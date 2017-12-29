Dạy bé chúc Tết ông bà, người thân chúc mừng năm mới

Bé chúc Tết ông bà, cả nhà đều vui. Ảnh: Internet

Tết 2018 đang đến gần, đây là thời điểm mang rất nhiều ý nghĩa. Gia đình sum vầy, nhà nhà thắp hương tưởng nhớ đến các bậc gia tiên. Đối với các bé, đây cũng là lúc bày tỏ lòng kính yêu, yêu thương, kính trọng của mình với ông bà. Và các bậc cha mẹ cũng cần dạy bé chúc Tết ông bà sao cho thật hợp lý và đầy ý nghĩa nhé. Bé chúc Tết ông bà là một cử chỉ mang đầy tính nhân văn và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để các bé có thể tập nói rõ ràng hơn, nói được nhiều lời hay ý đẹp mang nhiều ý nghĩa, giúp bé thêm phần tự tin và mạnh dạn. Vậy cha mẹ đã nghĩ ra cách dạy bé chúc Tết ông bà sao cho thật hay chưa? Hãy cùng tham khảo một số cách dưới đây nhé

Đầu tiên, cha mẹ cần dạy cho bé biết phân biệt ông bà nội ngoại đã. Sau đó cần hướng dẫn bé cách làm quen với cách chúc Tết. Nhân dịp này, cha mẹ có thể dạy cho bé biết ý nghĩa của ngày Tết cùng một số phong tục truyền thống như: ông công, ông táo, cúng đón tổ tiên,…

1. Trước tiên, phải dạy bé hiểu và làm quen với cách chúc Tết

Hơn hết, cha mẹ cần dạy cho bé biết thái độ kính trọng, yêu thương ông bà được thể hiện qua lời nói. Đặc biệt, khi nói chuyện với người lớn tuổi cần phải có thưa, có gửi, đón/dâng cần phải dùng 2 tay,….

2. Dạy bé ứng xử khi chúc Tết



Dạy bé chúc Tết ông bà với những lời chúc hay nhất, lời thơ ngộ nghĩnh. Ảnh: Internet

Với ông bà, đâu đấy cũng là người có tuổi, việc chúc sức khỏe và hạnh phúc là điều quan trọng nhất với ông bà. Vậy nên cha mẹ nên dạy bé chúc Tết ông bà đầu tiên là sức khỏe trước đã nhé. Dưới đây là một số lời chúc phổ biến:

Năm mới, cháu chúc ông/bà thật mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc ạ. Năm mới, con chúc ông bà sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi ạ. Sang năm Mậu Tuất, cháu chúc ông/bà sống lâu, thật lâu và mạnh khỏe ạ. Năm sớm, con xin kính chúc ông bà sống thật khỏe mạnh, gặp thật nhiều may mắn, có thật nhiều niềm vui ạ. Cháu chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, luôn vui vẻ bên con cháu ạ. Nhân dịp năm mới, cháu chúc ông bà sống thật lâu và khỏe mạnh để bố mẹ cháu có thể làm vài (chục) lần lễ thượng thọ cho ông bà nữa ạ. Cháu chúc ông bà có thật nhiều sức khỏe để có thể ở bên cạnh con cháu nhiều nhiều Ông(bà) ơi, mỗi năm qua đi, tóc ông bà càng bạc thêm, nhưng cháu chúc ông bà thật mạnh khỏe và hạnh phúc để cháu có thể mỗi năm đều đến thăm ông bà nữa ạ.

Bố mẹ hoàn toàn có thể dạy bé chúc Tết ông bà những lời chúc đơn giản như trên hoặc có thể dạy bé học những bài thơ chúc Tết ông bà hay và ý nghĩa, dễ thuộc dưới đây nhé.

9.

Chúc ông bà một tô như ý,

Chúc cô chú một chén an khang,

Chúc anh chị một dĩa tài lộc.

10.

Bánh chưng xanh, bên dưa hấu đỏ

Cành mai vàng, bên càng đào tươi

Tết năm nay, Bé thêm 1 tuổi

Chúc ông bà sức khỏe nhiều nhiều

Nay Bé lớn rồi Bé không thích "lì xì"



Cách dạy bé chúc Tết ông bà ngộ nghĩnh, đáng yêu nhất. Ảnh: Internet

11.

Xuân đến hy vọng

Ấm no mọi nhà

Kính chúc ông bà

Sống lâu trăm tuổi

12.

Cháu chúc ông bà - Sống lâu trăm tuổi ạ

Năm cũ đã qua năm mới lại đến

Hôm nay con đến kính chúc

Ông Bà có là sức khỏe

Nhà cửa sung túc, hạnh phúc khang an, ăn trên thương bang

Phúc Lộc thọ tài, làm ăn tấn phát, năm mới gặp nhiều may mắn

Ông Bà đừng quên lì xì cho con.

13.

Năm cũ vừa qua

Bước sang năm mới

Hôm nay con tới

Kính chúc Ông Bà

Sống lâu sức khỏe,

Trẻ mãi không già

Yêu thương thuận hòa

Cửa nhà sung túc

Hạnh phúc khang an

Những lời chúc đều ngắn gọn và ý nghĩa đúng không bố mẹ? Nhiều khi cả nhà lại bật cười, có niềm vui tràn đầy khi nghe những lời chúc tết dễ thương từ con trẻ đấy ạ. Nhưng cha mẹ cũng nên nhắc nhở bé khi được lì xì thì cần phải có lời cám ơn và phải có lòng biết ơn. Tuyệt đối không nên dạy hư trẻ bằng cách bóc lì xì trước mặt hay bình luận về số tiền mừng tuổi. Như thế vừa vô duyên vừa làm trẻ hiểu sai đi ý nghĩa của phong bao lì xì đấy.

Ngày Xuân, ai cũng cười vui đón mừng năm mới. Nhưng nếu các bé cùng ngoan ngoãn, lễ phép thì sẽ càng vui hơn. Đây chính là tương lai của gia tộc, của đất nước. Những lời chúc ấm áp cùng sự thành kính với bậc cao tuổi chính là phúc của dòng họ và của cả đất nước.