Hướng dẫn cách làm mứt xoài không cần nước vôi trong dễ làm nhất

Món mứt xoài thật thơm ngon trong ngày Tết, ai ai cũng muốn thưởng thức hương thơm, mềm dẻo quẹo, vị chua chua, ngọt ngọt thật hấp dẫn. Nhưng để làm món mứt xoài thì cần phải có nước vôi trong. Cái này thì hơi khó kiếm ở thành phố, thậm chí là ở các vùng thôn quê cũng ít ai có nước vôi. Vậy có cách làm mứt xoài không cần nước vôi trong không? Tất nhiên câu trả lời là có rồi và xin được hướng dẫn các bạn cách làm mứt xoài không cần nước vôi trong tuyệt ngon sau nhé.

Bước 1: Xoài xanh mua nên chọn loại còn tươi ngon, không bị dập nát hay sâu bệnh gì nhé. Mua về rửa sạch sau đó bạn gọt vỏ (đừng gọt dầy quá là được).

Cách làm mứt xoài không cần nước vôi trong như sau:



Xoài xanh mua về rửa sạch rồi gọt vỏ, để một chỗ khô thoáng. Ảnh: Internet

Bước 2: Sau đó cắt xoài thành từng miếng dọc. Cắt sao cho thành từng miếng dài và dầy vừa đủ (đừng dầy quá, sẽ khó chín ở bước chế biến sau).



Cắt xoài thành từng miếng dài và dầy vừa, cắt đều tay. Ảnh: Internet

Bước 3: Chuẩn bị một nồi nước, pha phèn chua vào, đun nhẹ cho nóng nước và phèn chua tan hết. Đợi tới khi nước ấm ấm khoảng 40 – 50 độ C thì cho xoài vào nồi rồi tắt bếp. Ngâm xoài khoảng 3 tiếng là vừa đủ. Xoài sau khi ngâm thì vớt ra rửa lại bằng nước sạch.



Ngâm xoài trong phèn chua khoảng 3 tiếng thì vớt ra để ráo nước. Ảnh: Internet

Bước 4: Cho xoài, đường, muối (nếu bạn thích vị mặn), ớt bột (nếu bạn thích ăn mứt xoài cay) vào bát và trộn đều. Tùy theo khẩu vị mà gia giảm các vị sao cho phù hợp.



Trộn đều xoài với các gia vị sao cho vừa miệng nhất. Ảnh: Internet

Để bên ngoài cho tới khi đường tan chảy hoàn toàn, miếng xoài được ướp ngấm hết thì đem đi sên làm mứt. Bạn có thể tận dụng lò vi sóng để thực hiện bước này. Cho hỗn hợp ở trên vào lò vi sóng, chọn nấc thấp nhất rồi quay trong 5 – 10 phút là đường sẽ tan hết. Cách này nên áp dụng vào mùa đông để tiết kiệm thời gian.

Bước 5: Tiếp theo là công đoạn sên mứt.

Bạn cần chuẩn bị một chiếc chảo sạch, đặt trên bếp cho nóng chảo. Khi chảo đã nóng, cho hết hỗn hợp xoài đường và đun nhỏ lửa. Sên đều để đường cô lại. Không nhất thiết phải đảo nhiều vì đảo có thể làm đứt miếng xoài làm giảm độ ngon. Thay vì đảo thì bạn có thể lắc chảo để cho nước đường bám dính hết vào xoài. Sên tới khi nào đường gần cạn khô, miếng xoài gần như trong suốt hoặc chuyển vàng là được.

Cuối cùng bạn sẽ thu được thành quả như sau:



Thành quả là bạn đã có món mứt xoài không cần nước vôi trong rất hấp dẫn. Ảnh: Internet

Bạn có thể cho mứt vào hộp to để lưu trữ, bảo quản lâu dài trong tủ lạnh. Món mứt này để được khá lâu và sẽ rất ngon khi ăn lạnh.

Cách làm mứt xoài không cần nước vôi trong thật dễ dàng phải không nào. Món mứt xoài sẽ là món ăn vặt lý tưởng cho gia đình vào những ngày Tết Nguyên đán 2018 sắp tới này, khi mà những món cỗ sẽ làm bạn phát ngán. Hãy cùng vào bếp và làm cho gia đình những món ăn thật ngon ngày Tết như món mứt xoài không cần nước vôi trong này nào. Chúc các bạn thành công.