Cách làm da heo chiên giòn tẩm muổi ớt ngon bá cháy phục vụ chị em ăn kiêng

Vào bếp 23/05/2018 09:38

Dưới đây là cách làm da heo chiên giòn tẩm muối ớt cực kỳ ngon, dễ làm mà không sợ chiên bị nổ hay văng dầu. Chị em ăn kiêng lowcarb hoàn toàn có thể ăn món này mà không sợ béo nữa nhé!

Da heo chiên giòn tẩm muối ớt là món ăn ngon mà cách làm lại rất đơn giản. Nếu bạn sợ cách chiên thông thường sẽ làm cho da heo bị nổ thì không phải lo vì với cách xử lý da heo trong bài viết này, bạn có thể chiên da heo một cách thoải mái mà không bị nổ văng dầu. Cùng bắt đầu thôi

Cách làm da heo chiên giòn tẩm muổi ớt ngon bá cháy phục vụ chị em ăn kiêng - Ảnh 1

Da heo chiên giòn tẩm muối ớt là món ăn vặt không gây béo - Ảnh: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu làm da heo chiên giòn tẩm muối ớt

Với các nguyên liệu này, bạn có thể tùy biến làm da heo chiên giòn cháy tỏi hoặc da heo chiên giòn nước mắm tùy sở thích. Da heo chiên giòn tẩm muối tỏi ớt rất thơm ngon, là món ăn vặt không gây tăng cân và dễ “gây nghiện”.

Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm:

- 500g da heo tươi

- 2 quả ớt tươi

- 1 thìa ớt bột

- 1 củ tỏi bóc vỏ sẵn

- Các loại gia vị nêm nếm gồm: bột canh, đường kính, dầu ăn

Cách làm da heo chiên giòn tẩm muổi ớt ngon bá cháy phục vụ chị em ăn kiêng - Ảnh 2

Tự làm da heo chiên giòn tẩm muối ớt ăn vừa ngon vừa đảm bảo vệ sinh - Ảnh: Internet

Cách chế biến món da heo chiên giòn tẩm muối ớt

Phần 1: Sơ chế da heo

- Rửa sạch và cạo bì để da heo không còn lông nữa, sau đó xát muối và giấm để xử lý mùi hôi tanh ở da heo

- Loại bỏ hết phần mỡ còn dính vào da heo

- Đối với ớt tươi, bạn loại bỏ hạt rồi băm nhỏ, tương tự như vậy đối với tỏi cũng bằm nhỏ

Phần 2: Thực hiện làm da heo chiên giòn

- Bạn đun sôi 1 nồi nước rồi thả bì lợn vào, luộc khoảng 5-10 phút rồi vớt ra, để nguội

- Thái nhỏ da heo thành các miếng dài vừa ăn

- Rải da heo lên 1 chiếc mẹt rồi đem phơi nắng 1 ngày. Da heo sau khi phơi nắng sẽ không bị nổ khi chiên trong dầu nóng.

Cách làm da heo chiên giòn tẩm muổi ớt ngon bá cháy phục vụ chị em ăn kiêng - Ảnh 3

Da heo phơi nắng sẽ hạn chế bị nổ, văng dầu khi chiên - Ảnh: Internet

- Sau khi đã phơi nắng da heo, bạn đun dầu ăn nóng già rồi vặn nhỏ lửa, thả da heo vào chiên từ từ

- Da heo sau khi chiên nên được vớt ra rổ hoặc giấy thấm dầu để ráo dầu.

- Tỏi ớt phi vàng thơm, trộn với 1 thìa bột canh, 2 thìa cà phê đường kính, bột ớt, sau đó đổ vào da heo vừa chiên, xóc đều

Vậy là thành quả da heo chiên giòn tẩm muối ớt đã hoàn thành. Nếu bạn thích hương vị đậm đà hơn, có thể thêm vào hỗn hợp gia vị một thìa cà phê mắm. Tuy nhiên, da heo xóc mắm nên ăn luôn để đảm bảo hương vị được giòn và thơm.

Cách làm da heo chiên giòn tẩm muổi ớt ngon bá cháy phục vụ chị em ăn kiêng - Ảnh 4

Da heo chiên giòn tẩm muối ớt hoàn thành - Ảnh: Internet

Da heo không ăn hết, các bạn cất vào hũ kín và bảo quản trong tủ lạnh để da heo luôn giữ được độ giòn tan như khi mới chiên. Đây chắc hẳn là món ăn vặt khoái khẩu của các cô nàng đang vật vã ăn kiêng giảm cân lấy lại vóc dáng cân đối trong hè này. Chúc các bạn thành công!

Cách làm món da heo chiên giòn lắc tỏi ớt cực ngon cho ngày lạnh

Cách làm món da heo chiên giòn lắc tỏi ớt cực ngon cho ngày lạnh

Thời tiết se lạnh mà được cùng bạn bè, gia đình nhâm nhi miếng da heo giòn tan, cay nồng lại thơm lừng mùi tỏi chiên thì thật tuyệt vời. Tự làm da heo chiên giòn ngay hôm nay để chiêu đãi cả nhà thôi nào!

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