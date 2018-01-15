Bật mí cách làm mứt xoài dẻo cay tại nhà ngon hết ý

Vị cay cay pha lẫn ngọt ngọt, mằn mặn, lại thêm vị dẻo và thơm đặc trưng của xoài chắc chắn sẽ là một món ăn vặt khoái khẩu của nhiều người trong ngày Tết này đấy. Cách làm cũng khá đơn giản thôi, các chị em chịu khó một tý là cả nhà có mứt Tết ăn ngon ngày đầu mới rồi đấy. Cùng tham khảo các bước làm được trình bày chi tiết dưới đây thôi.

Sắp đến Tết 2018 rồi, những món ăn dầu mỡ, ngọt mặn ngập tràn sẽ khiến cho bạn chán ngấy, mệt mỏi. Tại sao không thử kích thích vị giác bằng một món ăn đặc biệt nhỉ? Nếu bạn biết cách làm mứt xoài dẻo cay chua thì bạn đoán đúng rồi đấy. Món mứt xoài dẻo cay chua sẽ không làm bạn thất vọng. Vị thơm quyện cùng vị chua cay mặn ngọt kích thích vị giác tối đa, cùng kiểu dẻo mềm sẽ làm bạn càng thèm hơn. Hãy cùng vào bếp với cách làm mứt xoài dẻo cay chua cực đỉnh dưới đây nhé.

Bước 1: Xoài xanh các bạn mua về rửa sạch rồi đem gọt bỏ vỏ xanh của xoài. Nhờ xoài mua về phải là loại còn tươi, ngon, không bị dập nát hay dính sâu bọ, có bệnh gì hay phun thuốc tăng trưởng hay bảo quản gì nhé.



Xoài xanh mua về rửa sạch rồi gọt vỏ. Ảnh: Internet

Bước 2: Sau khi gọt xong hết vỏ thì các chị em tiến hành cắt xoài thành từng miếng dài và dầy. Nhớ cắt đều tay nhé chị em.



Lần lượt cắt từng miếng xoài dài và dầy. Ảnh: Internet

Bước 3: Cắt xoài xanh xong, để ở nơi khô thoáng một bên, các chị em đi hòa nước vôi trong với đường, muối, ớt (nếu muốn). Sau đó ngâm xoài đã thái vào.

Chú ý nên để nước vôi trong ngập miếng xoài. Ngâm xoài qua đêm cho mềm sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước sạch.



Ngâm xoài thái trong nước vôi trong cho miếng xoài sẽ dai hơn khi làm mứt Tết. Ảnh: Internet

Bước 4: Bắc chảo trên bếp rồi cho đường, muối vào chảo cùng xoài rồi rim qua lửa tầm 5 phút. Khi rim xoài nhớ trộn đều nhưng nhẹ tay kẻo nát xoài. Kiểm tra vị rồi điều chỉnh lại gia vị ở ngay bước này, bổ sung sao các vị mặn, ngọt cay vừa miệng, ăn đúng vị nhất.



Rim xoài với đường và muối, đảo đều nhẹ tay tránh làm nát xoài. Ảnh: Internet

Bước 5: Khi nước đường sôi thì vặn nhỏ lửa và đảo đều (một cách nhẹ nhàng). Đợi đến khi đường sánh lại, miếng xoài trở nên trong thì tắt bếp. Miếng xoài có màu vàng đẹp như hình bên dưới tức là đã xong thành phẩm là mứt dẻo cay ăn Tết ở nhà rồi nhé.



Sên xoài đến khi có màu vàng như hình, tắt bếp là bạn đã hoàn thành xong món mứt xoài dẻo chua cay. Ảnh: Internet

Nên ăn mứt xoài lúc lạnh sẽ ngon hơn. Bạn có thể cho xoài vào lọ rồi đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh ăn dần, mỗi khi bày ra mời khách hoặc lúc nào muốn nhấm nháp thì hãy lấy ra ăn vừa ngon miệng lại giữ được mứt xoài lâu không bị hỏng.

Như vậy với cách làm mứt xoài dẻo cay chua, bạn sẽ giúp gia đình mình thưởng thức một món dễ ăn, thơm ngon và đậm vị rồi. Mà cách làm mứt xoài dẻo cay ăn Tết cũng khá dễ phải không nào? Cũng dễ thực hiện tương tự như cách làm mứt dừa, mấy năm nay, mứt dừa đã thành quen thuộc rồi, hãy phá cách và thay đổi hương vị mứt Tết nhà bạn thêm đặc biệt với món mứt xoài dẻo cay này nhé. Các chị em vừa được khen là khéo tay hay làm mà quan trọng hơn là có những món ngon ngày Tết chiêu đãi cả nhà cùng thưởng thức đấy. Chúc các bạn đón Tết 2018 an khang, thịnh vượng có những giây phút thật đầm ấm và sum vầy thân thiết bên gia đình nhé.