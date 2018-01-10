Chuẩn vị ký ức với cách làm thịt nấu đông theo truyền thống ngon hấp dẫn

Vào bếp 10/01/2018 10:40

Đừng bỏ qua cách làm thịt nấu đông theo truyền thống thơm ngon, cực kỳ hấp dẫn trong bài nhé các bạn. Chắc chắn cả gia đình sẽ suýt xoa khen ngợi tài nấu ăn của bạn đấy.

Tết 2018 sắp đến, bạn đừng bỏ qua cách làm thịt nấu đông theo truyền thống vừa ngon lại không ngấy dưới đây nhé. Ăn thịt nấu đông cùng với dưa muối, hành kiệu thì bay cơm vèo vèo, cả nhà ai cũng thích đấy chị em ạ. 

Mách chị em cách làm thịt nấu đông theo truyền thống ngon hấp dẫn 

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu thịt đông ngon 

Chuẩn bị nguyên liệu nấu thịt đông chuẩn vị nhất
Chuẩn bị nguyên liệu nấu thịt đông chuẩn vị nhất. Ảnh: Internet

  • Thịt chân giò tươi ngon từ 1-1,5kg (Khi mua nên nhờ người bán cạo sạch lông cũng như là vệ sinh qua miếng thịt). Mua nguyên miếng, để cả bì thịt, không cắt bì ra đâu nhé. 
  • Mộc nhĩ, nấm hương, hành khô, gừng đầy đủ. 
  • Hạt tiêu (có thể có hoặc không tùy gia đình) và nước mắm ngon (trên 40 độ đạm) 
  • Tai lợn (có thể có hoặc không, cho vào cho món thịt lợn nấu đông thêm vị giòn)

Cách làm thịt nấu đông theo truyền thống đơn giản tại nhà 

Bước 1: Thịt chân giò mua về, kiểm tra nếu còn chưa cạo sạch lông thì dùng dao lam cạo thật sạch lại, rửa sạch, thái thành từng miếng vừa ăn, cỡ bằng hộp diêm là vừa.

Thái thịt cỡ hộp diêm là vừa đủ 
Thái thịt cỡ hộp diêm là vừa đủ. Ảnh: Internet

Nếu thịt có nhiều mỡ thì các chị em nên lọc bớt ở bước này. 

Bước 2: Tiếp theo hành khô và gừng rửa sạch, đập dập, cho vào nồi nước đun sôi, thêm ít muỗi nữa. Nước sôi thì chần thịt qua để khử bớt mùi hôi và thịt ra chất bẩn phần nào. Chần trong khoảng 2 phút thì xả qua nước lạnh, để khô rồi ướp với gia vị nấu thịt đông là nước mắm trong khoảng 30 phút cho ngấm thật kỹ. Để thịt nơi khô ráo và sạch sẽ. 

Chần thịt qua nước sôi để thịt bớt hôi và lọc bớt bẩn
Chần thịt qua nước sôi để thịt bớt hôi và lọc bớt bẩn. Ảnh: Internet

Bước 3: Trong lúc chờ thịt ngấm nước mắm thì chúng ta chuyển sang rửa, ngâm qua nước nóng nấm hương và mộc nhĩ cho mềm, rửa sạch, thái thành miếng, không cần thái nhỏ vì sau khi nấu với thịt thì miếng nhỏ quá sẽ bị vụn và mềm, không còn độ giòn. 

Bắc chảo trên bếp, xào qua nấm hương và mộc nhĩ với ít bột nêm rồi cho ra bát. 

Xào qua nấm hương và mộc nhĩ với gia vị trước
Xào qua nấm hương và mộc nhĩ với gia vị trước. Ảnh: Internet

Bước 4: Lại bắc chảo và xào thịt sau khi đã ướp 30 phút ở trên. Xào đến khi thịt săn lại thì chuyển thịt sang nồi để nấu.

