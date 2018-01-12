Cách làm chả giò chay ngon đơn giản cho người ăn chay trường

Vào bếp 12/01/2018 14:01

Với những hướng dẫn cách làm chả giò chay ngon đơn giản trong bài, chắc chắn ngày Tết này, mâm cơm gia đình sẽ có thêm món chả giò chay giòn rụm, vàng tươi hấp dẫn cả nhà đều thích đấy chị em ạ.

Chả giò hay còn được gọi là nem là một món ăn truyền thống của người Việt Nam. Nhân được làm từ trứng, thịt, mộc nhỉ,…và một số thực phẩm khác, vỏ được làm từ bánh đa nem. Sau khi chiên giòn, món chả giò sẽ vừa giòn, vừa thơm, lại mềm nhân, ăn rất ngon. Nhưng với những người ăn chay thì món chả giò có vẻ không phù hợp lắm vì nhân có chứa thịt. Vậy làm thế nào để những người ăn chay có thể thưởng thức món chả giò ngon đây? Đơn giản là bạn chỉ cần biết cách làm chả giò chay ngon đơn giản là được rồi. Nhân trong cách làm chả giò chay sẽ không có chứa thịt mà có thể làm bằng một thứ khác như bột khoai môn, khoai tây,…Dưới đây là hướng dẫn cách làm chả giò chay ngon đơn giản và cực thơm luôn nhé. 

Hướng dẫn cách làm chả giò chay thơm ngon đơn giản nhìn là thèm

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • Mộc nhĩ, nấm, cà rốt, hành tím, hành lá.
  • Bột khoai môn. Nếu không có thì có thể thay bằng khoai tây hoặc khoai lang cũng được.
  • Đậu phụ miếng đã rán sẵn thì tiết kiệm thời gian, không thì có thể mua đậu phụ trắng về thì sẽ thêm 1 bước là tự rán nhé.
  • Bánh đa nem. Nên chọn loại ram Hà Tĩnh để tránh bị bục trong quá trình chiên
  • Nước mắm chay (loại này có bán ở siêu thị), hạt tiêu, muối, đường.
  • Cà chua, rau cải hoặc rau xà lách (để trang trí)
  • Dầu thực vật

Cách làm món chả giò hải sản chay giòn rụm:

Bước 1: Với những liệu cần chế biến các bạn tiến hành như sau: 

  • Cà rốt rửa sạch, thái sợi nhỏ
  • Khoai môn rửa sạch, nghiền bột
  • Nấm mèo ngâm nước lạnh rồi ngâm nước nóng cho nở. Cũng thái sợi
  • Đậu phụ trắng chiên vàng, cũng thái sợi
  • Mộc nhĩ ngâm nóng, rửa sạch, bỏ tai, thái nhỏ. 
  • Hành lá và hành tây cũng thái nhỏ. 

Tất cả nguyên liệu đều được thái nhỏ để trộn đều trước khi làm chả giò chay
Tất cả nguyên liệu đều được thái nhỏ để trộn đều trước khi làm chả giò chay. Ảnh: Internet

Bước 2: Cho tất cả các gia vị đã chuẩn bị ở trên đem trộn đều, nêm gia vị vừa đủ. Nếu muốn thêm dính, có thể thêm chút bột năng.

Trộn đều tất cả các nguyên liệu với nhau để làm món chả giò chay ngon nhất
Trộn đều tất cả các nguyên liệu với nhau để làm món chả giò chay ngon nhất. Ảnh: Internet

Để bát tô hoặc hộp đựng nhân ở nơi khô ráo, bọc màng bọc thực phẩm để tránh bụi bẩn rơi vào. Đợi tầm 30 phút cho nhân ngấm gia vị thì tiến hành gói chả giò.

Lúc gói giả giò chay thì các bạn cho dần nhân ra đĩa, gói với bánh đa nem. Chú ý là cần gói chặt tay và tránh để bánh đa nem bị vỡ, cũng như là không nên cuốn nhiều nhân quá, sẽ khiến miếng chả giò to không đẹp và khi rán thì khó chín. 

Gói chặt tay chả giò để nhân không rơi ra ngoài
Gói chặt tay chả giò để nhân không rơi ra ngoài. Ảnh: Internet

Gói xong thì các chị em hãy bắc chảo với dầu thực vật. Cần căn lượng dầu sao cho ngập miếng chả giò gói là được. Đợi dầu sôi thì cho lần lượt từng miếng vào. Chiên giòn tới khi miếng chả giò vàng tươi là đã hoàn thành gần xong việc làm món chả giò chay tại nhà đơn giản. 

Cho nem ra ngoài để ráo mỡ và thưởng thức. Nên ăn ngay khi còn nóng thì mới đầy đủ hương vị. Nếu để nguội thì sẽ kém hương vị đi nhiều đấy chị em ạ. Chuẩn bị thêm một bát nước chấm hoặc chị em có thể chấm với tương ớt, hay sốt mayonaise cũng ngon hấp dẫn vô cùng.

Bày chả giò chay ra đĩa là cả nhà có thể thưởng thức ngay được rồi
Bày chả giò chay ra đĩa là cả nhà có thể thưởng thức ngay được rồi. Ảnh: Internet

Cách làm chả giò chay ngon đơn giản trên thật dễ làm phải không nào. Bạn hoàn toàn có thể tự làm được món chả giò chay để ăn chay vào những ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2018 này hoặc vào các ngày rằm hàng tháng. Với cách làm chả giò chay, bạn sẽ có một cuộc sống thư thái, bình tâm hơn trong cuộc sống khi thưởng thức những chiếc nem chay thật ngon phải không nào. Chúc các bạn thành công và có một cái Tết Mậu Tuất vui vẻ và đầm ấm bên gia đình nhé. 

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Hướng dẫn cách làm nem chua Thanh Hóa ngon nhất tại nhà

Nem chua Thanh Hóa ngon nổi tiếng cả nước rồi, và giờ đây bạn có thể ăn bất cứ lúc nào thỏa thích không lo thực phẩm bẩn, đắt với hướng dẫn cách làm nem chua Thanh Hóa ngon nhất tại nhà nhé.

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