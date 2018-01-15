Giới thiệu cách làm món cơm rượu nếp than tại nhà ăn Tết Đoan Ngọ cực ngon

Cơm rượu nếp than hay còn được gọi là cơm rượu nếp cẩm, là một món ăn rất bổ dưỡng và phổ biến trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Không những thế, cơm rượu nếp than còn là một vị thuốc quý trong Đông y. Còn theo Tây y, cơm rượu nếp than có tác dụng rất tốt cho tim mạch, ngăn ngừa và hạn chế bệnh đái tháo đường, kích thích tiêu hóa, giảm nồng độ cholesterol trong máu, thậm chí là ngăn ngừa ung thư. Vậy hôm nay hãy cùng chúng tôi vào bếp và chế biến món cơm rượu nếp than cực ngon và bổ dưỡng nhé.

Để làm ra những mẻ cơm rượu nếp truyền thống, bạn nên sử dụng lá sen, lá chuối để gói, bọc. Trong trường hợp không có thì có thể lấy giấy bạc thay thế cũng được.

Chuẩn bị gạo nếp cẩm ngon để làm cơm rượu nếp. Ảnh: Internet



Chuẩn bị thêm lá sen để ủ cơm rượu nếp than có mùi thơm. Ảnh: Internet

Bước 2: Chế biến nguyên liệu

Đầu tiên bạn cần ngâm ủ gạo nếp cẩm trong vòng ít nhất 9 – 12 tiếng để gạo mềm ra.



Ủ gạo nếp cẩm trên 10 tiếng để gạo mềm ra. Ảnh: Internet

Sau đó bạn vo sạch, loại bỏ sạn, thóc,… rồi nấu lên như nấu cơm nếp bình thường.

Khi cơm nếp chín, bạn trải ra hũ cho nguội bớt.

Bánh men bạn bóc trấu, giã mịn (đừng giã mạnh quá nhé)

Khi cơm nếp đã nguội hẳn, bạn lấy men rắc đều rồi trộn kĩ cho men tản đều trong cơm.



Rắc men đều gạo nếp cẩm rồi trộn đều. Ảnh: Internet

Bước 3: Ủ cơm rượu nếp than

Bạn lấy lá chuối, lá sen lót ở dưới hũ

Cho cơm đã trộn men vào theo từng lớp, đừng nén chặt nhé

Ở lớp trên cùng bạn lại dùng lá sen để đậy kín

Nếu muốn cơm rượu nếp than có vị ngọt hơn (rất thích hợp cho bà bầu, bà đẻ) thì bạn có thể cho thêm một thìa đường nếu muốn.



Ủ từ 2-3 ngày thì mới làm xong món cơm rượu nếp than để cả nhà cùng thưởng thức. Ảnh: Internet

Đậy kín nắp hũ và ủ trong ít nhất 2 ngày để chín rượu. Lúc chín, cơm rượu nếp than sẽ có mùi thơm rất đặc trưng. Nếm thử sẽ thấy vị ngọt, hơi cay (do có rượu), hương thơm là đạt yêu cầu.

Cách sử dụng:

Nếu bạn muốn ăn cơm rượu nếp than thì từ ngày thứ 3 là dùng rất tốt. Nếu quá nhiều không ăn hết một lần thì bạn nên bỏ tủ lạnh để tránh men không bị chua. Món cơm rượu nếp pha sữa chua, hay còn gọi là sữa chua nếp cẩm đặc biệt được các chị em yêu thích. Món cơm rượu nếp than này đặc biệt đắt khách trong dịp Tết Đoan Ngọ để trừ sâu bọ.

Nếu bạn muốn chắt lấy rượu uống thì bạn nên để men ủ thêm một chút, rồi lấy nước rượu lần đầu (rượu cốt). Chừng một tuần sau, khi cơm đã xác lại, bạn đem cơm ra ép lấy rượu (rượu nước hai). Vị rượu nước đầu ngon hơn vị rượu nước hai, nhưng độ rượu nước hai lại cao hơn. Rượu uống có vị ngọt, cay nồng và thơm mùi nếp cẩm.

Lưu ý:

Tuy cơm rượu nếp than có giá trị dinh dưỡng cao, lại là một vị thuốc quý, nhưng dù sao trong đó cũng chứa một lượng cồn nhất định. Cần sử dụng cơm rượu nếp với lượng hợp lý, chớ nên lạm dụng quá. Đặc biệt là với bà bầu, bà đẻ thì càng cần phải lưu ý, chỉ được ăn một cốc là đủ. Ăn nhiều hơn sẽ có hại cho chính cơ thể lẫn đứa bé. Nên nhớ nhé.