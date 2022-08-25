Cách làm cá lăng nướng riềng mẻ mềm thịt, thơm ngon, chuẩn đưa cơm tại nhà!

Vào bếp 25/08/2022 09:51

Cá lăng nướng riềng mẻ với phần thịt cá được nướng chín tới, đậm vị hương vị và chắc thịt, đảm bảo ăn thử là mê ngay nhé!

Cá lăng là một trong những loại cá nước ngọt rất phổ biến nhờ phần thịt cá mang vị ngọt, chắc thịt và rất ít xương. Dưới bàn tay tài hoa của các đầu bếp tại gia, cá lăng đã được biến hóa thành những món ăn vô cùng đặc sắc như: cá lăng sốt me, cá lăng rang muối, lẩu cá lăng, cá lăng kho, chả cá Lã Vọng,…trong đó, nổi bật nhất phải kể đến món cá lăng nướng riềng mẻ thơm ngon, đậm vị, ai ăn cũng thích mê. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món cá lăng nướng riềng mẻ nức tiếng gần xa này nhé!

Cá lăng - loại cá nước ngọt ngon thịt và dinh dưỡng

Cá lăng (hemibagrus wyckii) là một loài cá da trơn, nước ngọt, thuộc họ bagridae và có nguồn gốc từ châu Á, Thái Lan và Indonesia. Ở Việt Nam, đây là một loại cá rất được ưa chuộng, vì thịt cá mềm, dày, săn chắc và dễ ăn, đồng thời còn có vị ngọt ngon đặc trưng và rất ít xương. Chính vì vậy, già trẻ lớn bé đều dễ ăn hết nhé.

Cách làm cá lăng nướng riềng mẻ mềm thịt, thơm ngon, chuẩn đưa cơm tại nhà! - Ảnh 1
 Cá lăng - loại cá nước ngọt chắc thịt và rất ít xương!

Không chỉ nổi tiếng là loại cá dễ chế biến, dễ ăn, cá lăng còn là một nguyên liệu với nguồn dinh dưỡng dồi dào và các công dụng tuyệt vời.

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g cá lăng cung cấp khoảng:

  • 112 Kcal
  • 4g chất béo
  • 19g protein
  • Ngoài ra, loại cá này còn chứa một lượng chất dinh dưỡng như omega-3, vitamin A, DHA và khoáng chất đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chính nhờ vào thành phần dinh dưỡng dồi dào cùng các khoáng chất thiết yếu như vầy, việc bổ sung cá lăng vào thực đơn hàng tuần sẽ mang đến cho người thưởng thức những công dụng bất ngờ về sức khỏe như: lợi tiểu, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe của mắt, làm chậm quá trình lão hóa của da, tốt cho xương khớp,....

Đặc biệt, cá lăng còn là nguồn Omega-3 và DHA dồi dào, từ đó giúp thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển của não bộ, ngăn chặn sự phát triển của bệnh Alzheimer ở người già và đồng thời rất tốt cho phụ nữ mang thai.

Quả là một loại cá vừa ngon vừa bổ phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không note ngay loại cá dinh dưỡng này vào list bồi bổ cho gia đình và cùng bắt tay vào chế biến ngay món cá lăng nướng riềng mẻ thơm ngon, dinh dưỡng này thôi nào!

Cách làm cá lăng nướng riềng mẻ mềm ngon, đậm vị, ăn là mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm cá lăng nướng riềng mẻ mềm thịt, thơm ngon, chuẩn đưa cơm tại nhà! - Ảnh 2
 Nguyên liệu cho món cá lăng nướng riềng mẻ thơm ngon hấp dẫn!
  •  Cá lăng (khoảng 1kg) 1 con
  •  Riềng 1 củ
  •  Hành tím 3 củ
  •  Tỏi 3 tép
  •  Mẻ 2 muỗng canh
  •  Mắm tôm 1 muỗng canh
  •  Nước nghệ xay 2 muỗng canh
  •  Dầu ăn 2 muỗng canh
  •  Dầu màu điều 1 muỗng canh
  •  Gia vị thông dụng (muối/ đường/ hạt nêm) 1 ít
  •  Dụng cụ cần thực hiện: lò nướng, dao, tô, muỗng, đĩa,..

Các bước tiến hành làm cá lăng nướng riềng mẻ chuẩn ngon như nhà hàng

Bước 1: Sơ chế cá lăng

Cách làm cá lăng nướng riềng mẻ mềm thịt, thơm ngon, chuẩn đưa cơm tại nhà! - Ảnh 3
 Công đoạn làm sạch nội tạng và nhớt của cá lăng!

