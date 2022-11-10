Một số mẹo chữa bong gân mu bàn chân đơn giản hiệu quả sau 10 phút

Công việc của bạn thường xuyên vận động tay chân, đôi chân hoạt động mạnh, chạy nhảy nhiều rất dễ dẫn đến trình trạng bị đau nhức. Đặc biệt nếu như bị tác động mạnh thì có thể sẽ bị bong gân, giống như bạn chơi bóng đá vậy, khi mu bàn chân chạm bóng với áp lực mạnh sẽ làm đau chân và bị trật khớp hay bị bong gân. Vậy đâu là cách chữa bong gân mu bàn chân nhanh chóng và hiệu quả tại nhà? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Cụ thể, bàn chân là bộ phận có chức năng nâng đỡ toàn bộ cơ thể với cấu trúc phức tạp gồm rất nhiều xương, khớp, gân, cơ và hệ thống dây chằng. Trong đó, dây chằng là các cơ bao quanh khớp xương nối hai xương của một khớp, có nhiệm vụ cố định và bảo vệ đầu khớp. Ở trạng thái bình thường, các dây chằng này sẽ co giãn và liên kết các khớp xương bàn chân giúp cơ thể di chuyển linh hoạt. Khi gặp tác động mạnh, dây chằng có thể bị giãn hoặc rách, đứt gây ra tình trạng bong gân.

Chúng ta có thể hiểu bong gân là tình trạng bị tổn thương của các dây chằng nối lại giữa các khớp xương. Sự liên kết này sẽ giúp bạn hoạt động dễ dàng nhờ sự co giãn vừa đủ của nó. Tuy nhiên, nếu như liên kết này bị phá vỡ thì xương sẽ bị trật khớp, gây ra cơn đau nhức rất khó chịu, vị trí này sẽ bị sưng to lên, bầm tím, chạm vào bị đau.

Các chị em thường đi giày cao gót là những người thường bị bong gân mu bàn chân!

Bong gân mu bàn chân có thể gặp ở bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào. Nhưng những người thường xuyên chơi thể thao đặc biệt các môn sử dụng nhiều lực ở chân như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền; người hay đi giày cao gót; người bê vác nặng, người làm việc lao động chân tay… đều là những đối tượng nguy cơ cao bị bong gân bàn chân.

Có 3 mức độ bị bong gân mu bàn chân như sau:

- Cấp độ 1. Bạn bị rách nhỏ ở dây chằng.

- Cấp độ 2. Bạn bị rách một phần lớn ở dây chằng.

- Cấp độ 3. Các dây chằng bị đứt hoàn toàn hoặc tách rời khỏi xương.

Thông thường, bong gân mu bàn chân không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không điều trị dứt điểm sẽ khiến bạn khó vận động được như bình thường, thậm chí dẫn đến khớp ngày càng yếu đi, thường xuyên tái phát và gây ra biến chứng nguy hiểm như, viêm khớp, đau mãn tính,….Do vậy, bạn nên thực hiện các bước dưới đây để trị bong gân hiệu quả nhé!

Các cách chữa bong gân mu bàn chân hiệu quả và nhanh chóng tại nhà

1. Trị bong gân mu bàn chân bằng đá lạnh

Đá lạnh tuy không phải thuốc nhưng nó lại có khả năng tê liệt tế bào tạm thời, giúp giảm đau và giảm sưng tấy nhanh chóng. Chính vì vậy, khi mu bàn chân của bạn bị bong gân, hãy nhanh chóng chườm đá lạnh lên trên chân và giữ như vậy cho đến khi chân bớt cảm giác đau là được.

Dùng đá lạnh chườm lên mu bàn chân giúp giảm đau, trị bong gân hiệu quả!

Hoặc, thông thường, ngành y tế hay sử dụng bình xịt để xịt lên vị trí bị trật khớp, bong gân. Cách này cũng giống như chườm đá vậy, nó làm tê lạnh và giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau khi áp dụng cách giảm đau do bong gân ở mu bàn chân này, bạn nên sử dụng thêm các biện pháp khác để điều trị nhanh chóng hơn.

2. Chữa bong gân mu bàn chân bằng cách không vận động nhiều

Nếu như bạn đang bị bong gân mà vẫn tiếp tục vận động mạnh và liên tục thì các dây chằng còn lại sẽ có nguy cơ bị đứt gãy và khiến chân càng bị đau và sưng nhiều hơn. Do vậy, để đảm bảo quá trình trị bong gân mu bàn chân diễn ra hiệu quả, bạn nên giảm hoặc tránh cho vị trí khớp xương đó vận động quá nhiều và vận động mạnh.

Chỉ cần làm như vậy, sau khoảng vài tháng thì vị trí sưng tấy sẽ phục hồi được hoàn toàn.

Dùng băng gạc cố định và hạn chế vận động mạnh là cách giúp bệnh tình chóng thuyên giảm!

Ngoài ra, nếu muốn tránh vị trí mu bàn chân bị ảnh hưởng, bạn hãy dùng băng gạc cố định lại là tốt nhất.

3. Sử dụng thuốc điều trị bong gân mu bàn chân

Đây là biện pháp hiện đại mà nhiều người đã ưu tiên sử dụng nhằm điều trị sưng khớp tốt nhất. Bạn hãy nhờ sự chỉ dẫn của bác sĩ để tìm ra loại thuốc uống hay thuốc bôi trực tiếp sao cho phù hợp với tình trạng của mình nhất nhé.

Ngoài ra, trong dân giân người ta cũng hay nhắc tới biện pháp trị bong gân khớp chân, tay bằng sản phẩm thiên nhiên, đơn giản là các loại thảo dược. Ví dụ lá náng, lá đòn, lá bạc thau, dạ cầm... Bạn có thể giã những loại lá này rồi chườm lên phần mu bàn chân trong khoảng 2 – 3 tiếng mỗi ngày để giảm đau nhanh chóng và giảm sưng tấy tốt nhất.

Trên đây là tổng hợp những cách trị bong gân mu bàn chân hiệu quả và nhanh chóng tại nhà. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho quá trình chữa bong gân mu bàn chân tại nhà của bạn! Tuy nhiên, sau khi áp dụng những cách chữa trị bong gân ở mu bàn chân như nói trên mà bạn chưa thấy hiệu quả như ý thì hãy nhanh chóng đến bệnh viện để bác sĩ kịp thời thăm khám và cho lời khuyên tốt nhất nhé. Chúc các độc giả luôn khỏe mạnh và đẹp xinh mỗi ngày!