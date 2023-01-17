Lá đu đủ có tác dụng gì? Những công dụng được ít người biết đến

Hầu hết mọi người đều không lạ gì với đu đủ, một thứ quả nhiệt đới quen thuộc, và cũng biết rõ các lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà nó mang lại. Tuy nhiên, có rất ít người biết được rằng, lá đu đủ cũng là nơi chứa nhiều hợp chất, dược liệu có thể điều trị một số bệnh khác nhau, từ việc cải thiện sức khoẻ tiêu hóa đến chữa bệnh sốt xuất huyết. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tác dụng của lá đu đủ ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đu đủ có đầy đủ các vitamin và khoáng chất lành mạnh, nhiều chất chống oxy hóa beta carotenes, nhiều axit béo bổ dưỡng. Và giống như quả đu đủ, lá đu đủ cũng có nhiều công dụng chữa bệnh, chăm sóc, dưỡng da và tóc kỳ diệu. Cụ thể những lợi ích sức khoẻ của lá đu đủ như sau:

Tác dụng của lá đu đủ với cải thiện tiêu hóa

Lá đu đủ giúp cải thiện tiêu hóa tích cực, ăn uống ngon miệng hơn!

Lá đu đủ tươi giàu papain và chymopapain, hỗ trợ tiêu hóa, làm sạch ruột kết và giúp ngăn ngừa táo bón. Cũng có một số bằng chứng cho thấy papain có thể giúp ngăn ngừa loét dạ dày không phát triển. Ngoài ra, lá đu đủ cũng có chứa một số enzyme khác bao gồm amylase và protese giúp phân hủy carbohydrate, protein và khoáng chất. Điều này giúp chúng ta hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn từ thực phẩm hàng ngày, cải thiện tiêu hóa đáng kể.

Tác dụng của lá đu đủ tươi với bệnh tiểu đường

Một số nghiên cứu trên người và động vật đã chứng minh rằng lá đu đủ có thể làm tăng độ nhạy của glucose và làm giảm mức độ glucose trong máu khiến chúng ở nồng độ cân bằng, phù hợp cho người bị bệnh tiểu đường loại 2.

Cụ thể, một nghiên cứu trên người lớn ở Mauritius và công bố vào năm 2012 cho thấy một chế phẩm bổ sung được làm từ lá đu đủ đã giúp giảm các dấu hiệu sinh học nhất định liên quan đến bệnh đái tháo đường tuýp 2 và cũng giúp cải thiện sự nhạy cảm với insulin.

Các nhà nghiên cứu tin rằng các chất chống oxy hoá được tìm thấy trong lá đu đủ đã tác động điều chỉnh mức glucose trong máu một cách tích cực. Ngoài ra, các chất oxy hóa này còn giúp giảm nhiều biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra, bao gồm cả tổn thương cơ quan do stress, oxy hóa. Chúng cũng phát huy tác dụng giúp đẩy nhanh quá trình lành vết thương thường bị cản trở ở bệnh nhân tiểu đường.

Mách bạn tác dụng của lá đu đủ phòng cảm lạnh và cúm

Tác dụng của lá đu đủ xanh phòng cùm, chữa cảm lạnh không thể bỏ qua!

Bạn có thể sử dụng lá đu đủ tươi xay lấy nước ép hoặc phơi khô, hãm nước nóng thành một loại trà rất thích hợp để phòng ngừa và điều trị cảm lạnh, cúm và sốt. Các chất chống oxy hoá và dinh dưỡng được tìm thấy trong lá đu đủ có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể giúp ngăn chặn những bệnh này.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, lá đu đủ còn có thể giúp tái tạo tiểu cầu và bạch cầu giúp bạn chống lại bệnh tật.

Công dụng của lá đu đủ giúp giảm đau nhức cơ thể

Trà hãm từ lá đu đủ có thể giúp phụ nữ đối phó với những cơn đau do kinh nguyệt cũng như giúp làm giảm sự vận động kinh nguyệt. Nó cũng có thể giúp cân bằng các hormon nữ hơn cho các chị em.

Tác dụng của lá đu đủ đực trong phòng ngừa và điều trị bệnh ung thư

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng lá đu đủ đực có thể có tác dụng trong việc chống lại các loại ung thư khác nhau ở các mức độ khác nhau.

