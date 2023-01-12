Mẹo vặt gia đình: Cách khử mùi thuốc lá trong phòng ngủ nhanh nhất

Cũng phải nói ngay từ đầu rằng mùi thuốc lá ám mùi khá lâu nên các bạn áp dụng tuần tự từng mẹo vặt gia đình với các cách khử mùi thuốc lá trong phòng ngủ dưới đây nhé sẽ đi từ các cách đơn giản đến phức tạp nhất.

Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi của mọi người, phải có không khí dễ chịu để thư giãn và thả lỏng cơ thể sau một ngày dài mệt mỏi, nếu có mùi thuốc lá hôi rình ám vào phòng thì thật khó chịu, đặc biệt, mùi thuốc lá còn rất độc hại, nhất là với nhà nào có trẻ con, người già hay phụ nữ đang mang thai. Hôm nay, hãy cùng tham khảo mẹo vặt gia đình với cách khử mùi thuốc lá trong phòng ngủ đơn giản và hiệu quả nhất, bảo vệ sức khỏe và môi trường sống cho cả gia đình bạn nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

- Cất sạch gạt tàn, bật lửa hay bất kỳ vật dụng nào hỗ trợ và liên quan đến việc hút thuốc ra khỏi phòng: Không phải tìm đâu xa, đây chính là các vật dụng ám mùi khói thuốc nặng nhất, nguồn gốc của mùi khói thuốc cứ vảng vất trong phòng, nếu muốn tìm cách khử mùi thuốc lá trong phòng thì bạn phải loại bỏ được chúng đầu tiên. Cũng không loại trừ những quần áo đi kèm như áo khoác, mũ nón nhanh ám mùi nhé.

- Mở cửa sổ: Cách khử mùi thuốc lá trong phòng ngủ này không phải là một cách làm sạch mùi thực sự hiệu quả với mùi thuốc lá bám lâu ngày nó có thể giúp bay mùi phần nào, giúp không khí lưu thông trong phòng tốt hơn. Nếu có thể, hãy vừa kết hợp mở cửa sổ và bật quạt trong phòng, hướng quạt vào trong phòng, sẽ giúp căn phòng thoáng khí, mát mẻ và thoải mái hơn nhiều.

- Sử dụng bình xịt phòng: Lựa chọn loại xịt phòng có tác dụng loại bỏ mùi hôi, hoặc khử mùi, sẽ giúp phòng ngủ của bạn khử được mùi hôi thuốc lá nhanh chóng.

Sử dụng tinh dầu cũng là cách giúp khử mùi hương tiện lợi!

- Sử dụng tinh dầu, xông hơi tinh dầu sả, chanh,.. trong phòng ngủ: Cách này vừa giúp bạn ngủ ngon hơn, tránh bị muỗi đốt và những mùi hương này có thể che đi mùi khói thuốc rất tốt.

- Đặt một bát giấm trắng trong phòng ngủ: Nếu bạn chưa biết thì giấm có khả năng hấp thụ mùi tuyệt vời, chỉ cần đặt một bát giấm trong phòng ngủ, cuối ngày trở về bạn sẽ thấy sự khác biệt bất ngờ, mùi khói thuốc lá trong phòng nhẹ đi thậm chí là đã không còn nữa rồi, mặt khác, mùi giấm bay cũng rất nhanh, không bám lại lâu. Bạn cũng có thể áp dụng cách khử mùi thuốc lá trong phòng bằng baking soda, than hoạt tính với cách làm tương tự và hiệu quả khử mùi cũng rất tốt nhé.

Để một bát nước giấm trong phòng sẽ giúp khử mùi thuốc lá trong phòng ngủ một cách đơn giản!

- Phơi đồ ngoài nắng: Các bạn có thể áp dụng cách khử mùi thuốc lá trong phòng ngủ là phơi đồ ra ngoài nắng từ 1-2 ngày. Các tia tử ngoại từ mặt trời sẽ tiêu diệt được vi khuẩn gây mùi, và vô hiệu hóa mùi khói thuốc lá bám trên đồ đạc trong phòng.

Mẹo vặt khử mùi thuốc lá trong phòng ngủ sạch tận gốc

Nếu áp dụng các cách khử mùi thuốc lá trong phòng ngủ nhẹ nhàng ở trên mà không tác dụng thì các bạn sẽ chuyển sang các biện pháp mạnh hơn, bao gồm:

- Vệ sinh lau sạch sàn nhà, trần tường, đồ đạc như tủ quần áo, ngăn kéo, kệ đựng đồ, cửa sổ, gương..cả bên trong lẫn bên ngoài bằng giấm hoặc dung dịch làm sạch, đừng lo về mùi giấm, nó sẽ bay nhanh thôi. Sau đó, giặt sạch hết vỏ bọc chăn ga, gối, đệm, phơi ngoài nắng để bay hết mùi thuốc lá ám lâu ngày.

- Vệ sinh và thay bộ lọc máy điều hòa: Nó có thể là một cái bẫy mùi cho căn phòng của bạn, dù bạn có dọn sạch bao nhiêu mà nó đã ám mùi trong điều hòa thì phòng bạn vẫn còn mùi thuốc lá mà thôi. Vậy nên, bạn cần vệ sinh làm sạch, thậm chí là thay bộ lọc khí sẽ giúp không khí căn phòng tươi mới, thoáng mát hơn nhiều.

Tiến hành vệ sinh bộ lọc khí của máy điều hòa là cách khử mùi thuốc lá trong phòng ngủ hiệu quả!

- Lắp máy lọc không khí: Máy lọc không khí thực sự lọc được hết các vi khuẩn gây mùi và các hóa chất khó chịu trong phòng và mang lại không khí sạch, trong lành. Nó cũng giúp loại bỏ các chất gây dị ứng khác trong không khí, rất thích hợp với những ai bị hen, suyễn.

Bạn có thể cân nhắc việc đặt máy không khí để đảm bảo sự thoáng mát nhé!

- Nếu mùi thuốc lá trong phòng vẫn còn sau khi áp dụng các cách khử mùi thuốc lá trong phòng ngủ trên thì có thể bạn phải tiến hành sơn toàn bộ lại phòng, vệ sinh lau sạch tường, sơn một lớp lót để giữ cố định mùi đó, rồi mới đè một lớp sơn mới lên. Tuy nhiên cách khử mùi thuốc lá này khá tốn công, tiền bạc nên cũng phải suy nghĩ kỹ trước rồi hãy tiến hành các bạn nhé.

Trên đây là tổng hợp các cách khử mùi thuốc lá trong phòng ngủ từ đơn giản và chi tiết nhất. Hy vọng các cách khử mùi thuốc lá trong phòng ngủ phát huy tác dụng cao nhất cho gia đình bạn, giúp không khí trong phòng luôn thoáng mát, trong lành nhất. Tuy nhiên, cách khử mùi thuốc lá đơn giản nhất là không có ai hút thuốc lá trong phòng, hạn chế hút thuốc lá tối đa, bảo vệ sức khỏe của mọi người. Chúc các độc giả áp dụng thành công nhé!