Giới thiệu cách làm món cơm rượu nếp than tại nhà ăn Tết Đoan Ngọ cực ngon

Cơm rượu nếp than hay còn được gọi là cơm rượu nếp cẩm, là một món ăn rất bổ dưỡng và phổ biến trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Không những thế, cơm rượu nếp than còn là một vị thuốc quý trong Đông y. Còn theo Tây y, cơm rượu nếp than có tác dụng rất tốt cho tim mạch, ngăn ngừa và hạn chế bệnh đái tháo đường, kích thích tiêu hóa, giảm nồng độ cholesterol trong máu, thậm chí là ngăn ngừa ung thư. Vậy hôm nay hãy cùng chúng tôi vào bếp và chế biến món cơm rượu nếp than cực ngon và bổ dưỡng nhé.

Hướng dẫn cách làm món cơm rượu nếp than ngon tại nhà

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu