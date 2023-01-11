Mẹo làm đẹp: 22 mẹo sử dụng nước cân bằng da có thể bạn chưa biết

Nước cân bằng da nếu chị em nào còn chưa rõ thì nó chính là Toner hay Witch Hazel mà chị em vẫn hay gọi, giúp cân bằng độ pH cho da, loại bỏ bớt dầu thừa trên da, thu nhỏ lỗ chân lông cho da mặt. Nước cân bằng da trên thị trường có thể phân loại thành loại chính là có cồn và không cồn.

Nước cân bằng da là một sản phẩm làm đẹp cần thiết mà mọi chị em hầu như ai cũng có, không chỉ có tác dụng giúp săn chắc, cân bằng độ pH cho da nó còn nhiều công dụng khác nữa giúp chị em chăm sóc sức khỏe và làm đẹp da tuyệt vời nữa. Các chị em yêu làm đẹp còn chần chờ gì nữa mà không cùng tham khảo ngay 22 mẹo sử dụng nước cân bằng da cực hay ho được giới thiệu dưới đây thôi nào!

Lưu ý, các mẹo làm đẹp trong bài về sử dụng nước cân bằng da giới thiệu trong bài đều là sử dụng loại không cồn nhé các chị em.

Dùng nước cân bằng da hỗ trợ điều trị suy tĩnh mạch!

Có nhiều nghiên cứu đã tìm thấy trong nước cân bằng da có thể giúp giảm tình trạng suy tĩnh mạch, giảm sưng tấy bằng cách co thắt các mô và làm giảm sự lưu giữ máu. Bạn chỉ cần kiên trì thoa nước hoa hồng 2-3 lần/ngày sẽ giúp giảm hẳn tình trạng này.

2. Cách sử dụng nước cân bằng da trị mụn

Nếu bạn có mụn trứng cá, bạn có thể thoa nước cân bằng da làm sạch và sẽ khít tự nhiên lỗ chân lông của bạn, giúp loại bỏ vi khuẩn, chất bẩn, và dầu tự nhiên dư thừa trên da của bạn. Đồng thời, cách làm này còn giúp chống viêm và dịu da bị kích thích trong thời gian bùng phát mụn, nó cũng rất hiệu quả trong việc làm giảm sự trở lại của mụn trứng cá nữa đấy.

3. Cách dùng nước cân bằng da trị hăm

Bạn chỉ cần trộn 1 thìa nhà đam, 2 thìa nước cân bằng da, 5-6 giọt tinh dầu, cho vào chai xịt, lắc đều. Sau đó, làm sạch khu vực hăm da rồi xịt hỗn hợp, xịt 2-3 lần/ngày, sau 1-2 ngày sẽ giảm hẳn tình trạng hăm da khó chịu.

4. Nước cân bằng da giúp cải thiện tình trạng eczema

Trộn hai thìa bột đất sét xanh (green clay) với nước cân bằng da thành hỗn hợp nhão, thoa lên vùng da bị eczema, để khô rồi rửa lại bằng nước mát. Thực hiện ngày 1 lần, sẽ giảm ngứa và chữa lành da nhanh chóng.

5. Tuyệt chiêu nhanh lành vết thương, trị vết bầm bằng nước cân bằng da đơn giản

Tận dụng nước cân bằng da giúp tan vết bầm nhanh chóng!

Bạn chỉ việc đổ nước cân bằng da vào bông tẩy trang, thoa và giữ bông trên vùng da bị bầm từ 2-3 phút, thực hiện 2-3 lần/ngày, sau 1-2 ngày vết bầm đã tan đáng kể đấy nhé.

6. Trị viêm họng bằng nước cân bằng da hiệu quả không ngờ

Chuẩn bị một chén nước ấm, 1 thìa nước cân bằng da (loại kháng khuẩn), 1 thìa dầu đinh hương (có tác dụng giảm đau), trộn đều hỗn hợp. Sử dụng dung dịch này để súc miệng, từ 3-4 lần/ngày, sau 2-3 ngày là bạn sẽ thấy tình trạng viêm họng được cải thiện rõ rệt nhé!

7. Nước cân bằng da giảm tình trạng da bị dị ứng bên ngoài

Trộn 1 thìa gel nha đam, 1 thìa muối, 2-3 giọt tinh dầu bạc hà, nửa thìa giấm táo, 2 thìa nước cân bằng da, trộn đều cho vào bình xịt.

Sau đó dùng xịt trực tiếp trên da mỗi khi bị dị ứng, nó có thể hơi rát da một chút nhưng triệu chứng ngứa sẽ giảm ngay sau vài phút, sau đấy da sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Khi dùng xong, bạn nên cất trong tủ lạnh để bảo quản.

8. Tận dụng nước cân bằng da cải thiện bệnh trĩ

Bạn chỉ việc thấm ướt nước cân bằng da vào khăn mềm, dùng nó để lau qua khu vực hậu môn, tối đặt khăn thấm nước cân bằng da vào vùng hậu môn, dùng thường xuyên trong 4-5 ngày, sẽ giảm bớt khó chịu vaà đỡ hẳn bệnh trĩ.

9. Điều trị bệnh vảy nến bằng nước cân bằng da nhanh gọn

Trộn 1 thìa nước cân bằng da với 1 thìa glycerin, đổ dung dịch vào bình xịt. Mỗi khi tắm xong, xịt trực tiếp hỗn hợp trên da, thoa nhẹ, cho hấp thụ hoàn toàn, sử dụng cách này bất kể khi nào thấy khô da, và bạn sẽ thấy bệnh vẩy nến đỡ hẳn chỉ sau 1-2 tuần.

10. Khắc phục vết côn trùng cắn gây ngứa, sưng phồng khó chịu bằng nước cân bằng da tiện lợi

Tận dụng nước cân bằng da trị vết cắn côn trùng tiện lợi!

Các bạn chỉ cần thoa nhẹ nước cân bằng da vào vết cắn đó, có thể thêm dầu bạc hà vào. Dung dịch này sẽ giúp chống viêm, làm mát, dịu vết ngứa nhanh chóng, vô cùng hữu hiệu đấy nhé.

11. Mẹo sử dụng nước cân bằng da trị nấm

Thoa nước cân bằng da vào vùng da bị nhiễm nấm 4-5 lần/ngày, sau 1 tuần sẽ đỡ, nếu nhiễm nấm nhẹ có thể khỏi ngay sau 1-2 tuần.

Mẹo vặt làm đẹp với nước cân bằng da

1. Nước cân bằng da giúp tẩy trang cơ bản

- Pha 1/4 chén nước với 1 thìa dầu dừa, 8-10 giọt tinh dầu hoa oải hương và 3 thìa nước cân bằng da và trộn thật đều hỗn hợp.

- Tiếp đó, dùng bông tẩy trang thấm dung dịch này sẽ giúp loại bỏ lớp trang điểm và làm sạch da tiện lợi.

- Bảo quản tủ lạnh nhưng cũng chỉ nên dùng dung dịch trong 1 tháng, quá thời gian này nên pha dung dịch mới.

2. Nước cân bằng da chăm sóc, làm sạch, cấp nước cho da nhờn

Mách bạn cách chăm sóc da nhờn hiệu quả với nước cân bằng da!

- Trộn đều 10 giọt tinh dầu cây trà, 10 giọt tinh dầu hoa oải hương, 2 thìa nước, 1/4 thìa giấm táo, 1/2 thìa nước cân bằng da được hỗn hợp kiểm soát độ nhờn của da.

- Sau đó thoa dung dịch lên mặt 1-2 lần ngày để chăm sóc da dầu tốt nhất.

3. Mẹo trị gàu nhanh chóng bằng nước cân bằng tiện lợi

- Pha 4 thìa nước cân bằng da, 10 giọt tinh dầu hoa oải hương, gỗ đàn hương và dầu hương thảo.

- Sau khi gội đầu xong thì xịt dung dịch này khắp da đầu và mái tóc, mát xa nhẹ, để hỗn hợp tự khô.

- Kiên trì sử dụng trong 1 tháng có thể trị sạch gàu hoàn toàn.

4. Thư giãn mắt tốt hơn bằng nước cân bằng da

Bạn chỉ việc lấy miếng bông tẩy trang thấm nước cân bằng da, nhắm mắt lại và đặt miếng bông lên trên bầu mắt. Để trong 10 phút thư giãn bạn sẽ thấy đôi mắt sẽ thấy đỡ mỏi hơn nhiều.

5. Tự làm dung dịch khử mùi cơ thể bằng nước cân bằng da dễ làm

Trộn đều 1 thìa gel nha đam, 1 thìa baking soda, 3 thìa nước cân bằng da, lắc đều được hỗn hợp đồng nhất, cho vào bình xịt, dùng mỗi khi cần khử mùi cơ thể.

6. Chữa cháy da bằng nước cân bằng da cấp tốc

Giảm thiểu tác hại cháy nắng trên da cấp tốc bằng nước cân bằng da!

Kết hợp 1/4 chén nước hoa hồng, 1/4 chén nước cân bằng da, 5 giọt tinh dầu hoa oải hương trộn đều, rồi cho vào bình xịt bảo quản trong tủ lạnh, khi da bị cháy nắng thì phun dung dịch này lên luôn sẽ làm dịu da và giảm ngay tác hại của cháy nắng trên da nhanh chóng.

7. Tạo nước pha loãng sơn móng tay từ nước cân bằng da đơn giản

Móng tay bạn cần được sơn lại nhưng không may lọ sơn móng tay lại bị khô mất rồi, chỉ cần nhỏ 4-5 giọt nước cân bằng da vào lọ sơn móng, lắc đều, đợi 3 phút là bạn có thể tiến hành sơn móng tay ngay được rồi.

8. Dưỡng da sau cạo khi cạo lông bằng nước cân bằng da

Sau khi cạo, waxing lông chân, tay thì chị em chỉ cần pha nước cân bằng da với 1 viên aspirin, lắc cho aspirin tan đều, sau mỗi lần cạo hay tẩy lông thì xịt dung dịch lên vùng da đấy, mẹo nhỏ này sẽ giúp bảo vệ da, giảm kích ứng da tốt hơn.

9. Tự chế nước rửa tay bằng nước cân bằng da an toàn, không lo khô da tay

Không cần mua dung dịch rửa tay đắt tiền lại làm khô da, bạn chỉ cần trộn 1/3 thìa vitamin E, 15 giọt tea tree oil, 2 thìa nước cân bằng da, 1/2 thìa gel nha đam là bạn đã có dung dịch rửa tay tại nhà đơn giản, làm sạch và dưỡng da tay mềm mịn rồi đấy nhé.

10. Nước cân bằng da làm thành serum dưỡng da an toàn, chất lượng

Tự làm serum dưỡng sáng da từ nước cân bằng da tại nhà đơn giản!

- Pha 1-2 giọt tinh dầu hoa oải hương (giúp nhanh lành da), 1 thìa bột vitamin C (làm trắng da) cùng nửa thìa nước cân bằng (giúp săn chắc da) được hỗn hợp đồng nhất, tác dụng dưỡng da toàn diện.

- Sau khi làm sạch mặt thì phun dung dịch này lên da, để trong 1-2 phút, mát xa thoa nhẹ cho ngấm kỹ.

- Sau đó dùng bông lau phần dung dịch còn thừa lại trên da rồi thoa kem dưỡng ẩm là làn da bạn được chăm sóc kỹ càng rồi nhé.

11. Trị mụn nhanh chóng với nước cân bằng da

Nếu bạn hay bị mụn trứng cá thì hãy thử sử dụng hỗn hợp giữa nước cân bằng da và tea tree oil theo tỉ lệ cứ 6 : 1, trộn đều sẽ được một hỗn hợp giảm và chống mụn trứng cá tuyệt vời.

Bạn chỉ cần xịt hoặc thoa lên mặt sạch từ 2-3 lần/ngày, đặc biệt khu vực da bị mụn trứng cá, mụn sẽ nhanh chóng lên cồi, chỉ sau 1 tháng da sẽ nhẵn mịn, cải thiện rõ rệt.

Trên đây là tổng hợp 22 mẹo sử dụng nước cân bằng da để làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cho các chị em. Quả là bất ngờ phải không nào?! Chỉ với một chai nước cân bằng da nhỏ, là chị em đã có thể tận dụng bằng vô vàn cách hữu ích cho công cuộc khỏe đẹp của mình rồi đấy! Đừng chần chừ gì nữa mà hãy thử áp dụng ngay từ hôm nay nhé! Chúc các chị em sớm thu được hiệu quả ưng ý!