Đầu tiên, cá lăng mua về, bạn cần làm sạch ruột, bỏ vây và gân máu đi. 

Tiếp đó, bạn dùng muối chà xát vào cá, rồi đem rửa lại với nước cho cá bớt nhớt và để ráo.

Sau đó, bạn chỉ thái cá thành những khúc vừa ăn, với độ dày khoảng bằng 1 lóng tay như hình là được nhé.

Bước 2: Ướp cá

Cách làm cá lăng nướng riềng mẻ mềm thịt, thơm ngon, chuẩn đưa cơm tại nhà! - Ảnh 4
 Bạn nhớ trộn đều và để yên trong khoảng 20 phút cho cá thấm gia vị nhé!

Ở công đoạn này, trước hết, bạn tiến hành bóc bỏ vỏ của hành tím và tỏi, sau đó rửa sạch và băm nhỏ ra. 

Với riềng thì bạn cạo sạch vỏ, rồi cũng đem rửa sạch và băm nhỏ ra nhé.

Sau đó, bạn chuẩn bị một chiếc chén rồi cho lần lượt các nguyên liệu là  phần hành tím, tỏi, riềng đã băm nhỏ, cùng 1 muỗng canh dầu màu điều, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước nghệ xay, 2 muỗng canh dầu ăn, 2 muỗng canh mẻ và 1 muỗng canh mắm tôm vào.

Cuối cùng, tiến hành trộn đều hỗn hợp nguyên liệu trên rồi đem ướp với phần cá lăng đã được sơ chế trong khoảng 20 phút cho cá thấm đều gia vị là đã xong khâu ướp cá rồi nhé.

Bước 3: Nướng cá

Cách làm cá lăng nướng riềng mẻ mềm thịt, thơm ngon, chuẩn đưa cơm tại nhà! - Ảnh 5
 Trong quá trình nướng, bạn cần trở mặt cá để cá được chín vàng đều nhé!

Ở bước chế biến cuối cùng này, để nhiệt độ lò được ổn định, bạn cần làm nóng lò ở nhiệt độ 180 độ C trong 15 phút trước khi tiến hành nướng cá nhé.

Kế đến, bạn chỉ việc xếp phần cá đã được ướp lên khay nướng, rồi tiến hành nướng trong 15 phút ở nhiệt độ 180 độ C. 

Sau 15 phút nướng, bạn tiến hành trở mặt cá rồi quét đều 1 lớp sốt ướp lên, sau đó tiếp tục nướng thêm 5 phút nữa ở nhiệt độ 195 độ C, cho đến khi cá chín vàng đều là đã hoàn thành rồi đấy!

Thành phẩm

Cách làm cá lăng nướng riềng mẻ mềm thịt, thơm ngon, chuẩn đưa cơm tại nhà! - Ảnh 6
Món cá lăng nướng riềng mẻ thơm ngon bắt mắt! 

Cá lăng nướng riềng mẻ thơm ngon nức mũi cùng màu vàng ươm bắt mắt, nhìn là thèm. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được lớp da cá bên ngoài giòn giòn, thấm vị mặn mặn cay cay, thơm thơm của riềng mẻ, cùng phần thịt cá bên trong dai mềm, săn chắc mang vị ngọt đặc trưng của cá lăng. Món cá nướng này mà ăn kèm cùng bún tươi, đĩa rau sống tươi xanh và chấm kèm với nước mắm chua ngọt nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua cá lăng tươi ngon

- Cá lăng tươi ngon sẽ có phần da màu đen, sáng bóng, khi dùng tay ấn vào phần thịt cá sẽ thấy có độ đàn hồi, thân cá không bị xây xát, mang cá có màu hồng.

- Bên cạnh đó, nếu bạn chọn mua cá nguyên con, thì nên chọn những con cá có mắt còn trong, nhãn cầu lồi, đây là những con cá còn tươi sống.

- Ngược lại, bạn không nên mua những con cá có mắt bị lõm vào hốc mắt, phần thịt cá rời rạc, khi dùng tay ấn vào thì để lại vết hằn, đặc biệt là có màu sắc và mùi hôi lạ.

Trên đây là công thức làm món cá lăng nướng riềng mẻ chuẩn thơm ngon và đậm vị tại nhà. Chỉ với vài công đoạn chế biến đơn giản là bạn đã có ngay đĩa cá lăng nướng riềng mẻ thơm ngon nức mũi, dinh dưỡng và chuẩn bắt vị. Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay món ăn thơm ngon này vào menu bữa ăn tối nay nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!

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