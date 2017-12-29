Giới thiệu cách bày mâm ngũ quả ngày Tết ở miền Trung đẹp nhất

Vào bếp 29/12/2017 13:42

Người miền Trung không quá cầu kỳ khi tiến hành bày mâm ngũ quả mà họ thường sử dụng luôn những loại hoa quả có sẵn, mùa nào thức này mà thôi. Cùng xem cách bày mâm ngũ quả ngày Tết ở miền Trung ra sao nhé các bạn.

Mâm ngũ quả ngày Tết ở miền Trung cũng có nhiều điểm đặc biệt, khác hẳn với mâm ngũ quả ngày Tết ở miền Bắc chú trọng cách trình bày màu sắc hay mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Nam thì lại khó tính trong việc chọn lựa các loại quả.

Miền Trung nhiều nắng và gió, khí hậu thời tiết chịu nhiều khắc nghiệt hơn hai miền Bắc Nam nên họ cũng không quá câu nệ về các loại quả bày trên mâm ngũ quả, miễn sao đủ năm loại hoa quả tươi ngon là được, quan trọng là tấm lòng thành kính dâng lên thánh thần, ông bà tổ tiên mà thôi.

Hướng dẫn cách mâm ngũ quả ngày Tết ở miền Trung 

Ý nghĩa mâm ngũ quả miền Trung 

Người miền Trung rất chăm chút đến bàn thờ Tổ tiên cũng như bày biện cho mâm ngũ quả ngày Tết bởi với họ, văn hóa làng xã, gắn kết tình cảm với tổ tiên, họ hàng, nội tộc, làng xóm rất mạnh. Việc dành nhiều tâm huyết bày biện mâm ngũ quả ngày Tết miền Trung chính là cách thể hiện tấm lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn đến ông bà, tổ tiên đã mất, đúng theo truyền thống "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc ta.

Mâm ngũ quả ngày Tết miền Trung nhiều màu sắc
Mâm ngũ quả ngày Tết miền Trung nhiều màu sắc. Ảnh: Internet

Mâm ngũ quả miền Trung thì có điểm đơn giản hơn so với mâm ngũ quả ngày Tết miền Bắc và miền Nam khi mà họ hầu như không kiêng kỵ loại quả nào, kể cả về hương vị, màu sắc hay tên gọi, miễn là hoa quả tươi ngon, màu sắc tươi tắn, để giúp mâm ngũ quả ngày Tết thêm rực rỡ, hoa quả đủ đầy, sum suê.

Ngoài ra, khi bày năm loại quả bày trên mâm ngũ quả, thì người miền Trung còn đặt thêm hai quả dưa hấu đặt hai bên, tạo dáng cho mâm ngũ quả như hình tháp và thêm vững chắc. 

Để hiểu rõ hơn, xin giới thiệu đến các chị em một cách bày mâm ngũ quả miền Trung rõ ràng và chi tiết dưới đây để tham khảo cụ thể nhất nhé. 

Cách bày mâm ngũ quả miền Trung 

Hoa quả cần chuẩn bị:

Các chị em có thể chuẩn bị một số loại hoa quả phổ biến như là dưa hấu, xoài, bưởi, nho, táo, cam, lê, na, dứa, chuối,...cùng thêm ít hoa cúc vàng, đi rửa sạch, để ráo cho khô nước  

Bước 1: Đặt dưa hấu hai bên mâm ngũ quả ngày Tết, nếu có điều kiện và cầu kỳ hơn thì có thể mua loại khắc sẵn chữ Vạn Sự - Như Ý, thắt thêm nơ đỏ để trang trí mâm ngũ quả sáng tươi, lịch sự hơn còn không thì chỉ cần rửa sạch, đặt hai bên là được rồi. 

Bày dưa hấu hai bên mâm ngũ quả ngày Tết miền Trung tạo thế
Bày dưa hấu hai bên mâm ngũ quả ngày Tết miền Trung tạo thế. Ảnh: Internet

Bước 2: Đặt dứa và xoài vào cốc và để ở giữa mâm tạo thế.

Đặt xoài và dứa vào cốc để ở giữa mâm ngũ quả ngày Tết
Đặt xoài và dứa vào cốc để ở giữa mâm ngũ quả ngày Tết. Ảnh: Internet

Bước 3: Đặt quả bưởi trước 3 cốc sao cho quả bưởi che khuất lấp được 3 cốc xoài và dứa ở sau, đặt thêm táo, lê xung quanh để cố định cốc chắc chắn nhất. 

Đặt bưởi và táo, lê xung quanh 3 cốc xoài, dứa để cố định cốcĐặt bưởi và táo, lê xung quanh 3 cốc xoài, dứa để cố định cốc. Ảnh: Internet

Bước 4: Bày thêm chùm nho phía trên và cắm thêm hoa ở những chỗ trống, để mâm ngũ quả đủ đầy màu sắc và tươi tắn, giúp mâm ngũ quả ngày Tết miền Trung bắt mắt và nổi bật nhất.

Đặt thêm chùm nho, táo, cam cho mâm ngũ quả ngày Tết người miền Trung
Đặt thêm chùm nho, táo, cam cho mâm ngũ quả ngày Tết người miền Trung. Ảnh: Internet

Chỉ cần chút khéo léo là các bạn đã bày biện xong mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Trung rồi đấy. Nếu cần thiết có thể trang trí thêm nhiều loại hoa, nơ cũng như dây đèn nhấp nháy giúp mâm ngũ quả đầy đặn, rực rỡ đủ sắc màu trong suốt những ngày đầu năm nhé. 

Cách bày mâm ngũ quả ngày Tết miền Trung đẹp nhất
Cách bày mâm ngũ quả ngày Tết miền Trung đẹp nhất. Ảnh: Internet

Trang trí mâm ngũ quả ngày Tết mang ý nghĩa thiêng liêng, là nét đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo của người dân Việt ta. Hy vọng qua bài viết này, các bạn hiểu thêm được nét đẹp văn hóa cũng như có thêm một gợi ý bày mâm ngũ quả miền Trung đẹp. Chúc các chị em có mâm ngũ quả ngày Tết thật đủ đầy, ấm no, rực rỡ và có một cái Tết an khang thịnh vượng bên gia đình và người thân nhé. 

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