Xào thịt qua để thịt săn lại, không nhão thịt
Xào thịt qua để thịt săn lại, không nhão thịt. Ảnh: Internet

Nên nấu bằng nồi áp suất cho thịt nhanh mềm, tiết kiệm thời gian, còn nếu không các bạn nên đun bằng nồi gang là thịt sẽ cho hương vị ngon nhất. 

Khi nấu thì nhớ cho nước ngập mặt thịt, đun lửa vừa, vừa đun vừa vớt bọt thịt, các chị em nhớ phải vớt thật kỹ, vì nếu để còn sót bọt thịt thì về sau nước thịt đông sẽ có bọt và không trong, ăn không ngon. Sau khi vớt bọt sạch xong thì đậy nắp vung lại, đun thịt. 

Chú ý luôn giữ nước xâm xấp thịt, nếu cạn nước thì các chị em nhớ chế thêm nước nhé. 

Bước 5: Nếu đun bằng nồi áp suất thì sau khi đậy vung 20 phút, hoặc đun bằng nồi thường thì sẽ là 30 phút, thì mở vung cho mộc nhĩ và nấm hương đã xào ở trên vào, đảo đều với thịt, đun thêm 10-20 phút nữa, để mở vung là được nhé. 

Cho thêm mộc nhĩ với nấm hương vào, đun thêm 20 phút là được
Cho thêm mộc nhĩ với nấm hương vào, đun thêm 20 phút là được. Ảnh: Internet

Bước 6: Thịt chân giò nấu đông đón Tết xong thì đổ ra hộp thủy tinh, hoặc hộp đựng đã chuẩn bị sẵn trước đó, rồi đậy nắp lại để trong ngăn mát tủ lạnh lại là được. Nếu trời lạnh thì có thể để ngay bên ngoài cũng được nhé. Thịt nấu đông ăn nên ăn trong một tuần đổ lại là hương vị và chất lượng ngon nhất. Để lâu hơn thì cần đun qua lại trước khi ăn nhé. 

Cho thịt đông vào hộp bảo quản ăn dần
Cho thịt đông vào hộp bảo quản ăn dần. Ảnh: Internet

Lưu ý: Món thịt nấu đông khi ăn cứng hay mềm phụ thuộc rất lớn vào lượng da bạn của thịt, nên tùy khẩu vị gia đình, nếu muốn ăn mềm thì có thể lọc bớt phần da, còn nếu ăn cứng thì tăng lượng da thêm (có thể mua thêm bên ngoài về trộn cùng thịt ở bước 1).

Thành phẩm món thịt lợn nấu đông ngon hấp dẫn
Thành phẩm món thịt lợn nấu đông ngon hấp dẫn. Ảnh: Internet

Nhìn chung cách nấu món thịt đông ngày Tết không quá khó hay đòi hỏi tay nghề cao nên các chị em đừng chần chờ nữa mà làm ngay cho cả gia đình mình ăn trong dịp Tết nguyên đán 2018 sắp tới này thôi. Bên cạnh bánh chưng, thịt lợn nấu đông truyền thống ăn kèm cùng với dưa muối, hành kiệu đưa cơm lắm đấy nhé. Ngoài ra, nếu chị em nào muốn trổ tài nấu ăn đợt Tết này thì đừng bỏ qua các Món ngon ngày Tết được cập nhật thường xuyên cùng hướng dẫn vô cùng chi tiết, giúp ẩm thực ngày Tết cho cả gia đình phong phú hơn nhiều, cả nhà quây quần bên nhau thưởng thức những món ngon dịp Năm mới thêm phần vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều chị em ạ. 

Không nên bỏ qua cách nấu thịt đông ngon nhất ngày Tết giới thiệu trong bài

Không nên bỏ qua cách nấu thịt đông ngon nhất ngày Tết giới thiệu trong bài

Ngày Tết còn gì ngon hơn khi có thêm đĩa thịt đông ngon miệng cả nhà cùng thưởng thức trên bàn ăn phải không các bạn? Các chị em đừng bỏ qua cách nấu thịt đông ngon nhất ngày Tết cả nhà cùng xuýt xoa khen ngon nhé.

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