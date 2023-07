Zeaxanthin có vai trò bảo vệ mắt khỏi tác hại của quá trình oxy hóa và tổn thương do ánh sáng gây ra. Nó được tìm thấy với hàm lượng cao trong các loại rau màu xanh đậm, trái cây màu vàng cam và lòng đỏ trứng.

Cá hồi rất giàu astaxanthin, một loại carotenoid giúp cá có màu đỏ. Astaxanthin bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do và giúp làm chậm quá trình đục thủy tinh thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi cũng rất giàu DHA (docosahexaenoic acid), loại axít béo omega-3 chủ yếu được tìm thấy trong cá hồi. Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ ăn cá 3 lần mỗi tuần giảm nguy cơ bị đụ thủy tinh thể 11% so với người chỉ ăn cá 1 lần mỗi tháng.

Rau bina, rau xanh

Để cải thiện thị lực, phải thường xuyên ăn rau bina cùng với các loại rau xanh khác, như cải xoăn, các loại rau xanh. Trong rau bina có chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin A, lutein và zeaxanthin rất tốt cho mắt.

Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, lutein bảo vệ mắt khỏi ánh sáng tia cực tím và zeaxanthin góp phần phát triển thị giác. Cách ăn rau bina tốt nhất là uống một cốc nước rau bina tươi xay vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng.

Bí ngô

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống nhiều vitamin A và E có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể hơn.

Là một nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe mắt như vitamin E và A, bí ngô được coi là một thực phẩm tuyệt vời để giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể.

Bí ngô có chứa lượng beta-carotene cao, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Beta-carotene là một loại caroten chuyển hóa vitamin A trong cơ thể, nó giúp giữ cho tầm nhìn của bạn sắc nét bằng cách giúp võng mạc hấp thụ ánh sáng.

Vitamin A, lutein và zeaxanthin có thể bảo vệ thị lực, giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Ngoài ra, nó có chứa một lượng vitamin C và E tốt, có chức năng như chất chống oxy hóa và có thể ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại cho các tế bào mắt.