Cách làm món da heo chiên giòn lắc tỏi ớt cực ngon cho ngày lạnh

Da heo chiên giòn là một trong những món ăn vặt quen thuộc và được nhiều người yêu thích, nhất là trong những ngày thời tiết se lạnh thế này! Cách làm da heo chiên giòn lắc tỏi ớt không quá khó nhưng cũng cần một chút bí quyết để món ăn trở nên hoàn hảo và hấp dẫn hơn.

Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Nguyên liệu:

- 500g da heo

- 1 củ tỏi, 1 quả chanh, 1 củ gừng

- Gia vị: ớt bột, muối, đường

- Dầu ăn

Cách làm:

Bước đầu tiên, bạn cần sơ chế da heo thật sạch. Phần da heo đem rửa qua với nước, sau đó xát muối, chanh và gừng đập dập để khử hết mùi hôi rổi rửa sạch lại là được. Bí quyết khử mùi này sẽ giúp da heo ngon hơn, món ăn thêm phần hấp dẫn.

Đổ nước vào nồi, đun sôi rồi cho da heo vào trần sơ, sau đó thả ngay vào tô nước lạnh để da heo giòn hơn. Nếu không thích ăn mỡ, bạn có thể lọc bớt phần mỡ trên da heo.

Tiếp đến, bạn cắt da heo thành từng miếng vuông vừa ăn rồi cho vào tô ướp chung với 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê đường và 2 thìa cà phê ớt bột. Để da heo ngấm đều các gia vị, bạn nên ướp trong khoảng từ 15 – 20 phút.

Sau khi ướp, xếp da heo lên khay rồi cho vào lò sấy với nhiệt độ khoảng 125 độ C trong khoảng 120 phút. Khi đã sấy xong, đổ da heo ra dĩa, để nguội để chuẩn bị chiên.

Dùng chảo sâu lòng để chiên, đổ dầu vào đun với lửa lớn đến khi dầu sôi thì hạ lửa vừa. Cho phần da heo vào chiên khoảng 30 giây, dùng đũa đảo đều tay cho đến khi da heo nở hết thì vớt ra dĩa.

Bạn nên chia da heo thành nhiều phần để chiên nhiều lần, cách này sẽ giúp da heo chín giòn đều. Muốn da heo ngon giòn hơn, bạn có thể chiên da heo lại lần 2 với lửa nhỏ.

Bước cuối cùng là tẩm thêm gia vị cho món ăn. Tỏi bóc sạch vỏ, sau đó thái nhỏ, trộn chung với ớt bột. Cho một chút dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho tỏi ớt vào phi thật thơm. Đem hỗn hợp này trộn đều cùng da heo chiên giòn là món ăn đã hoàn thành. Chắc hẳn những miếng da heo giòn cay, đậm vị này sẽ khiến bạn ăn hoài không ngán.

Chúc bạn thành công với cách làm món da heo chiên giòn lắc tỏi ớt này nhé!