí khách hàng/đối tác trên con đường phát triển mạnh mẽ và bền vững của mình.

Trân trọng,

TM. BGĐ ............

Hy vọng bài viết này có ích với các bạn và xin được chúc các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, có một năm Mậu Tuất làm ăn phát đạt gặp nhiều thành công và phát triển nhé.

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