Loại quả rẻ bèo được mệnh danh là "nhân sâm của người nghèo" nhờ những công dụng tuyệt vời này

Sống khỏe 30/08/2023 06:51

Tất cả các bộ phận của loại quả này đều được sử dụng làm vị thuốc chữa bệnh, rẻ, hiệu quả mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Mướp là một loại quả rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam, mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh. Tất cả các bộ phận của mướp đều được sử dụng làm vị thuốc chữa bệnh, rẻ, hiệu quả mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.Theo Đông y, mướp có vị ngọt, tính mát, không độc, có tác dụng điều kinh, chỉ đới, bình can tức phong, thanh nhiệt, nhuận da, thông kinh lạc, thông đại tiểu tiện, hành huyết mạch. Mướp già đốt tồn tính, dùng làm thuốc có thể khử phong, hóa đờm, lương huyết, giải độc, sát khuẩn, thông kinh lạc, thông sữa. 

Loại quả rẻ bèo được mệnh danh là 'nhân sâm của người nghèo' nhờ những công dụng tuyệt vời này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Y dược học hiện đại phát hiện quả, lá, dây của cây mướp đều có thể chữa bệnh. Từ mướp có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, đồ uống giải khát và chữa bệnh. Trong quả mướp có chứa nhiều nước, protid, lipid, glucid, xenlulo, canxi, photpho, sắt, beta-caroten, B1, B6, B2, C…

Ngoài công dụng chữa bệnh, mướp còn là loại rau rất phổ biến. Có thể dùng mướp để xào, luộc hoặc nấu canh, mỗi món ăn từ mướp mang một hương vị hấp dẫn riêng. Giá rất rẻ nhưng mang lại rất nhiều công dụng, từ lâu quả mướp là loại quả được mệnh danh “nhân sâm của người nghèo" hay "nhân sâm trong vườn”.

5 công dụng của quả mướp đối với sức khỏe không phải ai cũng biết: 

Hỗ trợ giảm chứng đau nửa đầu: Mướp còn có một khả năng thần kỳ là giải quyết các cơn đau liên quan đến chứng đau nửa đầu. Bởi trong mướp có một lượng magie hữu ích, giúp cân bằng chất dẫn truyền thần kinh trong cơ thể.

Loại quả rẻ bèo được mệnh danh là 'nhân sâm của người nghèo' nhờ những công dụng tuyệt vời này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Mangan có trong mướp là một yếu tố quan trọng trong việc sản xuất các enzym tiêu hóa có ích cho quá trình tạo gluconeogenesis. Nghiên cứu cho thấy, mangan có thể thúc đẩy bài tiết insulin, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Có lợi cho tim mạch: Lợi ích sức khỏe của mướp đối với tim có thể được nhận thấy thông qua hàm lượng vitamin A dồi dào. Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ 900mg vitamin A có thể làm giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính, do đó làm giảm nguy cơ bệnh tim.

Giảm viêm khớp: Hàm lượng đồng trong mướp cung cấp một chất chống viêm hữu ích để làm dịu tình trạng cứng và đau do viêm khớp. Đó là lý do nhiều người bị viêm khớp thường sử dụng vòng tay bằng đồng vì họ tin rằng, vòng tay bằng đồng có thể hỗ trợ giảm đau.

Ngăn ngừa bệnh thiếu máu: Vitamin B6 có trong mướp chịu trách nhiệm sản xuất hemoglobin trong máu, giúp vận chuyển oxy đến tất cả tế bào và máu. Vì vậy, hãy thêm mướp vào thực đơn hằng ngày để bổ sung vitamin B6, giúp giảm các triệu chứng thiếu máu và ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Loại quả rẻ bèo được mệnh danh là 'nhân sâm của người nghèo' nhờ những công dụng tuyệt vời này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn quả mướp: 

  • Không nên ăn mướp cùng với củ cải trắng, vì cả hai loại thực phẩm này đều có tính hàn nếu kết hợp với nhau sẽ khiến cơ thể bị khó chịu, khiến khả năng tình dục bị giảm sút, suy giảm sinh lực. 
  • Không nên ăn mướp với cải bó xôi vì nếu ăn cùng với nhau sẽ khiến làm tăng nhanh nhu động đường ruột, rối loạn tiêu hóa thậm chí gây tiêu chảy nặng. 
  • Không nên ăn mướp khi nó đã có vị đắng vì đây chính là dấu hiệu môi trường trồng không được đảm bảo, cách bảo quản không đúng.
  • Với những trường hợp tỳ vị hư hoặc bị đau bụng, đi đại tiện lỏng nát thì cũng không nên sử dụng.
  • Nam giới bị liệt dương không nên ăn mướp
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Bằng việc thay đổi những thói quen ăn uống hàng ngày, bạn không chỉ cải thiện sức khỏe của mình mà còn có thể phòng ngừa khả năng mắc phải ung thư. 

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