Các nghiên cứu công bố năm 2010 cho thấy lá đu đủ có tác động điều trị tích cực, đầy hứa hẹn đối với một số loại tế bào ung thư khi được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Những tế bào này bao gồm tế bào ung thư vú, phổi, cổ tử cung và tụy. Các nhà nghiên cứu tin rằng những phản ứng chống ung thư có thể là do chất chymopapain và papain trong đu đủ lá kích thích các tế bào miễn dịch chịu trách nhiệm chống lại các tế bào ung thư độc hại hoạt động tích cực hơn. Tuy nhiên, tất cả vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và đến nay, chưa có một văn bản chính thức nào công bố rằng có thể chữa trị ung thư tận gốc hay hiệu quả rõ rệt từ lá đu đủ đực cả.

Dù vậy, trà đu đủ cũng an toàn và không độc hại nên các bạn có thể dùng uống bổ sung hàng ngày cũng rất tốt cho cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch bản thân.

Lá đu đủ có tác dụng trong việc chữa sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết luôn là nỗi lo sợ với nhiều người dân, nhất là những khi bùng nổ dịch. Nó gây ra một số triệu chứng khó chịu như đau đầu nghiêm trọng, sốt rất cao, đau khớp, đau cơ và phát ban, thậm chí có thể gây chết người trong những trường hợp nghiêm trọng nhất.

Lá đu đủ giúp điều trị bệnh sốt xuất huyết tích cực!

Để nhanh khỏi bệnh sốt xuất huyết, các bạn có thể uống nước lá đu đủ tươi, xay nhuyễn, hàng ngày 1 chén nhỏ. Làm theo cach này, nó sẽ giúp tăng đáng kể số lượng tiểu cầu cho các bệnh nhân, giúp bệnh nhân tăng đề kháng và nhanh khỏi hơn.

Đặc biệt, không chỉ có công dụng chăm sóc sức khỏe cho chị em, lá đu đủ còn được xem là thần dược giúp chị em "làm đẹp" nữa đấy nhé!

Giới thiệu công dụng chăm sóc da của lá đu đủ

Một tác dụng của lá đu đủ xanh mà các chị em không thể bỏ qua là dưỡng trắng da khỏe mạnh tuyệt vời. Lá đu đủ có chứa một số hợp chất giúp giữ cho làn da của chị em căng mịn và tươi trẻ hơn. Cụ thể, lá đu đủ có chứa đến 50 loại axit amin bao gồm glucin, axit glutamat, tyrosine, tritophan và alanin. Mà những hợp chất này đều được ngành công nghiệp mỹ phẩm sử dụng cho các sản phẩm làm đẹp và da.

Tác dụng của lá đu đủ trong việc chăm sóc da

Dùng lá đu đủ cho một làn da bóng khỏe, sạch mụn!

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng lá đu đủ tươi hoặc khô đều giúp chăm sóc da tại nhà vô cùng đơn giản:

- Với lá đu đủ tươi: Bạn xay nhuyễn lá đắp mặt nạ để dưỡng da tươi tắn nhanh chóng. Nó cũng là một cách điều trị mụn trứng cá, chàm và vẩy nến trên da tác dụng rõ rệt đây nhé, do nước ép lá đu đủ có chứa các hợp chất karpain có thể ức chế vi khuẩn và chất độc.

- Với lá đu đủ khô: Bạn cũng nghiền rồi trộn với sữa chua không đường, đơn giản hơn là với nước lọc sạch cũng được, trộn đều thành hỗn hợp mịn rồi đắp trên mặt, để ít nhất 30 phút rồi rửa lại với nước ấm.

Tác dụng của lá đu đủ chăm sóc tóc đơn giản tại nhà

Chăm sóc tóc đẹp, chắc khỏe đơn giản với lá đu đủ tươi!

Các bạn cũng có thể dùng lá đu đủ giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe tại nhà dễ dàng, tóc đẹp không thua kém gì khi đi chăm sóc tại spa bởi như đã nói ở trên, lá đu đủ chứa karpain có thể giúp loại bỏ chất bẩn và dầu từ da đầu, giúp điều trị bệnh gàu nhanh chóng. Nếu để ý bạn sẽ thấy chiết xuất lá đu đủ được sử dụng khá nhiều trong các sản phẩm tóc thương mại như dầu xả và dầu gội đầu đấy nhé.

Trên đây là chi tiết công dụng của lá đu đủ trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho chị em. Với những công dụng nổi bật như vầy, cùng cách thực hiện đơn giản, tiết kiệm, các chị em còn chần chừ gì mà không thử ngay nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả như ý nhé!