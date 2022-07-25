Bỏ túi 5 mẹo chọn xoài ngon, chị em nào cũng cần khi đi chợ!

Dinh dưỡng 25/07/2022 11:52

Xoài là loại thực phẩm quen thuộc, đầy chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng để có thể lựa chọn được những quả xoài chất lượng cần kham khảo những mẹo này nhé.

Chọn xoài qua độ cứng

Khi mua xoài bạn nên thử dùng tay bóp nhẹ lên xoài một chút, xoài chín tự nhiên sẽ có độ chắc thịt nhất định, cầm chắc tay, ấn vào không bị nát, thịt xoài dẻo, phần cuống căng cứng, không bị mềm.

Tuyệt đối, bạn nên chọn xoài quá mềm nhũn, cầm không chắc tay vì những xoài này đã chín quá, không có độ giòn, ngọt ăn sẽ không ngon lắm. 

Bỏ túi 5 mẹo chọn xoài ngon, chị em nào cũng cần khi đi chợ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chọn xoài qua màu sắc vỏ

Với xoài chín, bạn nên chọn các quả có màu vàng đều, phần thịt xoài nằm trên cuống cứng, không bị mềm nhũn hoặc nhăn, phần cuống hơi lún xuống thịt. Xoài ngon sẽ có da căng, không sần sùi và những vết thâm tím li ti.

Với xoài xanh, bạn nên chọn những quả cứng, vỏ ngoài có phấn trắng, da màu xanh đậm. Những trái xoài xanh nhưng mềm là những trái hái non để có thể giữ trong thời gian dài. Những trái này sẽ có vị nhạt, không thơm ngon, thịt xoài nhũn.

Chọn xoài qua mùi thơm

Xoài chín tự nhiên nhìn chung có mùi thơm đặc trưng vô cùng hấp dẫn. Còn với những quả trông vàng tươi nhưng ngửi không thấy mùi chứng tỏ nó được chín ép do sử dụng thuốc, tốt nhất bạn nên tránh. Những quả có mùi hôi, chảy nước, mùi chua chua kiểu lên men bạn cũng không nên mua nhé, vừa không ăn được lại phí tiền.

Bỏ túi 5 mẹo chọn xoài ngon, chị em nào cũng cần khi đi chợ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra hình dạng

Khi chọn xoài nên chọn những quả có thân mình dài hơn. Những quả này thường có thịt nhiều và hạt nhỏ, mỏng và dài hơn. Xoài có hình dáng ngược lại, phía dưới tròn và to thì phần hạt bên trong sẽ tương đối to dày và thịt quả ít hơn. Nhiều người luôn thích chọn những quả xoài trông mập mạp và tròn trịa vì nghĩ rằng chúng sẽ nhiều thịt hơn. Nhưng thực tế những quả xoài có hình dáng thon sẽ ngon hơn.

Chọn xoài hạt nhỏ, nhiều thịt

Xoài hột to thường là quả có hột mắt ở đuôi dài, mắt dài thì hột sẽ to, quả càng ít ruột. Ngược lại, mắt đuôi nhỏ thì hột nhỏ, quả sẽ có nhiều thịt.

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Từ khóa:   dinh dưỡng chọn thực phẩm mẹo chọn xoài ngon

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